Zum Zustand des Souveräns in der Politik

Die grundgesetzlich verankerte Herrschaftsform der Bundesrepublik Deutschland heißt “Repräsentative Demokratie”. Das Parlament als Vertreter des Volkes bildet hierbei unmissverständlich das Machtzentrum. Den parlamentarisch herbeigeführten Entscheidungen ist daher nicht nur höchster Respekt zu zollen, sondern auch vom Rechtsstaat Geltung zu verschaffen. Alle Macht geht vom Volke aus! Hier sieht das Grundgesetz keinerlei Spielraum vor. Eigentlich.

Nun ist es unschwer erkennbar, dass dieses System in Deutschland keineswegs respektiert sondern bewusst ausgehöhlt, auf allen möglichen Wegen ausgetrickst und konsequent umgangen wird. Womit? Längst hat man sich daran gewöhnt, dass Beschluss- und Gesetzesvorlagen in Fraktionshinterzimmern ausgekungelt oder gleich von intransparent finanzierten lobbyistischen Thinktanks ausgeheckt und dann sogar bis in die textlichen Details formuliert werden. Politisch, haushaltsrechtlich oder juristisch höchst zweifelhafte Absichten werden verklausuliert, zu monströsen Papierbündeln zusammengefasst, den Abgeordneten erst kurz vor der Abstimmung zur Verfügung gestellt und dann gern eilig in Nachtsitzungen, vor parlamentarischen Ferien, ohne angemessene Debatten irgendwo inmitten endloser Abnickrituale „auf den Weg gebracht“.

Manische Normenproduktion

Angesichts der geradezu manischen Normenproduktion des technokratischsten Apparats der Welt, ergänzt durch die kaum weniger verrückte Regelungswut Brüssels und weiterer globaler Politikfabriken, ist kaum noch ein Abgeordneter in der Lage zu erfassen oder gar zu erklären, was er da – oft auf angeordneten Fraktionszwang hin – soeben mitbeschlossen hat. Ein ums andere Mal offenbaren sich hinterher erstaunliches Unwissen und handwerkliche Stümpereien, die in nicht wenigen Fällen von Gerichten wieder kassiert werden müssen. Nicht wenige der in „einfacher Sprache“ apostrophierten, eingeführten Gesetze erweisen sich als teure, dysfunktionale, nicht ansatzweise umsetzbare Hirngespinste und reihen sich nahtlos in den lähmenden Filz der Unmöglichkeiten ein, der dann in den abendlichen Talksshows dazu dient, dem Pöbel zu erklären, dass man da leider nichts tun könne. Alles sei eben “kompliziert”.

Ein großer Teil des deutschen Parlaments wird inzwischen sogar von diesem – zweifellos fragwürdigen – Willensbildungsprozess auch noch ausgeschlossen. Da wird ein verfassungsrechtlich nirgendwo verankertes Kernparlament der angeblichen “demokratischen Mitte” ausgerufen (die inzwischen ganz offensichtlich bis zum Linksextremismus reicht) und dafür die inzwischen zweitstärkste deutsche Partei ausgegrenzt und mit einem rechtlich aussichtslosen Verbotsverfahren bedroht. Mit anderen Worten: Etwa ein Fünftel – laut Umfragen bereits ein gutes Viertel – des Souveräns soll entmündigt, zumindest aber als unzurechnungsfähig eingestuft und und seine Teilhabe und Mitbestimmung an der Entscheidungsgewalt einem Staat im Staate übertragen werden. Mit dem hanebüchen Attribut „undemokratisch“ werden einer Vielzahl von Abgeordneten Beschlussvorlagen inzwischen schon gar nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Geltungssucht statt Demokratieliebe

Zur Begründung dieses Vorgehens herangezogen werden nicht etwa der Rechtsstaat, sondern regierungsabhängige weisungsgebundene Institutionen wie der geheimdienstlich organisierte Verfassungsschutz oder regierungstreue Faktencheckkollektive (denen Gerichte bereits mehrfach propagandistische Lügenkonstrukte bescheinigt haben), tatkräftig unterstützt von einzelnen Rachefeldzüglern wie dem Ostbeauftragten a. D. und eilfertigen Merkelianer Marco Wanderwitz oder diversen, bekanntermaßen staatsnahen „Kulturschaffenden“. Deren Motive sind eher in einer veritablen Geltungssucht als in besonderer Demokratieliebe zu suchen.

