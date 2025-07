Zur Causa Brosius-Gersdorf

Wenn sich im Netz selbsternannte Experten über meine studierte und viele Jahre praktizierte Profession auslassen, kommt auch bei mir gelegentlich Unbehagen auf. Dogmatische selbstherrliche Sofakommentare sind an der Tagesordnung und vermüllen oft genug strukturierte, gewinnbringende Diskussionen. Gleichwohl gehören sie eben zur Meinungsfreiheit. Meine bisherigen kurzen Statements zum Thema Brosius-Gersdorf boten bereits zahlreichen Juristen hier schon Anlass Platzverweise auszusprechen, da ich in verfassungsrechtlichen Fragen nicht über die Lizenz zum Kommentieren verfügen würde. Von derlei hoheitlichem Gebaren sollte man sich in der Frage Brosius-Gersdorf aber nicht abschrecken lassen, es geht hier keineswegs um “rechtsdogmatische Fachfragen”, die der Bürger gefälligst den wissenschaftlichen Insidern zu überlassen hat. Das Thema ist ein viel grundsätzlicheres. Es geht um den Umgang mit Demokratie, die Okkupation des Rechtsstaates und das Schleifen von Grundrechten durch die Parteipolitik.

Ich verzichte darauf, die Endlosliste der politischen Vorstöße von Brosius-Gersdorf neu zusammenzustellen, im Netz findet sich alles Nötige. Das zurückhaltendste Fazit lautet: Wer sich in unzähligen politischen Fragen mit linksfeministischen Positionen an die Front wirft, muss damit leben, dass ihm später die nötige Unbefangenheit eines Verfassungsrichters von einer Mehrheit nicht mehr zugetraut wird. Zugetraut wird einem dann lediglich eine besonders nützliche Eignung für die Inbesitznahme des höchsten unabhängigen Kontrollorgans durch linke Sympathisanten. Es ist seit Jahren unstrittig, dass es immer wieder die SPD ist, die ihr Heil im manischen Betreiben eines Parteiverbots zu Ungunsten der inzwischen doppelt so erfolgreichen AfD sucht.

Vollendung des Marschs durch die Institutionen

Trotz massiver Skepsis gerade von Staatsrechtlern hat die SPD von ihren Ministerien aus weisungsgebundene Behörden wie den Verfassungsschutz, dazu Gewerkschaften und die natürlich die eigens finanzierte „Zivilgesellschaft“ instrumentalisiert, um die AfD Tag für Tag als einen aggressiv tätigen Haufen von Putschisten in den Diskursraum zu projizieren. Die namhaftesten Verbotsbefürworter finden sich fast ausnahmslos in der ehemaligen Arbeiterpartei, deren Umfragewerte ungeachtet dessen kontinuierlich abstürzen. Es ist eine psychologische Binse, dass man die eigenen Denkstrukturen und Methoden in einem ausgerufenen Feind besonders deutlich zu erkennen und anprangern zu müssen glaubt. Das Ergebnis der vom “Bundesamt für Verfassungsschutz” auftragsgemäß betriebenen Spitzelei gegen eine zugelassene Partei ist nach überwiegender Auffassung der Rechtswissenschaft substanzlos bis lächerlich. Ein albernes technokratisches Schreibtischkonvolut, dessen juristische Durchschlagskraft einer Briefmarkensammlung gleichkommt. Härtere Kritiker verweisen freilich darauf, dass allein solche Geheimdienstaktivitäten gegen Elemente der parlamentarische Demokratie in aufgeklärten Gesellschaften beispiellos sind und in der Regel den Beginn totalitärer Zeitalter markieren.

