Zum Wohl, die woke Pfalz: Ab sofort auch Weinköniginnen mit Pimmel

Sie hauen alles klein, nichts ist ihnen mehr heilig. Dass der zersetzende, transformatorische Wahnsinn mit seinen Mindfuck-Vehikeln Klima- und Transgenderagenda wirklich vor keinem einzigen Lebensbereich haltmacht (und sei er auch noch so harmlos), dass keine leibgewordene Tradition und Bastion von Normalität und apolitischer “heiler Welt” mehr vor den Agenten des Kulturmarxismus sicher ist, zeigt die zeitgeistkriecherische Entscheidung des Vereins Pfalzwein e.V., auf den traditionsreichen Titel der „Deutschen Weinkönigin“ samt zweier zugehöriger Prinzessinnen fortan zu verzichten und seine Erzeugnisse künftig von einem geschlechtsneutralen „Weinbotschafter” oder einer „Weinbotschafterin“ anpreisen zu lassen. Die seit 1949 alljährlich gekürte Weinkönigin gilt fortan nämlich als sexistisches Relikt der Vergangenheit, das darum in systemkonformistischer Selbstgleichschaltung noch in diesem Jahr entsorgt werden muss.

Anfang Oktober werden sich daher nun künftige Kandidaten nach einer – natürlich “genderneutralen” – Ausschreibung in einem Fachkenntniswettbewerb und Blindverkostung von Wein miteinander messen. Der/die/das/ens “Sieger_in” wird dann, angetan mit einem goldenen Anstecker, auf die Welt losgelassen, um die identitätskastrierte Pfalz und ihren Wein zu repräsentieren. Bislang gibt es “zwei weibliche und einen männlichen” Kandidaten – sofern dies heute überhaupt noch so ausgedrückt werden darf. Um den Irrsinn perfekt zu machen, kann jedoch – heißt es ausdrücklich – künftig auch ein männlicher Weinbotschafter aus der Pfalz bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen. Die wird es nämlich weiterhin geben – nur ohne pfälzische Regionalkönigin.

“Führt zu Missverständnissen”

Es wäre in diesen Zeiten also kein Wunder und –zumindest offiziell – auch keineswegs idiotisch, wenn ein Mann zur Deutschen Weinkönigin gewählt wird. Man muss sogar befürchten, dass einige Letalbekloppte dies als Gelegenheit nutzen werden, ein „Zeichen für Weltoffenheit“ oder ähnlichen Unsinn zu setzen. Männliche und „diverse“ Kandidaten sind ohnehin bereits seit letztem Jahr zur Wahl zugelassen. In einem Dorf in Baden-Württemberg wurde schon vor sechs Jahren ein biologischer Mann zur „Weinkönigin“ gewählt.

Der Pfalzwein-Verein behauptet, der Schritt zur Abschaffung der Weinkönigin sei auch und gerade dem Umstand geschuldet, dass es angeblich immer weniger Interessentinnen gebe. Dass dies im zweitgrößten Weinbaugebiet Deutschlands zumindest zweifelhaft ist und man dieses Problem im Rest des Landes nicht hat, spricht für sich. In Franken hat man sogar erst 2023 mit großem Brimborium nach 48 Jahren eine neue Krone anfertigen lassen – und zwar für eine Weinkönigin, nicht für einen “diversen Weinbotschafter”. Das beeindruckt die Pfälzer Weinlobbyisten in ihrem zeitungeistigen Furor jedoch nicht. Eine “Verjüngung” sein nötig, beharrt der Verein. Das Publikum solle bei Festen, Messen und sonstigen Anlässen “nicht mehr nur auf Äußerlichkeiten, sondern auf Persönlichkeit und Fachkompetenz” achten. Diese Qualifikationen würden jedoch “von der Königinnenkrone überstrahlt”, faselte Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger. Für die Vermarktung des Weins außerhalb der Pfalz sei der Titel „Weinkönigin“ nicht mehr zeitgemäß und führe zu “Missverständnissen“,

beharrte Greilinger. Obwohl die Königinnen äußerst kompetent seien, bestehe “oft das Vorurteil“, die Frauen könnten nur Lächeln und Winken. Dank des Titels „Weinbotschafter“ würden solche Missverständnisse vermieden, zeigte er sich überzeugt.