Es darf beim Thema Demokratie daran erinnert werden: In Thüringen wurde bereits 2020 eine ordnungsgemäß durchgeführte Wahl des Ministerpräsidenten per Telefonanruf und mit Hilfe massiver medialer Erpressung kurzerhand rückgängig gemacht. Dieser später vor Gericht auch als solcher festgestellte Verfassungsbruch diente allein dazu, einen Altkommunisten auf den Thron zurückzuholen, der dann auch noch die Chuzpe aufbrachte, die zur Besänftigung verstörter Wähler versprochenen Neuwahlen einfach unter den Tisch fallen zu lassen und seinerseits dreist im Amt zu verharren. Und ausgerechnet die Initiatorin dieser Ungeheuerlichkeit, die Altkanzlerin Angela Merkel, schickte sich gestern nun an, diesen aus ihrer Sicht “erfolgreichen” Vorgang zu wiederholen, indem sie öffentlich mahnte, dass ihre eigene Partei ihre politischen Ziele gefälligst nicht mit den “falschen“ Volksvertretern – ergo einem von ihr damit für unmündig und unzurechnungsfähig erklärten Wahlvolk – herbeizuführen habe. Was erlauben Merz?

Absicherung der staatlichen Plünderungsagenda

Zur Durchsetzung staatlicher Willkür wurde ja schon vor geraumer Zeit ein weiterer Testlauf der Entmündigung exerziert, bei dem gleich der komplette parlamentarische Willensbildungsprozess durch eine zusammengewürfelte, durch nichts legitimierte Ministerpräsidentenkonferenz und einige ausgewählte Einflüsterer ausgehebelt wurde; die Folgen der sogenannten “Coronapolitik” sind bekannt. Dies alles geschah übrigens ebenfalls fernab jeder Demokratie: Die Protokolle, aus denen hervorgeht, dass statt der Behauptung „Follow the Science!“ letztlich nichts als autokratische Anmaßung herrschte, wurden erst unter Verschluss gehalten, dann nahezu durchgängig geschwärzt und erst nach gerichtlicher Intervention herausgegeben. Solche intransparenten Notstandsermächtigungen scheinen nicht nur im vorgeblichen Seuchenschutz, sondern auf den meisten Gebieten der Politik mittlerweile das Mittel der Wahl zu sein; bloß werden sie nicht wie bei Trump am Wählerwillen ausgerichtet –so etwa beim Grenzschutz, der Energiepolitik, der Sprachverhunzung oder der Genderkultur –, sondern dienen allein der Absicherung der staatlichen Plünderungsagenda.

Ein weiterer Angriff auf die grundgesetzlich verankerte Legislative unter der nicht umsonst aus Glas bestehenden Reichtagskuppel findet statt, indem von linken Initiatoren – unter Feuerschutz großer linksdominierter Medienhäuser – unablässig Vorstöße unternommen werden, wichtige Entscheidungen künftig nicht mehr den mandatierten Parlamentariern zu überlassen, sondern weitgehend durch ausgeloste sogenannte „Bürgerräte“ vorzugeben. Statt endlich die lange geforderten Elemente der direkten Demokratie in Form von Volksbefragungen oder verbindlichen Reaktionen auf eingereichte Petitionen einzuführen und so dem Parlamentarismus ein verlässliches, weil überall bewährtes Fundament zu geben, sollen künftig absurde Loja-Dschirga-Konstruktionen mit eingebautem Zufallsgenerator vorangestellt werden.

Fassen wir also zusammen: „Gelenkte” Demokratie. „Moderierte” Meinungsfreiheit. “Regulierte” Ökonomie. „Betreutes“ Denken. Die Bürger sollten so langsam aufwachen. „Dem deutschen Volke“ dient da kaum noch jemand.