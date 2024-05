Zumutungen im Wahlkampf

Eigentlich gönne ich mir gerade eine kleine politische Pause, weil ich privat den Kopf voll habe, bei der EU-Wahl ohnehin nicht wählen werde und das Wetter zu schön ist, um sich über die Baerbocks dieser Welt zu ärgern. Aber täglich an Zumutungen in Plakatform vorbeigehen zu müssen wie an jenen dreien, die auf den obigen Fotos abgebildet sind, triggert mich dann doch.

Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, welches Exemplar ich lächerlicher finde. Das der SPD, das behauptet, auf Katarina Barley käme “es” an? Was genau damit gemeint ist, bleibt selbstverständlich offen. Ich kann mir ja persönlich nichts – und ich meine wirklich nichts – vorstellen, was auf das politische Wirken einer Katharina Barley, die vier von fünf Bundesbürgern nicht einmal bekannt sein dürfte, angewiesen wäre. Kein Arzt, kein Bauarbeiter, keine Kassiererin würde die Arbeit niederlegen oder mehr oder weniger schaffen, wenn wir auf die politische Expertise dieser Person verzichten müssten. Eine wichtige “Qualifikation” für Politiker bleibt indes, sich stets maßlos zu überschätzen und viel zu wichtig zu nehmen.

Die Wahlkampfteams und Marketingexperten bei Union und FDP hatten offenbar die selbe Idee. Hier ließ man sich offenbar von diesem Gedanken leiten: “Wir haben jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viele antifreiheitliche Maßnahmen verabschiedet und mitgetragen, wir brauchen jetzt mal wieder kernige Slogans in die andere Richtung.” Nachdem Bäumekuschler Söder zielsicher seinen Daumen ablutschte und entschlossen in die Luft hob, beziehungsweise Lindner’s Modelkörper aufgrund fehlenden Rückgrats schlicht nach hinten umknickte, wodurch beide die aktuelle gesellschaftliche Windrichtung bestätigen konnten, war die Idee gekauft.

Märchen von Freiheit

Wobei mir die Umsetzung der Union besser gefällt. Natürlich nicht inhaltlich; da handelt es sich ebenfalls um großen Quatsch. Denn keine Partei, auch nicht die Grünen, die erst seit drei Jahren in der Regierung sitzen, hat in den letzten 20 Jahren mehr Maßnahmen gegen die Freiheit getroffen als die CDU. Um daran zu glauben, dass die gleichen Leute unter Führung von BlackRock-Merz plötzlich zu Freiheitskämpfern mutiert sind, habe ich mir noch nicht genug Gehirnzellen weggesoffen. Ich arbeite aber dran. Aber dort erspart man mir immerhin, das Gesicht der selbstverständlich vollkommen unkorrupten “Madame Green Deal” Ursula von der Leyen zu präsentieren, das immerzu das Potential besitzt, meine Laune nach unten zu ziehen. Es ist aber auch in dem Sinne clever, dass man ja auch gar nicht weiß, wer bei der CDU nach der Wahl tatsächlich Spitzenkandidat ist. Da kann es ja bekanntlich schonmal vorkommen, dass man Weber ankreuzt, um am Ende von der Leyen zu bekommen. Tipp: Einfach kein Gesicht präsentieren – dann muss sich niemand umgewöhnen. Ausgefuchst!

Dass Ursel das Weber-Schicksal ereilen könnte, dürfte allerdings ein Wunschtraum bleiben.

Bleibt nur noch “Oma Courage“, die es trotz der offensichtlichen Heuchelei der CDU schafft, noch einen drauf zu setzen. Ihr Slogan “Freiheit braucht ein Wirtschaftswunder” identifiziert sie nämlich nicht nur als Opportunistin, wie es bei der CDU der Fall ist, sondern beweist auch noch, dass sie schlicht und ergreifend keine Ahnung von Freiheit oder Wirtschaft hat. Was soll das heißen, “Freiheit braucht ein Wirtschaftswunder“? Wofür braucht sie das? Ohne Wirtschaftswunder gibt es im Umkehrschluss keine Freiheit, oder wie? Es ist genau andersrum: Wirtschaftlicher Aufschwung – er hat übrigens nichts mit einem Wunder zu tun! – braucht Freiheit. Wenn die Unternehmen nicht vom Staat via Gesetzen daran gehindert werden zu arbeiten, wenn man ihnen nicht das “Wie” politisch aufzwingt und sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmer die Früchte ihrer Arbeit behalten dürfen (sprich: durch niedrige bis keine Steuern mehr Anreize haben zu arbeiten), dann kommt es quasi automatisch zu technischem Fortschritt und wirtschaftlichen Aufschwung.

Der Staat setzt den Rahmen

BRD und DDR sind nach dem zweiten Weltkrieg mit nahezu gleichen Voraussetzungen gestartet, lässt man die eher Starthilfe von Care-Paketen und Marshall-Plan einmal außer Acht In der BRD konnten sich Unternehmen nach marktwirtschaftlichen Gesetzen frei entfalten (Angebot und Nachfrage, Trial and Error et cetera), in der DDR meinte der Staat, Unternehmer spielen zu müssen und zu bestimmen, was, wie viel und wie von wem produziert wird. Das Ergebnis: Normale Arbeiter in der BRD waren so wohlhabend, dass sie sich zwischen Autos von Audi, VW, BMW oder Mercedes entscheiden konnten; in der DDR mussten Leute jahrelang auf den minderqualitativen Trabbi warten. Nicht, weil in der BRD die besseren oder klügeren Menschen gelebt hätten oder ein übernatürliches Wunder stattgefunden hätte – sondern weil das System sie nicht gängelte und die Erzeugung von Wohlstand politisch nicht unterbunden wurde.

Man kann Armut nicht “bekämpfen“, ebenso wenig wie man bekämpfen kann, dass Wasser nass ist. Armut ist der Urzustand der Menschen: Wir alle kommen nackt – sprich arm und mittellos – auf die Welt. Wohlstand kann man nur erzeugen… und das tut die Wirtschaft, nicht der Staat, der lediglich von der Wirtschaft (inklusive der Arbeitnehmer) zehrt. Freiheit braucht daher kein übernatürliches Wunder. Wundern tun sich darüber nur Politiker mit Vorliebe für Planwirtschaft. Wirtschaft, Freiheit und der Bürger sowieso brauchen einen Staat, der sie in Frieden lässt.