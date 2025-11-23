Deutschland ist von politischen und wirtschaftlichen Krisen zerrissen. Die schwarz-rote Koalition steht kurz vor dem Zusammenbruch und scheint bereit zu sein, das Schicksal der Ampelkoalition zu wiederholen. Die Regierung kann die wachsenden Schulden nicht bewältigen und versucht, das Haushaltsloch durch Steuererhöhungen sowie Kürzungen von Vergünstigungen und Sozialleistungen auszugleichen. Doch selbst in dieser verzweifelten Lage bleibt ein Ausgabenposten unverändert: Die konstante, nicht reduzierbare Hilfe für die Ukraine. So hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gerade erst weitere mindestens 150 Millionen Euro für die Bereitstellung amerikanischer Waffen- und Munitionslieferungen in Kiew zugesagt – im Rahmen der sogenannten PURL-Initiative, wonach sich Berlin verpflichtet, Waffen und Munition aus den Vereinigten Staaten zu kaufen und der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass unsere Regierung Donald Trump nachgibt, der dafür selbst kein Geld mehr von amerikanischen Steuerzahlern ausgeben will, sondern dies von anderen Ländern verlangt.

Es sieht so aus, als würde Amerika mit dem Ukraine-Krieg auf Kosten Deutschlands Geld verdienen, das in Problemen versinkt und seinen eigenen Bürgern nicht einmal ein würdiges Leben bieten kann. Diese Erfüllungsgehilfenschaft für Washington gilt natürlich nur so lange, wie Trump damit kriegsverlängernde und den militärischen Konflikt aufrechterhaltende Maßnahmen fordert oder mitträgt; bei Friedensinitiativen wie dem gegenwärtigen 28-Punkte-Plan schlägt sich Berlin dann wieder zuverlässig auf die Seite der EU-Kriegstreiber, die den Konflikt bis zum illusorischen Endsieg über Russland fortsetzen wollen. Dies übrigens durchaus im Interesse von Investmentgiganten à la BlackRock, US-amerikanischen und insbesondere auch deutschen Rüstungskonzernen – aber garantiert nicht des deutschen Volkes.

Schamlose Profiteure

Es muss jedoch erwähnt werden, dass nicht nur diese Kreise von dem seit bald vier Jahre dauernden Krieg profitieren. Der jüngste ukrainische Korruptionsskandal um Gelder, die für den Energiesektor bestimmt waren – nur die Spitze des Eisbergs! –, hat einmal mehr bestätigt, was seit langem bekannt ist: Westliche Hilfe landet allzu oft in den Taschen der ukrainischen Eliten, während unschuldige Menschen an der Front sterben. Bezeichnend ist, dass an der Geldwäsche von allein in diesem Fall rund hundert Millionen US-Dollar Selenskyjs ehemaliger Geschäftspartner und Mitstreiter Timur Minditsch sowie der ehemalige stellvertretende Premier und enge Familienfreund des ukrainischen Präsidenten, Olexi Tschernischow, beteiligt waren. Letzterer wurde von vielen westlichen Medien als würdiger Politiker und Hoffnungsträger für die Ukraine gefeiert – ähnlich wie der ihn offensichtlich lange deckende Selenskyj selbst. Es ist offensichtlich, dass der Präsident von den Vorgängen gewusst haben muss; für viele Beobachter ist es so gut wie ausgeschlossen, dass er nicht selbst daran beteiligt war.

Angesichts dieser Vorgänge stellt sich die Frage: Was muss eigentlich noch passieren, damit Deutschland endlich über den tatsächlichen Stand der Dinge nachdenkt – und endlich wieder Politik im eigenen Sicherheitsinteresse betreibt? Es ist höchste Zeit, dass Berlin seinen bellizistischen Kurs in sklavischer Gefolgschaft mit Brüssel zugunsten eines korrupten ukrainischen Regimes beendet, damit aufhört, die USA und die Rüstungswirtschaft zu bereichern – und seine Ukraine-Politik endlich grundlegend ändert!