Wer also immer noch glaubt, es sei reiner Zufall, dass ausgerechnet zwei Parteiverbotsbefürworterinnen den bisher linken „Marsch durch die Institutionen“ nun vollenden sollen, in dem sie ausgerechnet von den verbotstrunkenen Sozialdemokraten in eben jenen Senat des Verfassungsgerichts entsandt werden, der dann im Fall der Fälle letztinstanzlich über die Ausschaltung der politischen Konkurrenz zu befinden hat, der darf sich Naivität oder Schlimmeres bescheinigen lassen. Brosius-Gersdorf ist, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, Teil einer strategischen politischen Agenda. Bei Markus Lanz war vorgestern schließlich der gut vorbereitete Versuch zu beobachten, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Auf dem heißen Stuhl

Diese Strategie stützt sich auf drei Säulen. Erstens wurde betont, dass die öffentliche Kommunikation einer Rechtswissenschaftlerin von der einer Verfassungsrichterin zu unterscheiden sei. Ein Schwenk hin zu mehr Neutralität sei sozusagen berufsimmanent und daher auch wohlwollend vorauszusetzen. Zweitens verzichtete man darauf, eine Reihe problematischer Einlassungen von Brosius-Gersdorf überhaupt zu thematisieren. Und drittens befleißigten sich Interviewer und Befragte, die ärgsten der verbliebenen Streitpunkte, darunter der Paragraph 218 und die Relativierung des Begriffs der Menschenwürde, die rhetorische Unvorsichtigkeit des “Beseitigens der AfD-Anhängerschaft” und die “Pflicht des Staates zur Einführung einer Impfpflicht” in einen ausführlichen, spitzfindigen rechtsdogmatischen Diskurs zu verwandeln, der den Zuhörer absichtsvoll seine mangelnde Urteilsfähigkeit vor Augen führen sollte. Selbst hier in den langen Monologen der Hochschuljuristin finden sich noch zahlreiche unrichtige und tendenziöse Interpretationen, wie man heute in aktuellen Reflexionen kritischer Insider nachlesen kann.

Dass Frau Brosius-Gersdorf auf dem heißen Stuhl angesichts des erwartbaren emotionalen Ausnahmezustands eine rhetorisch geschliffene Performance gelang, sei konzediert. Lediglich der allzu billige Verweis auf eine Anwaltsagentur, die nun die vom Plagiatsjäger Weber aufgedeckten wortgleichen Abschnitte in den Dissertation des Ehepaars Gersdorf im Nachhinein erklären soll, wirkte hilflos. Das mag daran liegen, dass ein solcher Vorgang kaum Interpretationsspielraum lässt. Es bleibt ein peinlicher Betrugsversuch. Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer: An der aufgeflogenen versuchten Politisierung der Judikative durch linke Parteipolitik vermochte der gestrige Auftritt nichts mehr zu ändern.

Perversion des Demokratieprinzips

Möglicherweise ist einer linken Politszene das Unrechtsbewusstsein angesichts eines Staates, der fast vollständig zur Beute des Parteienkartells verkommen ist, mittlerweile abhanden gekommen. Wer in infantilen Gut-Böse-Kategorien lebt, kann womöglich nicht mehr anders. Die überaus hysterischen Reaktionen und trotzigen Solidaritätsbekundungen lassen jedenfalls genau das vermuten. Spürbarer Tenor: Der Pöbel hat sich in die Aufteilung der Kontrollinstitutionen durch die Parteien gefälligst nicht einzumischen.

Dem zu später Stunde noch in der Sendung kommentierenden Journalisten Marc Felix Serrao von der “Neuen Zürcher Zeitung” blieb es vorbehalten, an die zentrale Frage zu erinnern: Nämlich die, ob eine derart befangene Kandidatin unter Abgeordneten überaupt mehrheitsfähig ist. Dies sei ganz einfach zu entscheiden – unaufgeregt und so wie vorgesehen in einem demokratischen Abstimmungsprozess. Dass bisher gleich Dutzende Bewerber der AfD auf ihnen zustehende Posten und noch dazu ohne jede inhaltliche Begründung abgelehnt wurden, wird in der aufgeregten Debatte geflissentlich übergangen. Auch diese Perversion des Demokratieprinzips ist wie viele andere Ungeheuerlichkeiten zum blinden Fleck in der öffentlichrechtlichen Spiegelung geworden. Während dort lauthals Spaltung beklagt wird, arbeitet man in den Hinterzimmern an der vollständigen Demontage der Gesellschaft als Interessengemeinschaft.