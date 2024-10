Zwei Jahre Messermord von Oggersheim: Nichts hat sich seitdem geändert, im Gegenteil

Heute vor zwei Jahren, am 18. Oktober 2022, tötete der Somalier Liban M. den 20 jährigen Jonas S. und den 35 jährigen Sascha K. in Oggersheim. Die Tat war an Grausamkeit kaum zu überbieten. Der 26 -jährige lief mit einem langen Messer durch die Straßen von Oggersheim, wo seine Ex-Freundin wohnte. Er war gezielt auf der Suche nach Opfern. Konkret wollte er deutsche Männer töten, um sich an ihnen zu rächen. Er ging davon aus, dass seine Ex-Freundin ihn mit einem Nachbar betrogen hätte. Gegen 12.20 Uhr traf er auf den 20 jährigen Maler Jonas. Er griff ihn mit dem Messer an und hackte ihm den rechten Unterarm ab, den er dann auf den Balkon seiner Ex-Freundin warf. Sein 35 jähriger Kollege Sascha wollte Jonas zu Hilfe kommen und wurde ebenfalls angegriffen. Beide Männer starben noch am Tatort. Anschließend zog der Somalier weiter und verletzte in einem Drogeriemarkt den 27 jährigen Marcel K. mit dem Messer schwer. Das dritte Opfer überlebte zum Glück.

Der Vater von Jonas und Chef der beiden Maler, Kurt S., eilte zum Tatort und fand seinen Sohn tot auf der Straße: „Ich war kurz danach dort. Mein Sohn lag mit aufgerissenen Augen auf dem Rücken. Sein komplettes Gesicht war entsetzlich zerstochen.“ Nach dem Angriff auf Marcel K. im Drogeriemarkt konnte die Polizei den 26 jährigen Somalier festnehmen, nachdem die Beamten viermal auf ihn geschossen hatten. Leider hat er überlebt – ich kann es nicht anders sagen. Im späteren Prozess zeigte der Angeklagte keine Reue. „Es war eine kriegerische Auseinandersetzung. Ich hatte gekämpft und es ist eben passiert“, so M.’s Aussage. Der Somalier war – wie so oft – bereits zuvor wegen Gewaltdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten, erfuhr aber stets die Milde der deutschen Gerichte: Im Jahr 2021 griff er einen Mann mit einem Schraubenzieher an und verletzte ihn. Das Verfahren wurde gegen Auflagen eingestellt, lediglich ein paar Sozialstunden sollte er ableisten – was er aber nicht getan hat. Deswegen sollte nur Tage später nach dem barbarischen Mord ein Prozess wegen Körperverletzung gegen den Somalier starten. Dazu kam es dann aber nicht mehr.

Nach wenigen Jahren wieder frei

Der vom Gericht bestellte forensische Sachverständige ging bis kurz vor Ende des Prozesses von der Schuldfähigkeit des Angeklagten aus. Ihm drohten damit lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Kurz vor der Urteilsverkündung änderte der Gutachter jedoch seine Meinung: Der Angeklagte leide an einer paranoiden Schizophrenie und sei damit schuldunfähig, befand er jetzt plötzlich. Das Gericht folgte dem Gutachten. Der Somalier wurde freigesprochen und in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Vater von Jonas äußerte sich gegenüber “Bild”: „Ich bin geschockt, wie eiskalt dieser Mensch ist. Er zeigte keinen Funken Reue oder Scham und lacht sogar noch.“ Außerdem stellte er Forderungen an die Politik: „Flüchtlinge, die sich bei uns nicht an die Regeln halten und Straftaten begehen, sollten umgehend abgeschoben werden. Es sind schon zu viele Unschuldige regelrecht abgeschlachtet worden.“

Der Somalier wollte das Urteil nicht akzeptieren. Er sagte, dass er nicht psychisch krank sei, seine Haftstrafe absitzen und dann wieder zurück in seine Heimat gehen wolle. Dann könnte er Glück haben, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis er diesen Wunsch in die Realität umsetzen kann: Der ebenso wie Liban M. somalische Mörder des Offenburger Hausarztes Dr. Joachim Tüncher wurde ebenfalls wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen und im Maßregelvollzug untergebracht, von wo aus er bereits fünf Jahre nach der grausamen Tat als freier Mann in sein Heimatland zurückkehren und ein neues Leben beginnen durfte. Jonas und Sascha jedoch wurde ihr Leben auf barbarische Weise genommen. Auch für diese Tat muss – wie so oft in ähnlich gelagerten Fällen und derselben Tätergruppe – niemand politische und juristische Verantwortung übernehmen. Der Mord an Jonas und Sascha reiht sich ein in eine Reihe von Taten, die verhindert hätten werden können – würde man Täter, die als Asylbewerber nach Deutschland kamen, bereits bei der ersten begangenen Straftat in Abschiebehaft nehmen.

Wir dürfen niemals vergessen.