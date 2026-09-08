Nach ihrem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin begaben sich Steve Witkoff und Jared Kushner, die Gesandten von US-Präsident Donald Trump, am Sonntag auch erstmals nach Kiew, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Chancen für ein Ende des Ukraine-Krieges auszuloten. Dieser verstand es wieder einmal, mit symbolträchtigen Bildern über seine wahren Ansichten hinwegzutäuschen: „Peace Express“ – Friedensexpress – stand zwar auf der Anzeigentafel auf dem Bahnsteig in Kiew, wo Witkoff und Kushner ankamen, doch es war nichts als Scharade – ebenso wie das Bekenntnis zu entschlossenen “Antikorruption“ durch eine genau gegenteilige Realität täglich Lügen gestraft wird, wie gerade wieder die bodenlosen neuesten Enthüllungen über aufgefundene Geldschränke mit Millionen Dollar in bar zeigen.

An den Gesprächsrunden nahmen auch pro forma die Hauptkriegsverlängerer und -unterstützerparteien, die nationalen Sicherheitsberater Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, teil, obwohl von deren Seite natürlich auch diese neuerliche Initiative zu Friedensgesprächen wieder nicht ausging, sondern im Gegenteil eher widerwillig zur Kenntnis genommen worden war. „Ich denke, wir haben in Moskau große Fortschritte erzielt. Wir haben eine Reihe neuer Ideen besprochen und sie hier nach Kiew mitgebracht. Beide Seiten werden Kompromisse eingehen müssen. Wir haben aber alle Zutaten zur Verfügung, um ein Ergebnis zu erreichen“, erklärte Witkoff, während Kushner einräumte, dass der Krieg schwierig zu beenden sei, weshalb er dafür plädierte, „mit kleinen Schritten“ anzufangen. „Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, zum Format der Dreiergespräche zurückzukehren, das vor sechs Monaten eingerichtet wurde. Wir haben mit beiden Seiten darüber gesprochen und hoffen auf Fortschritte. Es ist wichtig, über die großen Themen zu sprechen, ebenso wie über Maßnahmen zur Deeskalation“, sagte er.

“Diplomatie” heißt für Kiew: Noch mehr Geld und Waffen fordern, kein Dialog mit Moskau

Doch wie nicht anders zu erwarten, nahm ihm der seit nunmehr über 28 Monate ohne demokratisches Mandat und Wahlen regierende Dauerkriegspräsident Selenskyj gleich zu Beginn den Wind aus den Segeln, darin flankiert und bestärkt von den EU-Vertreten: Man werde zwar “mit unseren amerikanischen Partnern” weiter verhandeln und freue sich auch über den europäischen Beistand; doch es sei davon auszugehen, dass der Krieg im Winter weitergehen werde. “In diesem Fall zählen wir vor allem auf Unterstützung in den Bereichen Flugabwehr und Energie“, ließ er verlauten. Das ist alles, was Selenskyj unter Verhandlungen versteht und als solche zulässt: Noch mehr Forderungen nach Waffen und Geld zu stellen. Wie üblich gibt es bei ihm keinerlei Bereitschaft zu territorialen Zugeständnissen, dafür will er noch mehr Flüssiggas aus den USA und EU-Unterstützung bei der Raketenabwehr abgreifen. Und natürlich Geld, für das vor allem Deutschland als größter Direkt- und EU-Nettozahler gerne mit den Bürgern abgenötigten und auf diesem Wege schamlos veruntreuten Steuermitteln aufkommt – egal, wie prekär die Situation hierzulande im eigenen Land inzwischen ist.

So kam Ende auch bei diesem Besuch am Ende wieder nicht als lauwarme Worte heraus – was kein Wunder ist, da Selenskyj überhaupt keinen Druck seiner Partner erfährt, sich endlich zu Kompromissen bereitzufinden. Ihm geht es darum, quasidiktatorische Macht, Reichtum und eine globale Aufmerksamkeit, diese diesem korrupten Shithole ohne seine ewige Opferrolle nicht ansatzweise zuteil würde, auszukosten, und zwar so lange wie möglich. Von 130 Milliarden Euro ukrainischem Staatshaushalt kommen über 80 Milliarden aus dem Ausland; noch Fragen? Das ist de wahre Grund, warum ein Ende des Krieges oder auch nur ernsthafte Verhandlungen weder erwünscht noch in Sicht sind, und warum seine Machtkamarilla allen Forderungen brüsk Abfuhren erteilt, die endlich das Volk wählen über seine Politik abstimmen lassen wollen.

Irrwitzige Korruption galoppiert auf allen Ebenen

Und an diesen vermeintlichen Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit, der längst zu einer Mischung aus operettenhaftem Warlord und osteuropäischem “Baby Doc” verkommen ist, haben sich die EU und fast alle europäischen Regierungen – allen voran natürlich die deutsche – sklavisch auf Gedeih und Verderb gekettet. Nicht einmal die seit Jahren versprochenen und eigentlich zur Bedingung für weitere Unterstützung gemachte Reformen werden auch nur ansatzweise umgesetzt; im Gegenteil: die irrwitzige Korruption galoppiert auf allen Ebenen weiter. Inzwischen ist sogar die ukrainische Justiz selbst ins Visier der ständig bedrohten und behinderten, von westlichen Beauftragten überwachten (und daher überhaupt tätigen) Antikorruptionsbehörden geraten: Bei Ermittlungen gegen fünf Personen, die gemeinschaftlich Telefonbetrugs-Callcenter vor staatlichem Vorgehen beschützt und im Gegenzug von deren Einnahmen profitiert haben sollen, wurde auch das Büro der Generalstaatsanwaltschaft durchsucht. Kurz zuvor war bereits der Leiter der Cybersicherheitsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft (!) festgenommen worden.

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Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) veröffentlichte Fotos von beschlagnahmten Luxusautos und ebenfalls einem Tresor voller Bargeld. Ein massiv goldenes Klo war diesmal nicht dabei, doch die Bilder eignen sich ebenso gut als Symbol der Zustände in einem defekten Staat, den der verantwortungs- und skrupelloseste Kanzler aller Zeiten Friedrich Merz am liebsten gleich heute als Vollmitglied in die EU aufgenommen sähe. Die Generalstaatsanwaltschaft war übrigens im vergangenen Jahr maßgeblich an dem Versuch beteiligt gewesen, die Antikorruptionsbehörden zu entmachten und unter die Fuchtel der Regierung – also Selenskyjs selbst – zu bringen. Das ist das angebliche Musterland europäischer Werte, dem es auch diesmal wieder erfolgreich gelang, den nächsten Versuch einer diplomatischen Beilegung des Konflikts abzuwenden, noch bevor konkrete Gespräche mit Russland zustandekommen konnten. Die Korrupten setzten weiter auf den Endsieg.