Zunehmende Kirchenschändungen in Deutschland – doch Gott wohnt längst woanders

In den deutschen deutschen Bistümern ist der Teufel los. Aber nicht nur dort; das Bistum Regensburg meldet: “Vandalismus kommt in Gotteshäusern in den letzten Jahren immer öfter vor“. Schon der Begriff „Vandalismus“ – im Deutschen ein Synonym für planlose, unterrichtete Gewalt im Sinne von fahrlässiger Zerstörungswut mit der Motivation von Dummejungenstreichen – ist ein Zeichen von zurückweichender Schwäche und einem eklatanten Mangel an berechtigter Wut, denn diese Übergriffe folgen einem Plan und entspringen einer religiös-ideologischen Aversion gegen das Christentum. Welche? Nun, die zunehmenden massiven Schändungen wie etwa „aufgebrochene Opferstöcke, umgestoßene und zerschlagene Heiligenfiguren oder Kerzenständer, geköpfte Madonnen und Kirchen, in die uriniert wurde“, dürften nur zu einem vergleichsweise marginalen Anteil von durchgeknallten satanistischen, urinsaufenden Teufelsanbeter-Zirkeln verursacht werden, welche etwa eine „Church of Satan“ anbeten, das Christentum zutiefst hassen und dagegen eben gelegentlich mal – – möglicherweise im Death-Metal-Vollsuff – breitbeinig randalieren. Nein: Der gravierend signifikante Anstieg dieser Angriffe auf die Heiligtümer und Reliquien der Christen im historischen Abendland ist selbstverständlich mit der massiven muslimischen Ein-, besser: Unterwanderung namentlich von „Geflüchteten“ aus vorwiegend islamischen Gesellschaften und Herkunftsländern nicht nur zeitlich, sondern auch kausal korreliert.

Diese “Vandalen” – womit sich die Schiefe dieses fast schon verniedlichenden Begriffs offenbart – sind nämlich fast immer Vertreter der “Religion des Friedens”, deren Schriftgrundlage maximale Intoleranz predigt –, weshalb die “Integration” von Muslimen in ihren Parallelmilieus eine hohle Phrase ohne Alltagsrelevanz ist. Die meisten haben weder große Sympathien für Freiheit, Freizügigkeit und emanzipierte unverhüllte Frauen mitgebracht, geschweige denn für christliche Symbole und Gotteshäuser – dies ganz in der Tradition ihrer Altvorderen, die in 1.500 Jahren und Christen und Juden quer durch die Geschichte hindurch verfolgten, ablehnten, verjagten, unterdrückten, ermordeten und versklavten, übrigens schon seit den grauen Vortagen des kriegerischen Antichristen und Ideologieformers Mohammed, der als Kaufmann, Krieger und Schlimmeres blutige Geschichte schrieb. Das Kalifatsgebrüll aus Berlin und Hamburg hallt noch auf ehemals unsrigen Straßen nach – denn der Todfeind ist längst hier und mitten unter uns, willkommen geheißen, beklatscht und flankiert von der grenzdummen woke-linken Gutmenschenblase mit ihrer Drittwelt-Romantik sowie wohlstandsverwahrlosten geistig abgestürzten Moral-Eliten einer verkümmernder und implodierenden nativen Restgesellschaft, organisiert von einer heruntergekommenen und zwischen Politik. In diesem Deutschland umarmen Menschen ohne Kompass Mörder, Vergewaltiger und Kirchenschänder, beschützen, verharmlosen, finanzieren und begünstigen sie – und kriminalisieren gleichzeitig das kulturelle Eigene, Vertraute, Einheimische. Deshalb bleiben Empörung und Entsetzen über die importierten Kirchenschänder, über die zerstörerische Entweihung von Gotteshäusern einer Religion, zu der die schon länger hier Lebenden lange selbst schon keinen inneren Bezug mehr haben, so gut wie aus; deshalb begnügen sie sich mit dem Befund “blinder Zerstörungswut”, ohne die tiefere, religionsfanatische Dimension zu erkennen.

Ihr Christus-Verräter!

Nein, ihr peinlichen regenbogenaffigen Christus-Verräter: Es ist natürlich nicht die „blinde Zerstörungswut“, welche ihr feige ins argumentative Feld führt, obwohl ihr es besser wisst (aber nicht den Mut aufbringt, die offene Feinseligkeit der hasspredigenden Imame als solche zu benennen) – sondern es ist der Islam, der nach eurer verzückten verrückten Überzeugung “zu Deutschland gehört” und dessen wahren Charakter ihr leugnet, ebenso wie ihr auch die weltweite dramatische und immer monströsere Christenverfolgung permanent verschweigt. Ja, ihr Judas-Söhne und Staatszöglinge: Sabbelt euch nur weiter um den Verstand und wartet auf den finalen Sieg des Halbmondes über eure bald dann irgendwann völlig zerstörten und verwüsteten Kirchen, denen sonstige auch profane Kulturdenkmäler des alten Europas alsbald folgen werden; fahrt ruhig damit fort, falsches Zeugnis abzulegen – und das schließt ausdrücklich auch die islamanbiedernden Kirchenvertreter selbst ein, die ums Offensichtliche herumschwurbeln: „Es scheint aber, dass der Respekt vor dem, was anderen Menschen wichtig und heilig ist, stark abgenommen hat. Sicher ist es auch ein mittlerweile fehlender Bezug zum christlichen Glauben“, so handzahm die Pressestelle des Bistums im Angesicht des Unfasslichen.

