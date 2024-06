Zwangsehen und Menschenhandel: Die neue Normalität im “bunten” Deutschland

Trotz des gigantischen Misstrauensvotums, dass die Ampel-Regierung und damit auch ihre Migrationspolitik bei den Wahlen am Sonntag hinnehmen musste, setzt die Islamisierung Deutschlands sich natürlich ungebremst fort. In Berlin, wo am 18. Juli die Sommerfreien beginnen, rechnet man mit der alljährlichen Welle an Zwangsehen in muslimischen Familien. Kinder und Jugendliche, fast ausschließlich Mädchen, werden dann zu einem angeblichen „Familienbesuch“ in ihre Herkunftsländer gelockt, aller Kontakte zur Außenwelt beraubt und ihren Zwangsehepartnern zugeführt. Deshalb veranstaltet die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes (TdF) gemeinsam mit der Polizei diese Woche die sogenannte “Weiße Woche” an Berliner Schulen. Elisabeth Gernhardt vom Referat „Gewalt im Namen der Ehre“ bei TdF erklärte, man habe die Erfahrung gemacht, dass Zwangsehen stark tabuisiert seien. Betroffene Kinder würden häufig so erzogen, dass sie innerfamiliäre Probleme nicht mit Außenstehenden besprechen sollen.

Es gebe, meint Gernhardt, eine große Hemmschwelle, sich jemandem anzuvertrauen. Da die Betroffenen auch schon vor der Eheschließung in einem stark kontrollierten Umfeld aufwüchsen, biete die Schule oft die einzige Möglichkeit, an diese Kinder und Jugendlichen heranzukommen. Deshalb solle während der Weißen Woche die zentrale Botschaft gesendet werden: „Du bist nicht allein. Wenn du ein ungutes Gefühl hast oder mit jemandem reden möchtest, hole dir so früh wie möglich Hilfe.“ Es gehe darum, nicht nur Betroffene, sondern alle Schüler anzusprechen und an ihre Zivilcourage zu appellieren, so Gernhardt, die auch fordert, Lehrkräfte und Sozialarbeiter beim Thema Zwangsehen stärker zu unterstützen und es im Lehrplan zu verankern. Hinweise auf eine mögliche Zwangsehe seien, neben einem Leistungsabfall in der Schule oder einem allgemeinen Stimmungswandel, auch eine zunehmende Kontrolle durch die Eltern, etwa durch Verbot der Teilnahme an einer Klassenfahrt, an der Teilnahme am Sexualkundeunterricht teil oder wenn Schüler auch mit 15 oder 16 Jahren noch zur Schule gebracht und abgeholt würden. Gernhardt warnt, in solchen Fällen auf keinen Fall mit den Eltern zu sprechen, um die Kinder und Jugendlichen nicht zusätzlich in Gefahr bringen. Besser sei es, ein Vieraugengespräch zu suchen oder Betroffene an Beratungsstellen zu verweisen.

Weitere Folge einer aberwitzigen Migrationspolitik

2022 gab es in Berlin 496 geplante, befürchtete oder vollzogene Zwangsehen. Die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher sein. 91 Prozent der Betroffenen waren weiblich, fünf Prozent männlich, bei über einem Drittel waren die Mädchen noch nicht volljährig, in neun Fällen sogar nicht älter als zwölf Jahre. Ist die Zwangsehe erst einmal vollzogen, sind Kindheit oder Jugend der Betroffenen vorbei, weil sie sofort ins archaische Familiengefüge gepresst werden. Die Mädchen werden früh und oft schwanger, dürfen keine Ausbildung machen und geraten in lebenslange finanzielle Abhängigkeit. So lobenswert solche Aktionswochen auch sind, muss man doch von einer bestenfalls minimalen Erfolgsquote ausgehen. Denn weder die betroffenen Kinder noch die staatlichen Organe haben den Mut und die Kraft, sich mit den jederzeit gewaltbereiten muslimischen Clans anzulegen, zumal diese vielerorts bereits die zahlenmäßige Mehrheit stellen. Dass solche atavistischen Sitten und Bräuche wieder in Deutschland Einzug halten, ist eine weitere katastrophale Folge der irrsinnigen Migrationspolitik. Dass es nicht besser, sondern immer noch schlimmer wird, zeigt der Umstand, dass die Erdogan-Knechtspartei „Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch“ (Dava)

am Sonntag in zwei Duisburger Stimmbezirken 41 beziehungsweise 43 Prozent der Stimmen einfuhr und damit zur mit weitem Abstand stärksten Kraft wurde.

Wegen der geringen Wahlbeteiligung reichten jedoch 90 beziehungsweise 47 Stimmen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Es war das erste Mal, dass die erst in diesem Jahr gegründete Partei, die ein „positiveres Bild des Islam“ fördern will, trat das erste Mal bei einer bundesweiten Wahl antrat. Auch wenn sie noch wenige Stimmen holte, ist dieses Ergebnis ein Menetekel. Je größer der muslimische Bevölkerungsanteil wird, desto schneller werden sich auch islamische Parteien bilden, denen man die Teilnahme an Wahlen nicht verwehren kann. Damit ist gewährleistet, dass Zwangsehen und andere Barbareien Teil der deutschen Alltagsrealität bleiben. Bis jetzt sorgen dafür allerdings auch schon SPD, Grüne und auch die CDU, die von den meisten Muslimen offenbar noch für nützliche Idioten gehalten werden, sodass sie in ihrer großen Mehrheit noch keine eigenen Parteien bilden und wählen. Doch dies ist nur eine Frage der Zeit und die unvermeidliche Konsequenz einer völlig aus dem Ruder gelaufenen, unter allen Gesichtspunkten maximal schädlichen Politik.