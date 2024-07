Zwei gegen Björn oder: Wenn Prinzipien plötzlich schnuppe sind…

Sahra Wagenknecht: Sie war und ist die große Hoffnung aller, die sich vor überbordender Einwanderung und dem Kriegseifer der Grünen fürchten – sich aber nicht trauen, bei der nächsten Wahl ihr Kreuzchen der AfD zu geben. Denn wenn Sahra Wagenknecht gegen den Ukraine-Krieg aufsteht und die Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme kritisiert, klebt daran noch immer ein linkes Etikett. Und das gilt als fast so überzeugend wie das »BIO-Siegel« beim Discounter, das dem Käufer suggeriert, trotz des niedrigen Preises etwas Gutes zu tun. Mit anderen Worten: Auch wenn man vom Bündnis Sahra Wagenknecht vorgeblich ein wenig salonfähige AfD-Politik bekommt, bleibt man irgendwie “anständig”. Zwar ist die linke Politikerin ebenfalls ein wenig vom Hauch des Bösen umweht – was die öffentlich-rechtlichen Medien aber nicht davon abhält, sie in eine Menge Talk-Shows einzuladen; ein Privileg, das vielen AfD-Politikern nicht zuteilwird. Nicht zu Unrecht keimte deshalb der Verdacht auf, Frau Wagenknecht solle als “kleineres Übel” zur AfD medial aufgebaut werden, um wie ein gigantischer Staubsauger noch vor den Wahlen im Osten die Simmen der “Rechten” im Beutel ihres Bündnisses aufzunehmen. Manche sprechen auch von kontrollierter Opposition.

So ganz hat das schon bei der Europa-Wahl nicht funktioniert. Denn auch wenn Sahra Wagenknecht sich auch im Osten großer Beliebtheit erfreut, weiß man nicht genau, was von ihrer Gefolgschaft zu erwarten hat. Die ist zum Beispiel häufig längst nicht so migrationskritisch eingestellt wie sie selbst. Allerdings kann man nicht ableugnen: Die Sahra hat schon was. Im Gegensatz zu den meisten grünen Politikerinnen versteht sie es, ihre Botschaft in intelligente, gewählte Worte zu kleiden und strahlt eine gewisse Kompetenz aus. Das Haar sitzt streng und perfekt, sie verströmt einen kühlen Charme. Ein wenig wie eine “Edel-Domina”, bei der wohlhabende Herren 2.000 Euro auf den Tisch legen, um ihr die Schuhe am Fuß polieren zu dürfen. So ganz kann man sich Sahra Wagenknechts Charisma nicht entziehen, und vieles von dem, was sie in den Talk-Runden erzählt, klingt äußerst vernünftig.

Wohltuende Abwechslung vom Kriegsgepolter

Das ist erst einmal eine wohltuende Abwechslung vom Kriegsgepolter einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder den seltsamen Wortkreationen von Annalena Baerbock. Da fällt es schwer, sich in Erinnerung zu rufen, wie positiv sich Wagenknecht noch ein paar Jahren zum real existierenden Sozialismus in der DDR äußerte. Und ihre Begeisterung für Stalins Industrialisierungsoffensive ist ebenfalls noch nicht lange her. Zu dieser Zeit verhungerten Millionen von Menschen – aber über die Opfer von Sozialismus und Kommunismus wird in linken Kreisen bekanntlich gern geschwiegen. Und auch Sahra Wagenknecht ist damit immer wieder gut durchgekommen. Man stelle sich vor, ein AfD-Politiker lobte Hitlers Autobahnbau, was da – vollkommen zurecht! – los wäre.

Doch man buhlt um Wagenknechts Gunst. Sogar Bodo Ramelow streckte schon seine Fühler in Richtung ihres Bündnisses aus, denn für seine rot-rot-grüne Thüringer Koalition sieht es düster aus. Allerdings suchte sich Wagenknecht – zumindest im Interview – lieber eine weibliche Bündnispartnerin: Niemand geringeren nämlich als Katrin Göring-Eckardt. Holla, die Waldfee! Da habe ich nicht schlecht gestaunt und mich erst einmal am Kopf gekratzt. Immerhin vertreten die beiden Damen gerade bei den Themen Migration und Ukraine vollkommen entgegengesetzte Ansichten und geben auch sonst ein seltsames Gespann ab. Freut sich Wagenknecht nun plötzlich doch über Menschengeschenke, Masseneinwanderung und drastische Gesellschaftsänderungen? Und will sie ihren russischen Freunden mit einem Male mit “Tierpanzahs” (Annalena Baerbock) zu Leibe rücken? Es steht nicht zu erwarten, dass die Grünen bei diesen ihnen heiligen Punkten irgendwelche Zugeständnisse an Frau Wagenknecht machen werden – und das weiß diese auch. Noch vor ein paar Monaten bewegte sie die Massen mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine – und prompt da flogen ihr sogar ein paar “rechte Herzen” zu, die sie selbstverständlich gebrochen zurückließ.

Den Kompass aus den Augen verloren

Da muss schon eine globale Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes heraufdämmern, um einen drohenden Dritten Weltkrieg oder den Kollaps des deutschen Sozialsystems in den Schatten zu stellen. Eine Katastrophe, welche die westliche Zivilisation in ihren Grundfesten erschüttern und das Ende alles biologischen Lebens auf diesem Planeten einläuten würde. Was also könnte wichtiger sein als ein Waffenstillstand in der Ukraine, die Bekämpfung des Klimawandels oder der Einschlag eines Meteors der Größe Manhattans? Die Verhinderung eines Wahlsiegs der AfD in Thüringen selbstverständlich – mit dem Björn Höcke Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten ablösen würde. Das zu verhindern haben sich die beiden Damen auf die rot-grünen Fahnen geschrieben. Da muss die Weltpolitik schon einmal zurückstehen!

Es fällt schwer, sich auszumalen, dass Björn Höcke schlimmere Dinge mit Thüringen anstellen könnte als Stalin weiland mit der Sowjetunion – zumal er keinerlei Ambitionen hegt, den Freistaat in eine Diktatur nach stalinistischem Vorbild umzuwandeln. Auch müsste Frau Göring-Eckardt wissen, dass die Zuneigung ihrer neuen Freundin zu Präsident Putin weitaus stärker ausgeprägt scheint als die Höckes, dessen Schwerpunkt dabei auf wirtschaftspolitischem Pragmatismus liegt. Aber das alles muss mit einem Male vollkommen gleichgültig geworden sein. Wie im übrigen Altparteiekartell gilt nun offenbar auch für das BSW: Als einzige Gemeinsamkeit genügt es, die AfD zu verhindern. Man fragt sich, ob die beiden Damen nicht bei der Festlegung ihrer Prioritäten ihren Kompass vollkommen aus den Augen verloren haben. Die Grünen würden dabei die weitaus kleinere Kröte zu schlucken haben, denn sie werden stramm auf ihrem Kurs bleiben und weder zu Pazifisten werden noch die Grenzen dichtmachen wollen. Die Wähler Wagenknechts hingegen müssten sich ordentlich hinters Licht geführt fühlen – wurde ihnen doch eine Art “AfD light” versprochen und stattdessen gibt es nun grüne Kriegspolitik. Vielleicht gesellt sich ja auch noch Mario Voigt von der Thüringer CDU zur trauten Runde hinzu? Dann bleibt alles wieder wie gehabt.