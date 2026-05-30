Zwei Botschaften, eine Front: Warum Selenskyj gleichzeitig von russischer Schwäche und neuer Bedrohung spricht

Das aktuelle Geplänkel um den Einschlag einer angeblich russischen, mutmaßlich aber doch ukrainischen Drohne in einem rumänischen Wohnhaus lenkt von den grundlegenderen Entwicklungen im Kriegsgeschehen ab. Dabei fällt auf, dass die öffentliche Kommunikation Kiews in den vergangenen Wochen in zwei schlecht zueinander passende Stränge zerfallen ist. Die eine Version: Die russische Offensive sei gestoppt, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Initiative übernommen, die Ukraine befreie Gebiete, die russische Armee verliere mehr Soldaten, als sie nachziehen könne, die russische Wirtschaft steuere aufgrund von Angriffen auf die hinterländische Infrastruktur in eine schwere Krise, und in Russland selbst stehe ein politischer Bruch unmittelbar bevor. Aus diesem Bild ergibt sich fast zwangsläufig: Moskau wird schwächer, seine Niederlage rückt näher, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Die zweite Version: Ebenjenes Russland bereite eine neue Front im Norden vor, wolle in die Region Tschernihiw einmarschieren und die belarussische Grenzroute nutzen. Dabei gehe es nicht um belarussische Truppen, sondern um russische Verbände. Den grenznahen Gebieten werde bereits befohlen, sich auf eine Verteidigung ringsum vorzubereiten.

Beide Stränge lassen sich nicht zu einer einheitlichen militärischen Bewertung zusammenfügen. Wenn Russland die Soldaten, das Geld und die Kontrolle ausgehen, fällt es schwer, gleichzeitig eine groß angelegte Frontausweitung vorzubereiten. Wenn Moskau aber imstande ist, im Norden eine neue Stoßrichtung zu eröffnen, dann verfügt es entweder noch über Reserven der aktiven Truppe oder hat finanzielle und politische Mittel für eine neue Mobilmachung – und damit für die Entsendung weiterer Hunderttausender in den Krieg. In diesem Fall wirkt die offizielle ukrainische Rhetorik von der baldigen Erschöpfung Russlands zumindest unvollständig.

Weder Krise noch Durchbruch

Die reale Lage an der Front gleicht weniger einer Wende zugunsten der Ukraine, sondern eher einem brüchigen Gleichgewicht. Drohnen haben das Tempo des russischen Vorstoßes deutlich gedrosselt, an manchen Abschnitten gehen ukrainische Truppen zu Gegenangriffen über, doch auf den meisten Gefechtsabschnitten greifen russische Einheiten an und bewegen sich langsam vor. Das sieht nicht nach einer Situation aus, in der die Initiative dauerhaft zu den ukrainischen Streitkräften übergegangen wäre. Die Front steckt vielmehr in einem Zustand, der sich in jede Richtung bewegen kann. Für die Ukraine sind die Risiken nicht verschwunden. Das Problem der personellen Reserven bleibt, die Mobilisierungsunlust unter den Ukrainern nimmt nicht ab, und Russland baut seine eigenen Drohnentruppen rasant aus. Daraus folgt ein vorsichtiges Fazit: Örtliche ukrainische Gegenangriffe und ein langsameres russisches Angriffstempo sind nicht gleichbedeutend mit einem strategischen Ergreifen der Initiative.

Auch der wirtschaftliche Teil der ukrainischen Rhetorik ist in der politischen Darstellung überzeugender als in überprüfbaren Kennziffern. Die Angriffe auf russisches Territorium und die Öl- und Gasinfrastruktur dauern an, doch ein objektives Bild von einem kritischen Schaden für die russische Wirtschaft liegt bislang nicht vor. Der russische Haushalt wird durch steigende Energiepreise gestützt. Angriffe auf Öl- und Gaseinrichtungen müssen die Haushaltseinnahmen nicht sofort einbrechen lassen, denn ein erheblicher Teil der Steuerbasis hängt nicht allein am Export, sondern an der Förderung und an den Weltmarktpreisen.

“Katastrophe für Russland“?

Ein weiterer Indikator ist die angebliche Treibstoffknappheit in Russland. Eine flächendeckende Knappheit ist derzeit nicht zu sehen. Die Krim ist eine Ausnahme, doch dort scheint das Problem eher logistischer Natur zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass die ukrainischen Angriffe wirkungslos sind oder später keine Folgen zeitigen werden. Sie gehen weiter, ein kumulativer Schaden ist möglich. Zugleich kämpft die russische Wirtschaft mit anderen Problemen. Der Ölpreis könnte sinken, wenn sich die Lage um die Straße von Hormus beruhigt – wobei die Auswirkungen davon nicht sofort spürbar wären. Vorläufig jedoch ist, gelinde ausgedrückt, reichlich verfrüht, von einer “Katastrophe für Russland” zu sprechen, wie dies mehrere deutsche Medien geradezu euphorisch tun.

Bei der nördliche Stoßrichtung ist das Bild noch aufschlussreicher. Die Vorbereitung einer größeren Offensive aus Belarus heraus lässt sich anhand sichtbarer Anzeichen nicht belegen. Selbst in den ukrainischen Streitkräften gab es Einschätzungen, dass es solche Anzeichen bisher nicht gebe. Das schließt örtlichen russischen Druck auf die Region Tschernihiw von russischem Staatsgebiet aus nicht aus. Aber ein solches Szenario ähnelt eher der schleichenden Ausweitung der Kampfhandlungen, wie man sie von den russischen Truppen im Grenzgebiet der Gebiete Charkiw und Sumy kennt – nicht aber einem Vorstoß auf Kiew wie im Februar 2022 oder einer großen belarussischen Front.

