Zweierlei Maß: Svenja-Marla Liebich und die deutsche Gesinnungsjustiz

Damit wir wissen, bei welchen Verbrechen sich der totalitäre Shithole-Staat so richtig ins Zeug legt, während er vor orientalischen Messerschlitzern und “Vor-den-Zug”-Killern längst den Schwanz einzieht und westliche Unterwerfung praktiziert, empfiehlt sich ein Blick auf das Strafregister der Transfrau Svenja-Marla Liebich. Liebich gilt seit dem Nichtantritt ihrer Haftstrafe im Frauengefängnis Chemnitz am vergangenen Freitag als untergetaucht und inzwischen zur Fahndung ausgeschrieben. Auf Facebook hat Henryk R. Chruściel dankenswerterweise Liebichs Taten und Liebichs zugehörige Strafen aufgeschrieben. Jeder kann sich ein eigenes Bild machen.

Volksverhetzung (Paragraph 130 Strafgesetzbuch):

Tat 1: Bei einer Kundgebungsrede Flüchtlinge pauschal mit Sexualstraftaten in Verbindung gebracht (gilt als „Aufstacheln zum Hass“);

Bei Tat 2: Verkauf eines Baseballschlägers im Online-Shop mit der Aufschrift “Abschiebehelfer” (das Gericht sah darin eine Aufforderung zu Gewalt gegen Personen, die Abschiebungen verhindern wollen).

Üble Nachrede (Paragraph 186 StGB), Verleumdung (Paragraph 187 StGB) und Beleidigung (Paragraph 185 StGB):

unter anderem Verbreitung eines gefälschten Zitats über Renate Künast, das diese angeblich “in Misskredit” brachte (wurde vom Gericht als “ehrverletzende Tatsachenbehauptung” gewertet; Liebich wurde unter anderem dafür vom Landgericht Halle 2022 zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt);

ein weiterer Fall von Beleidigung.

Knast für falsche Parteinahme im Ukrainekrieg

Billigung eines Angriffskrieges ( Paragraph 140 StGB alter Fassung)

Es ging dabei um zustimmende Äußerungen im Kontext des Ukrainekriegs. Das Amtsgericht Halle hatte diesen Tatvorwurf zusammen mit anderen Anklagen behandelt und Liebich 2023 zu einem Jahr und sechs Monate auf Bewährung verurteilte (zuvor hatte auch dieser Vorwurf bereits bei der Bewährungsstrafe 2022 am Landgericht Halle, neben der Volksverhetzung und der Verleumdung von Künast, eine Rolle gespielt). Diese Haftstrafe hätte Liebich nun antreten müssen. Das Urteil war rechtskräftig geworden, nachdem 2024 die Berufung beim Amtsgericht Halle abgewiesen und im Mai 2025 die Revision beim Oberlandesgericht Naumburg verworfen worden war.

Ach, übrigens: “AfDler töten” auf einem Antifa-Banner durch die Straßen zu tragen ist keine Straftat, ebenso wenig wie Plakate mit der Aufschrift “Nazis töten”. Und die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelte erst gar nicht gegen Jan Böhmermann wegen dessen Empfehlung „…vielleicht mal ein paar Nazis keulen“: Es sei angeblich nicht erkennbar, dass der ZDF-Unterhalter damit ernstlich zu Straftaten aufgerufen habe. Alice Weidel als “Nazischlampe” zu bezeichnen, wurde von einem deutschen Gericht übrigens ebenfalls als nicht strafbar eingestuft. In dem Fall ist es natürlich dann “Satire”!

Non licet Bovi, quod licet Iovi: Das Stimmvieh darf nicht, was Herrscher und ihre Büttel dürfen. Finis Germania.