Mutwillige Vernichtung leibgewonnener Folklore

Dass derartige Unterstellungen ihrerseits eine misogyne Missachtung der bislang stets würdevollen und durchaus anspruchsvollen Ehrenrolle handelt, auf die die betreffenden Weinköniginnen, ihre Familien und Herkunftsorte stets stolz waren, und niemand – außer woken Spinnern in allerjüngster Zeit – solche Unterstellungen je vorgebracht hat, zeigt schon das Grunddilemma. Zudem handelt es sich hier nicht um einen Staatsempfang oder einen Kompetenzwettbewerb in Sachen Wein, sondern primär um ein Stück inzwischen liebgewonnene Folklore und eine durchaus erfolgreiche Marketingtradition, die vielleicht dem einen oder anderen etwas altbacken vorkommen mag, an der aber kein normaler Mensch irgendetwas ändern möchte. Derlei Verwahrungen des gesunden Menschenverstandes kommen Greilinger und seinen woken Mitstreitern offenkundig nicht in den Sinn; anderen hingegen schon: „Ihr begeht einen großen Fehler. Geht von diesem falschen Trip ab“, flehte der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber aus Neustadt an der Weinstraße. Und Claudia Albrecht, ebenfalls aus der CDU, die langjährige Ortsvorsteherin des zu Neustadt gehörenden Weinortes Gimmeldingen, erklärte: “Ich bin fassungslos! Aber vielleicht bin ich einfach nur zu alt. (…) Die Meinung der Alten ist nicht gefragt, wenn es um Weiterentwicklung geht. Wenn es überhaupt eine Weiterentwicklung ist.“

Bei einer nicht einmal groß beworbenen Online-Petition, die sich für den Erhalt von Amt und Titel der Pfälzischen Weinkönigin einsetzt, kamen seit vergangenen Donnerstag fast 5.000 Unterschriften zusammen. Die Öffentlichkeit ist also auch hier dezidiert gegen die Ideologisierung des Pfälzer Weinmarketings im Sinne der Trans-Agenda. Doch dies wird nichts helfen, da die schrillen Minderheiten linker Identitätspolitik das Land inzwischen in allen Bereichen im Würgegriff halten. Man könnte über solche Possen lachen, wenn sie nicht wieder einmal zeigen würden, dass diese durch und durch kranke Ideologie absolut alles kaputtmacht. Gegen den seit Jahren in zahllosen Umfragen wieder und wieder dokumentierten Willen der überwältigenden Mehrheit der Menschen, wird an diesem Wahn festgehalten, der bislang noch keinem Unternehmen, das sich darauf eingelassen hat, irgendwelche Vorteile gebracht hat, sondern, im Gegenteil, so viel Ärger, Imageverlust und Umsatzeinbußen, dass der Spruch „Go woke, go broke“ mit Recht längst zum geflügelten Wort geworden ist. Diese Lektion werden wohl auch die Pfälzer Kulturzerstörer erst lernen müssen.

Bürokratisierter Gesinnungsterror

Noch schlimmer ist, dass der zunehmend linkstotalitäre Gesinnungsstaat diese Entwicklung auch noch auf Kosten der Allgemeinheit fördert – und nicht nur im Bereich Weinbau. Dies musste unter anderem auch das Lokal „Asian Streetfood Festival“ am Spreeufer in Kreuzberg erfahren: Der thailändische Inhaber hatte den „Fehler“ gemacht, im April unter anderem mit dem Slogan „Tauche ein in die exotische Welt der asiatischen Straßenküche“ zu werben. Dies rief umgehend die dem Berliner Senat unterstellte „Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung“ auf den Plan, die nichts Besseres zu tun hatte, als schriftlich anzuprangern, die Wortwahl “exotisch” sei angeblich “ausgrenzend” und „problematisch“. Der Begriff werde nämlich häufig verwendet, um Menschen oder Kulturen als „fremd“ und „andersartig“ darzustellen. Dies könne zur „Verfestigung von Stereotypen“ beitragen. Auch die Formulierungen: „Asian Food“ und „Asia on a Plate. Yum!“ erregten das Missfallen der kultursensiblen Staatszensoren – weil sie „den vielen unterschiedlichen kulinarischen Traditionen und kulturellen Spezifika nicht gerecht“ würden. Der Festival-Betreiber wurde aufgefordert, sich mit dem Schreiben auseinanderzusetzen und innerhalb einer vorgegebenen Frist Rückmeldung zu geben.

Dieser Fall ist im Land der Meldestellen ganz typisch. Die Jury unterhält auf ihrer Internetseite eines der im besten Deutschland aller Zeiten inzwischen fast schon obligatorischen Denunziationsportale, wo sich Querulanten als Sittenwächter der woken Idiotie aufspielen können. Nach eigenen Angaben hat man die Aufgabe, „diskriminierende Werbung zu identifizieren und die Öffentlichkeit für deren Auswirkungen zu sensibilisieren“. Die Interventionsmöglichkeiten bestünden „vor allem in Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der direkten Ansprache verantwortlicher Werbefirmen“. Hier kann man noch froh sein, dass solche Figuren den ohnehin überlasteten und leidgeprüften Unternehmen mit ihrem bürokratisierten Gesinnungsterror vorerst “nur” auf die Nerven gehen, jedoch immerhin (noch) keine eigenen rechtlichen Sanktionen verhängen dürfen. Der Weg dorthin ist jedoch längst geebnet und das Problem daran ist, dass die absolute Lächerlichkeit solcher Vorgänge allzu vielen den Blick dafür verstellt, wie gemeingefährlich diese Entwicklung ist.