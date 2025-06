Zurück in der Heimat – aber was ist Heimat noch?

Dreieinhalb Wochen fort. Ausklinken, Flucht, Loslösen, Entkommen. Doch jenes Antidot, was noch vor Jahren einigermaßen zu funktionieren schien, entfaltet seine Wirkung nur noch unzulänglich. Ob dies am eigenen, mit den Jahren gewachsenen Weitblick, schwindender Naivität oder einer sich rigoros und im Zeitraffer verändernden Welt liegt, ist schwer zu beantworten. Ich gebe zu: Meine hier in träumerisch-genussvollem Schwelgen verfassten Reisegedanken der letzten Zeit wollte ich bewusst von relativierenden Betrachtungen freihalten. Frust und Ärger umgeben uns inzwischen tagtäglich – derlei braucht daher niemand in einem erquicklichen Travelogue. Ausblenden bedeutet jedoch nicht ignorieren – und letztlich bin ich eben dann doch nicht genug Ignorant, sondern stattdessen zu sehr Beobachter und Grübler, um mich der Realität entziehen zu können.

Der mediterrane Süden steht bekanntermaßen für Leichtigkeit, Licht, Wärme, Sehnsucht und… ja, leider längst nicht mehr jener Freiheit, die man mit diesen Breiten gedanklich in Verbindung bringt. Denn es ist egal, wo man sich inzwischen in den bevölkerten Regionen des Olivenbaumgürtels am großen Blau aufhält: Kamera-Überwachung „zu Ihrer Sicherheit“ an jeder Ecke einer jeden Stadt, eines jeden Dorfes – egal ob in Frankreich oder Italien. Die Mittelmeerregion ist mittlerweile eine einzige „Zone de surveillance e vidéo-verbalisation“ geworden. KI-unterstützte Gesichtserkennung und -Auswertung werden in Kürze folgen oder sind schon etabliert. Wer einen Baguette-Krümel auf die Straße fallen läßt, wird vielleicht demnächst in Echtzeit identifiziert… und noch an Ort und Stelle automatisiert erschossen? Das war’s dann. Wer ernsthaft glaubt, innerhalb Westeuropas noch irgendwohin „fliehen“ zu können, um der penetranten Totalbespitzelung zu entgehen, ist komplett naiv.

Gosse statt Grandezza

Die bekannten Flecken mit den allseits berühmten Namen an Côte d‘Azur und italienischer Riviera waren einst mondäne Perlen der Eleganz und des savoire-vivre. Gemäldeartig und erhaben zeugten sie von europäischer Kultiviertheit und Grandezza. Und heute? In Grasse, der einstigen Welthauptstadt des Parfums, stapelt sich meterhoch der Müll, in den Gassen stinkt es nach Pisse. Muslimische Schleiereulen verschwinden in düsteren Hauseingängen mit unleserlichen Namensschildern. Arabisches Gequatsche an jeder dritten Ecke. Zauselbärtige Moslem-Machos mit siebenköpfiger Blagen-Schar im Schlepptau, die Schleier-Matrone fünf Schritte dahinter. Andere Städte, ja sogar entlegene Bergdörfchen sind kaum einen Deut besser. Meine Reisegefährtin im Sommerkleidchen wird von den Mohameds und Alis geifernd und von deren verhüllten Suleikas abschätzig von oben bis unten begafft. In Frankreich. In Italien. Im Sommer. Mitten in Europa.

Nein: Europa wird diese uns völlig kulturfremde, invasive, islamische Klientel nicht mehr los. Der Point of no return ist schon längst überschritten. Der Jeder Versuch, die eigentlich dringend nötige rigorose Remigration anzugehen, würde brennende Straßen und Verwüstungen nach sich ziehen. Unser Kontinent – zumindest der westlich geprägte Teil, – wird schon in Bälde in heillosem Chaos versinken.

Erst Reisen vermittelt Weisheit

All das schrieb ich hier schon vor Jahren. Ich bin es leid – auch weil Schreiben längst zum Wettlauf mit der Realität geworden ist. Kürzlich äußerte jemand, vermutlich zutreffend, daß Frankreich das erste europäische Kalifat mit Nuklearwaffen sein wird. Großbritannien folgt als nächstes. Nochmals: Das war’s dann. Begonnen hatte alles mit „Nächstenliebe“ und „Toleranz“ – aber Toleranz wird schlussendlich zum Verbrechen, wenn sie dem Schlechten gilt. Die größtenteils regenbogenbesoffene Idiotenherde aus Systemschafen hat diese Tatsache leider noch immer nicht begriffen. Wisst ihr noch, als es vor ein paar Jahren bereits „nazi“ war, wenn man statt „Flüchtlinge“ schlicht und völlig korrekt „Migranten“ sagte? Heute „retten“ Frollein Rackete und Kröta Thunfisch sowie Legionen vom Staat bezahlter NGO’s ganz selbstverständlich Migranten aus dem Mittelmeer, Deutschland nimmt Migranten statt „Flüchtlinge“ auf und es gibt einen Migrationspakt. So wie der stete Tropfen den Stein höhlt, werden Narrative implementiert. Und wieder hat‘s keiner gemerkt. Aber genug davon.

