Zwangssolidarität in „The Länd“: Schwarzgrün will die Winzerwerbung enteignen

Wer noch immer nicht begreifen will, wes Geistes Kind die CDU nach fast zwei Jahrzehnten unter der prosozialistischen Ex-DDR-Domina Angela Merkel mittlerweile ist, der kann das ganze Elend nun just im einst konservativen CDU-Musterländle Baden-Württemberg bewundern. Hier zeigt sich wie unter dem Brennglas, wohin die bizarre wie teuflische Ost-Matrone Angela Merkel die Christdemokraten geführt, gelenkt und in die Hinterzimmer gepeitscht hat: Wo einst Lothar Späth mittelstandsfreundlich, wertkonservativ und realpolitisch-bürgernah regierte, ist heute ein degenerierter Haufen charakterloser Einfaltspinsel und aalglatter rückgratamputierter Karrieristen alles, was von Konrad Adenauers großer und würdevoller Partei übrig geblieben ist. Unter dem Gründungskanzler war es allein die CDU, die die Bundesrepublik nach Ende der Nazi-Herrschaft und der fatalen Teilung Deutschlands sicher in eine prosperierende soziale Marktwirtschaft manövrierte und für einen – nirgendwo breiter als in Baden-Württemberg aufgestellten – Wohlstand sorgte, stets unter strikter Wahrung einer segensreichen, aktiven antikommunistischen Grundüberzeugung mit wirksamen Frühwarnsystemen gegen jedwede sozialistische Versuchung.

Das war einmal – oder wie man im Südwesten sagen würde: “Aus, vorbei, isch over!”. Gerade hier dümpelt jene längst würdelose, geistlose, mutlose CDU seit Jahren nur noch als klappernder Beistelltisch der linksfaschistoiden Grünen unter Ex-K-Gruppen-Jungkommunist Winfried Kretschmann an der Macht, weitgehend sinnfrei und als schlechte Kopie derselben linksgrünen Politideologen, die ganz Deutschland im Würgegriff halten. Jetzt aber zeigt sich: Es geht alles noch viel schlimmer! Denn die Christdemokraten toppen, ausgerechnet im Vorfeld demnächst anstehender Regionalwahlen, ihre erbarmungswürdigen inhaltlichen Verrenkungen vergangener Jahre nochmals – und ergänzen sie um eine Posse der besonders peinlichen Art: „Badische Winzer sollen Zwangsabgabe für Weinwerbung zahlen“, berichtet die “Badische Zeitung”.

DDR 2.0: Der Charme der “Zwangssolidarität”

Bitte, was…? Richtig gelesen, es ist tatsächlich wahr: Die Winzer in Baden-Württemberg sollen vom kommenden Jahr an obrigkeitlich zu einer Zwangsabgabe genötigt werden, um die absatzkriselnden heimischen Weine „besser zu vermarkten“. Der zuständige CDU-Minister Peter Hauk spricht dabei auch in entblößender Offenheit von “Zwangssolidarität”. Schöner wurde planwirtschaftlicher Zwang sprachlich wohl nie verpackt. Was ist da passiert? Hat Hauk etwa ein heimliches Verhältnis mit der Linkspartei-Agitpropperin Heidi Reichinnek laufen, oder veranstaltet Polit-Gruftie Merkel bei sich daheim neuerdings inoffizielle Kaderschulungen für den niederschwelligen Wiederaufbau des Sozialismus in der ehemaligen BRD, an denen CDU-Landesminister teilnehmen?

Was nach endgültigem Linksrutsch des gesamten CDU-Hohlraums klingt, ist inzwischen bittere staatliche Wirklichkeit in einem Land, in dem die Staatsquote durch die Decke schießt und sich eine Beamtobonzokratie samt Monsterverwaltung inzwischen wie eine bleierne Grabplatte übers Land gelegt hat; wo Steuern und Abgaben, ständig steigend, auf alles erhoben und permanent erhöht werden und jede Innovation, jede echte Zukunftsinvestition von überregulierenden Politkommissaren und ideologischen Voraussetzungen abhängig gemacht wird. Der fiskalische Raub- und Beute-Zug nimmt umso machtvoller an Fahrt auf, je schlimmer in diesem Land das Geld von der Regierung sinnlos aus den Fenstern der Ministerien geworfen wird. Dass es Zwangsabgaben auf die Weinwerbung der Winzer auch in anderen, allerdings überwiegend linksgrün regierten Bundesländern schon gibt, macht es nicht besser, im Gegenteil: Diese weitere Kosten- und Bürokratiebelastung klingt aus dem Mund eines CDU-Politikers, zumal im einst konservativ-beschaulichen Ländle, besonders infam.

