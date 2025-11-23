Zurück zu deutschen Interessen!

Deutschland ist von politischen und wirtschaftlichen Krisen zerrissen. Die schwarz-rote Koalition steht kurz vor dem Zusammenbruch und scheint bereit zu sein, das Schicksal der Ampelkoalition zu wiederholen. Die Regierung kann die wachsenden Schulden nicht bewältigen und versucht, das Haushaltsloch durch Steuererhöhungen sowie Kürzungen von Vergünstigungen und Sozialleistungen auszugleichen. Doch selbst in dieser verzweifelten Lage bleibt ein Ausgabenposten unverändert: Die konstante, nicht reduzierbare Hilfe für die Ukraine. So hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gerade erst weitere mindestens 150 Millionen Euro für die Bereitstellung amerikanischer Waffen- und Munitionslieferungen in Kiew zugesagt – im Rahmen der sogenannten PURL-Initiative, wonach sich Berlin verpflichtet, Waffen und Munition aus den Vereinigten Staaten zu kaufen und der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass unsere Regierung Donald Trump nachgibt, der dafür selbst kein Geld mehr von amerikanischen Steuerzahlern ausgeben will, sondern dies von anderen Ländern verlangt.
Es sieht so aus, als würde Amerika mit dem Ukraine-Krieg auf Kosten Deutschlands Geld verdienen, das in Problemen versinkt und seinen eigenen Bürgern nicht einmal ein würdiges Leben bieten kann. Diese Erfüllungsgehilfenschaft für Washington gilt natürlich nur so lange, wie Trump damit kriegsverlängernde und den militärischen Konflikt aufrechterhaltende Maßnahmen fordert oder mitträgt; bei Friedensinitiativen wie dem gegenwärtigen 28-Punkte-Plan schlägt sich Berlin dann wieder zuverlässig auf die Seite der EU-Kriegstreiber, die den Konflikt bis zum illusorischen Endsieg über Russland fortsetzen wollen. Dies übrigens durchaus im Interesse von Investmentgiganten à la BlackRock, US-amerikanischen und insbesondere auch deutschen Rüstungskonzernen – aber garantiert nicht des deutschen Volkes.
Schamlose Profiteure
Es muss jedoch erwähnt werden, dass nicht nur diese Kreise von dem seit bald vier Jahre dauernden Krieg profitieren. Der jüngste ukrainische Korruptionsskandal um Gelder, die für den Energiesektor bestimmt waren – nur die Spitze des Eisbergs! –, hat einmal mehr bestätigt, was seit langem bekannt ist: Westliche Hilfe landet allzu oft in den Taschen der ukrainischen Eliten, während unschuldige Menschen an der Front sterben. Bezeichnend ist, dass an der Geldwäsche von allein in diesem Fall rund hundert Millionen US-Dollar Selenskyjs ehemaliger Geschäftspartner und Mitstreiter Timur Minditsch sowie der ehemalige stellvertretende Premier und enge Familienfreund des ukrainischen Präsidenten, Olexi Tschernischow, beteiligt waren. Letzterer wurde von vielen westlichen Medien als würdiger Politiker und Hoffnungsträger für die Ukraine gefeiert – ähnlich wie der ihn offensichtlich lange deckende Selenskyj selbst. Es ist offensichtlich, dass der Präsident von den Vorgängen gewusst haben muss; für viele Beobachter ist es so gut wie ausgeschlossen, dass er nicht selbst daran beteiligt war.
Angesichts dieser Vorgänge stellt sich die Frage: Was muss eigentlich noch passieren, damit Deutschland endlich über den tatsächlichen Stand der Dinge nachdenkt – und endlich wieder Politik im eigenen Sicherheitsinteresse betreibt? Es ist höchste Zeit, dass Berlin seinen bellizistischen Kurs in sklavischer Gefolgschaft mit Brüssel zugunsten eines korrupten ukrainischen Regimes beendet, damit aufhört, die USA und die Rüstungswirtschaft zu bereichern – und seine Ukraine-Politik endlich grundlegend ändert!
6 Antworten
Die Interessen deutscher Politiker liegt einfach daran, das von dem Geld einiges auf ihrem Schwarzgeldkonto landet!
Und deshalb wollen sie weiterhin diesen Krieg!
Wer hier an Menschlichkeit glaubt, sollte mal in der Klaps vorsprechen!
DAS oben genannte wird doch so RÄCHTZ dem Bio-Deutschen Steuerzahler und Wähler nie und nimmer so klar auf Brot geschmiert, das er Konsequenzen an gehen würde, Er der GEZge_in_züchtete Gutmensch der Dummheit durch BRD Schulen.
—-So lange Steuergeldverschwendung nicht in das StGB aufgenommen wird, wird sich in der Politik nichts ändern.
—-Sie verbrennen unsere Steuergelder für einen Krieg, der nicht der unsere ist, für vielfach Hunderttausende aus der Ukraine, die hier nicht arbeiten wollen, für ideologische Entwicklungshilfen für das Ausland, für unnötige und volkswirtschaftlich nichts bringende Massenzuwanderungen, die uns die preiswerten Wohnungen wegnehmen, u.v.a. mehr !
—-Steuergeldverschwendung sollte analog zur Steuerhinterziehung
der Höhe nach gleich mit Gefängniszwangsaufenthalt bestraft werden.
Solch eine Steuergeld verschwendende Politik gab es seit 1949 erst seit Merkel und den folgenden 2 weiteren Regierungen !
Schon klar, es ist schließlich nicht das Geld der Politiker !
Ist eigentlich Steuergeldverschwendung gleich zu setzen mit Diebstahl, mit Diebstahl am Volksvermögen?
„Ist eigentlich Steuergeldverschwendung gleich zu setzen mit Diebstahl, mit Diebstahl am Volksvermögen?“
Ist recht schwierig, solange die Diebe & Verschwender mit (was tatsächlich der Fall ist) übermäßiger -um nicht zu sagen: „demokratischer“- Mehrheit nicht nur geduldet, vielmehr sogar dazu beauftragt werden.
Das Ganze Theater nennt sich Wahlen. Hat man natürlich geschickt eingefädelt, denn die Mehrheit ist eben immer dumm, einfältig bis gar geistig völlig schizophren (wer will schließlich nach den Carola-Jahren daran noch zweifeln), also läßt man diese Herde doch einfach entscheiden und fertig ist „unsere Demokratie“ 😑.
@Zurück zu deutschen Interessen!
mit den Dienern der globalen Oligarchen wird das nichts ! Dazu müssen sie die ganze Teppichetage des Landes ausräumen – mindestens 3 Etagen – nach dem Vorbild von Herakles im Augias-Stall oder Odysseus nach der Rückkehr von Troja.
Mit den Saboteuren funktioniert es nicht – man läßt keine Pyromanen in ein Pulver-Magazin !
Deutschland wird sowohl von den USA als auch von der EU gequält. Dazu passt die deutliche Aussage von Douglas McGregor, dass Deutschland sowohl die NATO als auch die EU verlassen wird. Ich frage mich, ob diese Behandlung durch die USA womöglich genau diesen Schritt vorbereiten und rechtfertigen soll.