Das Leben sei ein großes Heimweh, las ich mal irgendwo. Es heißt, dass es gesünder und besser ist, uns in uns selbst zurückzuziehen; bei uns und unseren Liebsten zu bleiben. Doch oft ist es paradoxerweise gerade das Reisen, was uns diese Weisheit so vollumfänglich vermittelt. Sechzehn Stunden Fahrt, wieder größtenteils über französische Landstraßen, liegen gerade hinter mir. Den Sonnenuntergang noch in Zentralfrankreich gesehen, die Morgendämmerung dann hier in den thüringischen Hügeln. Zwei Stunden Schlaf, dann ein starker Kaffee. Es ist Sommersonnenwende – der längste Tag des Jahres. Mittsommer. Nun sitze ich wieder hier auf den warmen Kalksteinstufen meines uralten, heimatlichen Hofs – und genieße diesen verwunschenen Platz mehr denn je. Noch ist es ein Refugium, noch ist es ein Versteck, eine Parallelwelt zu einer sich in Raserei wandelnden Welt.

In voller Blüte

Wie lange das noch so sein wird, vermag ich nicht zu wissen und im Moment will ich nicht weiter darüber sinnieren. Meine riesige Kletterrose steht in voller Blüte, liebe Menschen haben während meiner Abwesenheit meine vortrefflich wachsenden Tomatenpflanzen gegossen und meine treue Miezi gefüttert, die mir gerade schnurrend um die Beine streicht. Der Himmel ist tiefblau wie in der Provence, und auch die Temperatur von 29 Grad sowie mein blühender Lavendel zeigen sich analog mediterran. Die Hofquelle plätschert, die Vögel zwitschern und über mir kreist ein Rotmilan. Die letzten Holunderblüten verströmen einen Duft von Sommer und Vertrautheit. Das alles ist Heimat für mich. Ohne Frage.

Und dann? Dann macht man doch wieder den Fehler und öffnet die Nachrichten am iPhone, liest sich in ein paar Artikeln fest – und bereut es umgehend. Spaltung während Corona; Spaltung in links-rechts; Spaltung durch Ukraine-Krieg und nun Spaltung durch den Israel-Iran-Konflikt. Angeschnauze, Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, „Entfreundungen“. Das klassische divide et impera – in kontemporär-zeitgeistiger Vollendung. Auch wenn ich mich wiederhole, muss ich hier an dieser Stelle einen erweiterten Teil meines vor zwei Jahren geschriebenen Textes anfügen. Weil es nicht anders geht. Weil diese Sätze gültiger denn je sind:

Reinhard Meys Gedanken zur Heimatlosigkeit

Man möchte den Kaffee austrinken, die Tasche zurück ins Auto werfen und auf der Stelle wieder verschwinden. Nur wohin…? Spontan muss ich an Reinhard Meys Zeilen in seinem bitterbösen „Heimatlos“-Lied denken. Er schrieb es wahrscheinlich in einer ähnlichen Frühstückskaffee-Situation:

„(…) Ein scheiss Gefühl

Du findest kein Asyl

Du bist nackt und bloß –

Heimatlos.(…)“

„(…) Kein Aufschrei geht durchs Land, nur stilles Ducken, kein Aufmucken

Keiner geht mehr auf die Straße, nur ein müdes Achselzucken

Über Unterschlagung, Hinterziehung, Lügen und Skandale

Eine schlappe Spaßgesellschaft, ohne Moral und Ideale

Gib ihnen Brot und Spiele, das betäubt die Republik

Ein Bißchen Love-Parade, Schmuddel-TV und Volksmusik

Bißchen Unterleibskomik, bißchen nackten Hintern Zeigen

Und keiner hört mehr auf die Mahner und die Lästermäuler schweigen

Gib ihnen hohle Plastik-Idole, die durch ihren Alltag geistern

Und bunte Werbung, um ihnen die Augen zu verkleistern

Gib ihnen ihre Seifenoper und du hast sie in der Hand

Heiterkeit und Lechz! und Freizeit, danach strebt das Vaterland!(…)“

Es existiert kein Shangri-La

Wer wirklich meint, aus dem Kasperletheater Deutschland fliehen zu können, in dem längst Greta, Wachtmeister, grünes Krokodil und Großmutter gegen Rechts das Klatsch-Publikum in Schach halten, weil irgendwo ein vermeintlich anspruchsvolleres Stück gespielt wird, der hat keine Ahnung von der großen Bühne namens Globalismus. Ich habe selbst ein Jahrzehnt in Irland gelebt; Freunde und Bekannte von mir wohnen heute in Kroatien, Panama, Australien, den USA, Schweden, Israel, Frankreich, Italien und der Dominikanischen Republik. Etwas verdruckst loben natürlich alle die Vorzüge ihrer jeweiligen Destination; die ehrlicheren unter ihnen indes erwähnen auch die Schattenseiten. Ein Herz für alle, die den Schritt gewagt haben oder bestrebt sind, ihn in Bälde zu wagen, habe ich dennoch.

Denn wer sich die Welt, laut Alexander von Humboldt, nicht selbst angeschaut hat, dem sollte man bekanntlich in Sachen Weltanschauung nach wie vor keinen allzu großen Glauben schenken. Die gelebte Erfahrung, gepaart mit einer Beobachtungsgabe, die sich der rosaroten Brille schon länger entledigt hat, zwang jedoch gewiss nicht nur mich zu erkennen, dass ein edles und gerechtes Shangri-La nirgendwo dort draußen per se existiert. Eine echte Flucht funktioniert längst nicht mehr – es sei denn man flieht in Gegenden, wo man bereit ist, für immer ein Fremder unter Fremden zu sein. Der alte, weis(s)e Mey schreibt daher nicht grundlos weiter:

„(…) du spürst, du mußt dich schleunigst hier vom Acker machen.

Aber du kannst nicht gleichgültig zuseh’n, wie sie das Volk bescheißen,

Du hast lang genug geknurrt, jetzt kriegst du Lust, zu beißen!

Und wo wolltest du denn auch hin, wenn deine Wut verraucht?

Hier hast du lebenslänglich und hier wird dein Zorn gebraucht!(…)“

Die innere Heimat stärken

Es ist, wie es ist: Trotz immer unvollständiger verrauchender Wut, trotz unstillbaren Fernwehs nach Weite und Freiheit bedeutet mir die Vertrautheit meines heimatlichen Tals inzwischen mehr als alles andere. Jene liebgewonnene Dauerbaustelle meines mittelalterlichen Hofes, jenes sentimental machende, wild-romantisch-imperfekte Refugium inmitten einer sich rasant ins Unerträgliche verändernden Welt; jene letzte, windschiefe aber nichtsdestotrotz standhafte Konstante aus Holz und Lehm ist mir Notanker und Ruhepol – in einer Zeit, in der nahezu nichts mehr Bestand zu haben scheint. Begriffe wie „Zuhause“, „Tradition“, „Wurzeln“ und allen voran „Heimat“ sind für mich zudem kein „Nazi-Sprech“, sondern gelebte Gewissheit und verlässliche Eckpfeiler meines Daseins – und das sage ich aus der inneren Schau eines Expats, der anderthalb Jahrzehnte im Ausland gelebt hat.

Ja, sie werden irgendwann kommen und uns auch unsere Refugien zu nehmen versuchen. Sie sind längst dabei, neue Gesetze zu erfinden, neue Regeln zu etablieren, zu enteignen, zu vertreiben, auszusortieren. Sie werden versuchen, zu teilen und zu herrschen – so wie sie es immer taten, wenn ihnen der Allmachtsdünkel zu Kopf stieg, während ihnen Realitätssinn und Bodenhaftung abhanden kamen. Diesen selbsternannten, dekadenten „Weltrettern“, deren krude Dogmen seit jeher nur plumpe Tarnung für ihren egozentrisch-narzisstischen Geltungswahn sind, dürfen wir uns nicht kampflos ergeben. Je mehr wir aufgrund des Geschehens im Außen stetig heimatloser werden, umso mehr ist es geboten, unsere innere Heimat zu stärken. Unsere äußere Heimat kann verleumdet, bestritten, negiert und zerstört werden. Doch unsere innere Heimat bleibt unberührbar. Wir können sie aufsuchen, sie durchstreifen und Halt in ihr finden. Sie ist Sicherheit, Schutz und Garant. Sie ist vor allem eines: Identität.

In diesem Sinne: Nicht vom Acker machen! Nicht gleichgültig zusehen! Den Zorn bewahren – und, wann immer nötig, anfangen zu beißen. Damit wir irgendwann die Tür unser inneren Heimat weit ins Außen öffnen können und wissen: Ich bin wieder zu Hause.