Was hinter den widersprüchlichen Aussagen steckt

Die erste Aufgabe von Selenskyjs ständigen Äußerungen ist innenpolitischer Natur. Kiew muss die Moral einer Gesellschaft aufrechterhalten, die des Krieges, der Mobilmachung und der Ungewissheit überdrüssig ist. Die Erzählung von Putins Schwäche, der Erschöpfung der russischen Armee und der bevorstehenden Wende gibt den Ukrainern das Gefühl, dass ihre Opfer einen messbaren Ertrag bringen. Ohne diesen Rahmen würde der gesellschaftliche Druck auf die Regierung schneller wachsen. Die zweite Aufgabe richtet sich an Europa. Kiew und ihm nahestehende Medien verbreiten die Linie: “Putin ist schwächer denn je und verliert den Krieg”. Für Europa ist das ein Argument gegen die wachsende Unterstützungsmüdigkeit: Wenn Russland tatsächlich kurz vor der Erschöpfung steht, darf man die Hilfe nicht reduzieren, sondern muss nachlegen. Diese Logik ist auch für Debatten über Sanktionen, Waffenlieferungen, Finanzpakete und die europäische Rüstungsindustrie nützlich.

Die dritte Aufgabe hängt mit den USA und Donald Trump zusammen. Sollte sich in Washington der Eindruck verfestigen, dass Moskau verliert, verliert auch die Idee von Verhandlungen mit Zugeständnissen an Russland an Sinn. In diesem Rahmen wird der “Anchorage-Geist” – ein Kurs auf einen Deal mit Putin – politisch weniger überzeugend: Warum mit jemandem verhandeln, der angeblich schon auf dem Weg in die Niederlage ist? Und die vierte Zielgruppe ist die russische Gesellschaft und die Eliten. In Kiew setzt man nach wie vor auf eine innere Destabilisierung Russlands – im Grunde die einzige Möglichkeit, Russland theoretisch einen entscheidenden Sieg abzuringen: Wirtschaftskrise, regionale Erschöpfung, ein Konflikt zwischen Eliten und Putin (der allerdings weitgehend in ukrainisch-freundlichen Medien erfunden wird).

Mehr Drohungen als reale Pläne

Publikationen über Russlands Schwäche werden nicht nur im Westen gelesen. Sie sind auch für das russische Publikum gedacht: Sie sollen zeigen, dass die Führung das Land in eine Sackgasse führt und die Niederlage nur noch eine Frage der Zeit ist. Bei den Aussagen über die Bedrohung aus Belarus ist das Spektrum möglicher Motive noch breiter. Die naheliegendste Version ist die, dass Selenskyj tatsächlich Hinweise auf eine bevorstehende Invasion erhalten hat und nun versucht, die Pläne durch Öffentlichkeit zu durchkreuzen. In der Militärpolitik wird Geheimnisverrat oft als Mittel der Abschreckung eingesetzt: Wenn der Gegner den Überraschungseffekt verliert, wird eine Operation teurer.

Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit: Kiew könnte bewusst Desinformation zugespielt worden sein. Dann reagiert die ukrainische Führung auf ein Signal, das Moskau nützt, lenkt Aufmerksamkeit und Ressourcen um, zwingt dazu, Kräfte im Norden zu binden, und verunsichert die Grenzregionen. In Russland ist die Version von einem von Kiew geplanten “Präventivschlag” beliebt. Selenskyj selbst hat eine solche Möglichkeit erwähnt. Doch dieses Szenario hat eine Schwachstelle: Den ukrainischen Streitkräften fehlt es an Personal, und die Eröffnung einer neuen Front würde Ressourcen erfordern, die nicht einmal an den bestehenden Frontabschnitten ausreichen. Deshalb ist diese Version als politische Drohung denkbar, aber als praktischer Militärplan weniger überzeugend.

Was den Krieg tatsächlich entscheiden wird

Militärisch gesehen ist unter den gegenwärtigen Bedingungen kein sicherer ukrainischer Sieg zu erwarten. Es handelt sich weiterhin um einen Krieg, in dem die Initiative bereits mehrfach hin- und hergewandert ist und sich lokale Ereignisse allzu leicht in politische Parolen verwandeln. Entscheidend werden die Ressourcen sein: Wer mehr Menschen hat und wer die Mobilmachung besser zu steuern vermag. Wer eine stabilere Rüstungsproduktion vorweisen kann. Wer einen robusteren Haushalt hat. Wer neue Kriegstechnologien schneller zur Anwendung bringt. Wer Armee und Hinterland unter Kontrolle hält.

Auch das äußere Umfeld kann das Kräfteverhältnis rasch verändern. Der Iran-Faktor beeinflusst den Ölpreis und darüber den russischen Haushalt sowie die Wirtschaft der Europäischen Union, des wichtigsten Geldgebers der Ukraine. Bleibt das Öl teuer, erhält Russland ein zusätzliches finanzielles Polster. Fallen die Preise, steigt der Druck auf Moskau – zugleich könnte die europäische Wirtschaft entlastet werden. Selenskyjs widersprüchliche Aussagen sollte man daher nicht als Kommunikationsfehler lesen, sondern als Versuch, gleich mehreren Zielgruppen gerecht zu werden.