Zusammenhang zwischen Migration und Gewalt: Anhaltende Empörung über Merz, weil er ausnahmsweise einmal Tatsachen benennt

Kaum hat der Pinocchio-Kanzler sich einmal ein paar wahre Worte abgerungen, schlägt das Linkskartell schon wieder mit voller Wucht auf ihn ein: Bei einer Bundestagsdebatte über Gewalt gegen Frauen hatte Merz vorgestern im Plenum postliert: „Wir haben eine explodierende Gewalt in unserer Gesellschaft, und zwar im analogen wie im digitalen Raum“, und fügte dieser dem aktuellen NGO-Wording genehmen relativierenden Aussage eine reale Komponente hinzu: „Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommt“. Dieser Hinweis gehöre „zur Vollständigkeit des Bildes dazu“. Alleine nur diese schiere Feststellung einer objektiven, für jedermann offensichtlichen, zigfach statistisch belegten Tatsache genügte jedoch, um einen künstlichen Empörungssturm der Linken und ihrer Assistenzmedien vom Zaun zu brechen. „Merz irritiert mit Aussagen zur Zuwanderung“, titelte allen Ernstes die ARD-“Tagesschau” – als habe der Kanzler hier völlig bizarre Aussagen getätigt.

Es ist eine weitere skandalöse Desinformation, die die ARD den Zwangsgebührenzahlern hier auftischt: 2014 wurden in Deutschland 46.982 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst: 2024 waren es 127.775, fast dreimal so viele. Das erst Ende letzten Jahres veröffentlichte Lagebild des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Zuwanderung für 2024

zeigt, dass Migranten aus Algerien, Marokko, Tunesien, Nigeria, Georgien und Albanien weit überproportional in der Kriminalstatistik vertreten sind. Insgesamt stellten 2,1 Prozent aller Zuwanderer 15,5 Prozent der Tatverdächtigen. Von rund 64.000 Zuwanderern allein aus diesen sechs Ländern wurden innerhalb eines Jahres knapp 27.000 als Tatverdächtige registriert.

Und dies ist nur eine von unzähligen Statistiken, die immer und immer wieder den eindeutigen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität nachweisen.

Geforderter Kotau vollzogen

Anlass der Bundestagsdebatte, in der der Lügenkanzler ausnahmsweise einmal die Wahrheit sprach, war natürlich wieder die seit einer Woche gehypte Affäre um die Schauspielerin Collien Fernandes, die ihrem Ex-Mann Christian Ulmen „virtuelle Vergewaltigung“ vorwirft, obwohl sich inzwischen nicht nur Zweifel an der strafrechtlichen Relevanz erhärten, sondern Fernandes selbst wesentliche Vorwürfen revidiert hat, und sich die gesamte Aktion als offensichtliche Kampagne von “HateAid“ und anderen linken NGOs darstellt, die auf diesem Wege – in Komplizenschaft mit der SPD – eine Klarnamenpflicht im Netz erzwingen wollen. Seither stehen alle (weißen) Männer wieder unter Rechtfertigungsdruck und gelten als Schande der Menschheit.

Dass Merz wie immer den geforderten Kotau vollzog und erklärte, er wolle „festhalten, dass nicht nur die Frauen in diesem Land über dieses Thema diskutieren und sprechen, sondern auch viele Männer – und ich gehöre dazu“, nützte ihm nichts, denn seine völlig korrekte Nebenbemerkung über Migrantengewalt überschattete alles. Clara Bünger, die „fluchtpolitische Sprecherin“ der Linken, sonderte das übliche, hysterisch-verlogene Gefasel ab. Merz warf sie „pauschale Stimmungsmache gegen Zugewanderte“ vor. Er lenke „von den eigentlichen Ursachen von Gewalt ab“ und bediene damit „ein gefährliches Narrativ“. Wer ausgerechnet bei Gewalt gegen Frauen reflexhaft auf Zuwanderung zeige, verharmlose strukturelle Gewalt, statt sie wirksam zu bekämpfen. Der Grünen-Abgeordnete Robin Wagener tobte: „Als Mann schäme ich mich dafür, wie wenig Empathie und klare Entschlossenheit Sie angesichts der krassen, sexualisierten Gewalt zum Ausdruck bringen“. Seine Parteifreundin Lamya Kaddor, deren Hauptfunktion darin besteht, die Islamisierung Deutschlands voranzutreiben und den Islam zu verharmlosen, stieß ins gleiche Horn: „Das halbe Land diskutiert wegen Collien Fernandes darüber, wie Frauen besser vor digitaler Gewalt geschützt werden können und dem Kanzler fällt nichts Besseres ein, als Zuwanderung für ‚explodierende Gewalt‘ verantwortlich zu machen?! Wie stark will er die AfD noch machen?!“

Esken jenseits von gut und böse

Die Ex-SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die am Mittwoch im Bundestag aus Protest gegen Merz‘ Tatsachenfeststellung zum Zusammenhang zwischen Migration und Gewaltzunahme sogar den Saal verlassen hatte, behauptete in einer Rede zur von der AfD aufs Tapet gebrachten Gewalt an Schulen allen Ernstes: „Nicht Migration ist das Problem an unseren Schulen.“ Gewalt habe insgesamt in der Gesellschaft zugenommen. Die AfD sei „überhaupt nicht in der Lage, mit Studien und Statistiken korrekt umzugehen“. Auch die Tagesschau sekundierte: „Die Statistiken zeigen, dass Gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten in Deutschland zum Alltag gehört“, hieß es. Frauen würden besonders häufig Opfer von Gewalttaten im persönlichen und familiären Umfeld. Nur ein ganz geringer Teil werde angezeigt. „Fachleute sprechen davon, dass sich Gewalt gegen Frauen durch alle gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen zieht.“ Im Klartext: Gewalt gegen Frauen gibt es seit eh und je, sie zieht sich durch alle Schichten und Migranten fallen dabei überhaupt nicht ins Gewicht. Esken hatte gar die Chuzpe, der AfD vorzuwerfen, sie sei „nicht in der Lage, mit Studien und Statistiken korrekt umzugehen“.

Dabei ist sie es, die sich, im Verbund mit ihren Genossen weigert, die Fakten auch nur zur Kenntnis zu nehmen, so wie sich zu viele Elemente der mitregierenden SPD sträuben, die bittere Wirklichkeit anzuerkennen – weshalb es auch völlig abwegig ist anzunehmen, die CDU könne mit dieser Partei die Probleme beheben, diese selbst verursacht hat. Dass Merz mit dieser Mischpoke seine „Migrationswende“ bewerkstelligen will, ist an Hohn nicht zu toppen. Allein die Lawine aus Kritik, die über ihn hereinbrach, weil er eine eindeutig und x-fach erwiesene Tatsache ausgesprochen hat, müsste ihm, wenn er noch einen Funken Selbstachtung und Verantwortungsgefühl für dieses Land hätte, zeigen, dass er nur der Kanzler von linken Gnaden ist, der widerwillig geduldet wird, solange er sich zum Lakaien des Linksblocks macht, aber sofort zum Prügelknaben wird, wenn er gegen dessen Sprachregelungen verstößt. Doch soviel Einsicht ist dieser traurigen Gestalt nicht zuzutrauen. Vermutlich wird die einzige Konsequenz, die er aus dieser neuesten verbalen Abreibung zieht, die sein, dass er das Thema künftig noch mehr meidet. Deutschland geht derweil vor die Hunde.