Was für ein gequierlter Quatsch! Der von euch genderisierten Zeitgeist-Christsimulanten und Kindermissbräuchlern zu verantwortende oder zumindest akzelerierte Rückgang des Christentums hierzulande, den die Amtskirchen mit ihrem ekelhaften Opportunismus und internen Sexualverbrechen auf „Kirchentagen“, die wie Parteitage der Grünen daherkommen, nicht mehr bloß indirekt zu verantworten haben, beinhaltet selbstverständlich auch den Abfall vom Glauben inklusive einer irreversiblen, selbstgeschaffenen Identitätskrise. Oder , wie ihr es nennen würdet: den „fehlenden Bezug zum christlichen Glauben“. Aber das ist nicht einmal die halbe Wahrheit: Ranghohe Kirchenvertreter, die das Kreuz als Anhänger auf der Brust verstecken, wenn sie auf Staatsbesuch in islamtheokratischen Kloaken sind oder brav dackelnd in Moscheen Demut üben und sich zur Witzfigur machen, um anschließend übelste Massaker und Massenmorde an Christen im Nahen Osten, im gesamten arabischen Raum und in Afrika (Nigeria!) durch Muslime zu ignorieren. Ihr Heuchler habt auch Erdogans symbolische Kirchenschändung der berühmten Hagia Sophia in Istanbul, die vom Museum zur Moschee reaktiviert wurde, feige beschwiegen. Und da wundert ihr euch, wenn in eure Gottesdienste keiner mehr kommt? Welchen Glauben sollen Christen in diesem Land noch haben, wenn dieser von der eigenen Kirche nicht mehr verteidigt wird?

Basisnaher “Christenschutz”

Warum diese wütenden Zeilen? Nun, genau darum: „Mittlerweile herrschen auch in Deutschland Zustände wie in Frankreich: Fast täglich werden Kirchen zu Zielen christenfeindlicher Attacken. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Gewalt gegen Christen selbst richtet.“ Aktuell stehen gleich zwei geschändete Kirchen in Offenburg zur anschaulichen Erörterung der Ursachen zur Verfügung – was der Politik im grün kaputtregierten Ländle unter dem “anatomisch Schwaben” Özdemir ebenso am Arsch vorbeigeht wie zuvor unter Spätzle-Mao Kretschmann. Doch das Problem ist nicht nur im Südwesten dieser bunt verschrotteten Republik virulent; fast alltägliche Schmierereien finden sich auch an Kirchen in Leipzig oder Hagen, und auch Hamburg meldet “ungeklärte” Vorkommnisse dieser Art – und das alleine der Bilanz weniger Tage seit Ostern zufolge.

Interessant, dass der basisnahe „Christenschutz“ mittlerwiele klar auf den proislamischen Täterschutz verweist und damit offen zeigt, dass zumindest an der Basis der Kirchen allmählich erkannt und benannt wird, wer hierzulande den wahren Krieg (und ein solcher ist es!) gegen das Christentum auf deutschem Boden führt: Es sind die Eroberer des Halbmonds, die in gewohnt barbarischer Tradition der Islamischen Eroberung vorgeht, während die Linke hierzulande assistierend Schmiere steht und aktive politisch-juristische Beihilfe zum Krieg gegen das Christentum in Deutschland leistet. Die Folge dieser feigen proaktiven Duldung: „In nahezu 100 Prozent der Fälle wird lediglich wegen profaner Sachbeschädigung ermittelt, ohne die ideologischen Hintergründe der Tat in den Blick zu nehmen. Aufklärungsquote: beinahe null!“ Bistümer und Pfarreien reagieren hilflos – weil eine gewaltige Entpolitisierung unsere Gesellschaft inzwischen geistig und mental vollkommen lahmgelegt hat, was sich gerade auch enorm zu Lasten des Christentums bei uns auswirkt. Denn Ursache und Wirkung der Vorgänge sind sinnentleerten und abgestumpften Normalbürgern kaum noch erklärbar und werden daher auch gar nicht mehr im Mainstream-Matsch der Systemmedien thematisiert, weshalb der deutsche Untertan zunehmend blöd aus der Wäsche glotzt und weiter Grünen oder CDU wählt.