“Freiwilligkeit” als gescheitertes Modell?

Dennoch bläst Hauk unbeirrt zur Attacke, um für die regionale Weinwerbung schon im nächsten Jahr eine Pflichtabgabe für Winzer einführen zu können. Null Vertrauen in die abgewürgten Märkte, stattdessen dirigistische Einmischung: “Wir können nicht zuschauen, dass unsere Marktanteile weiter sinken”, sagte CDU-Hauk vor dem Badischen Weinbauverband in Müllheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. “Modelle auf der Basis von Freiwilligkeit” würden nicht funktionierten, daher sei nun die besagte „Zwangssolidarität“ in der Branche nötig. Freiwilligkeit als “Modell”? Früher hieß das einmal unternehmerische Freiheit und war Kernsubstanz der sozialen Marktwirtschaft. Heute denkt und plant wieder der Staat – so wie im Arbeiter- und Bauernparadies weiland, in dem Angela Merkel eine privilegierte SED-Bonzenkarriere vorbestimmt war, bis dann der von der Wirklichkeit umzingelte Sozialismus schlappmachte. Aber jetzt, im nächsten Anlauf, klappt es ganz sicher.

Was Hauk zum Winzer-Marketing vorgibt und vordenkt, mutet an wie direkt den Betonschädeln sozialistischer Planungsbüros entsprungen: Möglich sei eine Abgabe pro Hektar Anbaufläche, welche dann für Marketing an eine staatliche Organisation gehen solle. Soll wohl heißen, dass die badische Landesregierung, welche sich gerade erst mit mit ihrer unterirdisch peinlichen Kampagne für „The Länd“ mit viel Geld bis auf die Knochen blamiert hatte) meint, den Winzern mal zeigen zu müssen, wie Probleme gelöst werden von echten Politprofis (zu denen immer mehr ungelernte Parteibuch-Hilfsarbeiter gehören, welche von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wie wir alle täglich vorgeführt bekommen).

Fiskalischer Krallengriff

Die Weinbau-Branche steht schon länger wegen anhaltend weltweiter Überproduktion unter erheblichem Druck; Billigweine aus osteuropäischen Ländern überschwemmen den Markt und die potentielle Kundschaft wird hinsichtlich Preis und Angebotsqualität bei den Discountern zunehmend irritiert. Der renommierte selbsternannte Marketingprofi und Wannabe-Werbe-Guru Hauk gab vorm fiskalischen Krallengriff noch zu Protokoll, dass sich eine verstärkte Werbung für Wein aus den Anbaugebieten Baden und Württemberg vor allem an inländische Kundinnen und Kunden richten müsse. Es folgte noch allgemeines Gelaber über die Qualität der Produkte, welche akzeptabel sei, wenn auch noch “Potenzial” sei. Ein CDU-Minister erklärt der Branche, was Phase ist, und spielt sich als Marketingexperte und Unternehmer gleichermaßen auf: Das ist wohl die Endstufe der deutschen Ineptokratie.

Kritik an Haus Vorstoß kam zwar von der inzwischen völlig bedeutungslos gewordenen FDP, die jedoch als Auslaufmodell und Relikt früherer Zeiten noch, aber wohl letztmalig im baden-württembergischen Landtag verteten ist: “Die weltweite Überproduktion wird sich nicht durch Zwangssolidarität lösen lassen”, gab der ihr agrarpolitischer Sprecher Georg Heitlinger zu bedenken. Die Stuttgarter Regierung wird davon nichts hören und wissen wollen. Übrigens: Auf eine Entschädigung durch die schwarzgrüne Landespolitik für die immensen monetären Folgeschäden der toxischen Corona-Maßnahmen, welche zahlreiche Weinbauern im Ländle die Existenz gekostet hat, warten die Branche noch heute. Insofern darf man auf die staatliche Kampagne durch die selbsternannten Marketingprofis gespannt sein. Was soll da kommen? Vielleicht Werbesprüche wie diese: „Wir haben mehr Geschlechter als Rebsorten – Badischer Wein!“? Oder „Von Brüssel lernen, heißt siegen lernen”? Oder “Trinkt echten EU-Wein aus badischen Schläuchen”? Hauk und die grüne Union werden schon wissen, was sie tun. Zum Wohl.