Ortsübliche totale Respektlosigkeit

Doch lesen wir weiter: „Nachdem in der katholischen Kirche in Schömburg – selbstverständlich – unbekannte Täter in das Taufbecken uriniert hatten, will man dort Videokameras installieren. Schömburgs Beispiel dürfte Schule in Deutschland machen. Über die Herkunft und Identität der Täter schweigen Justiz wie Medien hingegen eisern. Oder die Täter werden zu Deutschen umgedeutet. Die wahren Hintergründe und Zusammenhänge zur explodierenden Gewalt, der massenhaft importierte Christenhaß durch Merkels rechtsbrüchige Grenzöffnung im Jahr 2015, all das muss der Bevölkerung Deutschlands solange wie möglich verborgen bleiben.“ Hört, hört! Erwachen also doch noch ein paar Christen…?! Die Autoren von “Christenschutz” geben noch einen brauchbaren Hinweis an die Hand: “Die Wahrheit erfahren aufmerksame Bürger nur, wenn sie die Kriminalstatistik lesen: die weist einen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überproportional hohen Anteil von Migranten bei den Straftaten aus. Im Fall der Kirchenanschläge muss man hinzufügen: Sofern die Täter überhaupt ermittelt werden. Die Aufklärungsquote ist erschreckend gering, proportional zum Interesse von Staat und Behörden am Thema Christenverfolgung.“

Beenden wir den Exkurs zu dieser Thematik, der sich unter einschlägigen Themenstichworten auf Google, ChatGPT oder Grok noch stundenlang fortführen ließe, mit der Rückbesinnung auf eine typische Situation in Berlin-Neukölln vor gar nicht langer Zeit. Zur Erinnerung: Wenn ehemalige Amtskirchen in Deutschland mangels noch aktiver Kirchgängern aufgegeben werden (was seit Corona immer öfter der Fall ist), dann werden sie hochoffiziell rituell „entweiht“ und zu leerstehenden Gebäuden gemacht, die ins allgemeine Leben gehören. Gott ist dann nicht mehr anwesend – weil an diesen traurigen und tristen Orten niemand mehr an ihn glaubt. So kam es, dass zu Berlin ein ehemaliger Pfarrer im eiskalt gewordenen Berlin – genauer: Neukölln – an seiner ehemaligen Kirche eines Tages vorbei ging, die bereits aus genannten Gründen geschlossen worden war. An die schweren, schönen historischen Kirchtüren hatten mohammedanische Bereicherungssubjekte mit Migrationshintergrund – bei ortsüblicher totaler Respektlosigkeit bis hin zur Totalverachtung all der Sitten, Traditionen und gewachsenen Lebenskulturzusammenhänge der heimischen Urbevölkerung gegenüber – grobe Baseballkörbe festgenagelt, was den Türen sichtbaren Schaden zugefügt hatte (mit Graffitis besprüht war das kalte, tote Gotteshaus wohl auch noch!). Der entsetzte Pfarrer war daraufhin auf den Vorplatz gestürmt und hatte die Jungenorientalen gebeten, en Korb wieder abzuhängen und die Kirche nicht zu beschädigen. Die Folge: wurde verlacht, herumgeschubst, bespuckt und hatte am Ende Glück, dass er nicht mit einem Messer im Hals auf der Intensivstation gelandet war.

Die “Sichtbarmacher”

Und nun kommen Linke und Grüne, die bekanntlich übelste Deutschlandhasser sind und fordern, man müsse „muslimisches Leben sichtbarer machen“, das Kopftuchverbot aufheben und Ramadan hier und dort gewaltsam “zelebrieren”, politische Schleimereien gen Morgenland ohne Ende. Liebe Islam-“Versteher_Innen”… Gebt doch mal Suchbegriffe wie „Christian Girls Gangbang/porn video“ ein und ergötzt auch am immer “sichtbarer” werdenden muslimischen Alltagsleben, sofern Ihr abseits von digital-virtueller Scheingewalt alter weißer Männer gegen Z-Promis noch hinreichend empathiebefähigt seid! im selben Netz werden übrigens – nicht KI-produzierte, sondern garantiert reale – Videos verbreitet, auf wie angebliche „Ehebrecherinen“ bis zum Hals in der Erde eingegraben, gesteinigt werden. Vergewaltigungspornos sind da eine vermutlich neue Qualität.

Interessant ist außerdem auch noch, dass in den Sicherheitsbehörden und bei vielen kritischen Christen durchaus die Erkenntnisse existiert, dass der “Islamische Staat” (IS) respektive seine Zerfallsprodukte in großem Stil hinter den Plünderungen christlicher Kirchen in Europa steckt – und dass sich mit dem illegalen Reliquienhandel Einnahmen für die Terrororganisation generieren lassen. Was hier wahrlich “sichtbar” werden müsste, und zwar überfällig und überdeutlich, wäre der wütende, entschlossene Widerstand einer ganzen Gesellschaft, die sich die gegen diese Zustände zur Wehr setzt, endlich Ross und Reiter benennt und dem importierten Pöbel die Grenzen aufzeigt. Aber das werden die linksversifften Kartell-Leichen aller GEZ-Geschwister im hohlen Geiste zu verhindern wissen; Stichwort “free Palestine, deadly Europe”. Es ist am Ende wie bei Nietzsche: Aus ihren Kirchen haben sie Gräber und Grabmäler Gottes gemacht.