12.600 statt 12.000 Abschiebungen: Volksverdummung à la Olaf Scholz

Mit ungeheurem medialen Getöse und unter massiver Kritik aus SPD und Grünen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert, es müssten jetzt “im großen Stil” diejenigen abgeschoben werden, „die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“. Wer keine Bleibeperspektive in Deutschland habe, „weil er sich nicht auf Schutzgründe berufen kann, muss zurückgehen“, sagte Scholz. Wenig später wiederholte er sich: „Wir müssen mehr und schneller abschieben.“ Was darunter in Wahrheit zu verstehen ist, zeigt nun ein im Kabinett abgesegnetes Papier von Nancy Faesers Innenministerium. Die Zahl der Abschiebungen soll um ganze 600 gesteigert werden – pro Jahr. „Es wird angenommen, dass durch die Verschärfung der Ausreisepflicht die Anzahl der Abschiebungen um rund 600 (fünf Prozent) steigen wird“, heißt es in dem Entwurf ganz unumwunden und allen Ernstes. Diese fünf Prozent entsprechen also 600 Personen – da im ganzen Jahr 2022 nur rund 12.000 Menschen abgeschoben wurden.

Zum Vergleich: Ohne die Ukrainer sind letztes Jahr 1,7 Millionen Menschen (!) nach Deutschland gekommen. 244.000 Asylanträge wurden gestellt, in den ersten neun Monaten diesen Jahres waren es bereits 251.000. Das bedeutet 930 pro Tag. Nicht einmal das, was also in einigen Stunden täglich hereinsickert, soll künftig im ganzen Jahr mehr abgeschoben werden. Besonders frappierend ist dieses Armutszeugnis einer Regierung vor dem Hintergrund, dass im letzten Vor-“Pandemie”-Jahr 2019 – bei damals noch deutlich weniger eingewanderten Illegalen insgesamt – über 22.000 Personen abgeschoben wurden; eine gleichwohl lachhaft geringe Zahl, die aber noch deutlich über dem liegt, was bisher – wird und auch noch im Fall von Scholz’ vollmundiger “Steigerung” – an Ausweisungen durchgeführt wird.

Mitten im Kollaps

Denn derzeit gibt es mindestens 300.000 abgelehnte und akut ausreisepflichtige Asylbewerber. Die tatsächliche Zahl Illegaler und damit solcher, die gar keine Chance auf Asyl oder Bleiberecht haben, liegt natürlich deutlich höher und dürfte angesichts der Massen, die jeden Tag über die deutschen Grenzen strömen, derzeit zusätzlich extrem steigen. Da die meisten jedoch vorher ihre Pässe vernichten, weil es ohne Kenntnis des Herkunftslandes gar nicht möglich ist, sie abzuschieben, ist die wahre Zahl gar nicht bekannt oder wird zumindest nicht veröffentlicht. Deutschland wird von illegalen Einwanderern überrannt. Das Land steht nicht nur vor dem Kollaps, sondern ist bereits mittendrin. Mancherorts werden bereits leerstehende Privatwohnungen beschlagnahmt, weil die heillos überforderten Gemeinden nicht erneut auf Turnhallen und andere öffentliche Gebäude zurückgreifen wollen.

Trotz dieser desaströsen Lage, die die Gesellschaft immer weiter polarisiert, fällt dem deutschen Skandalkanzler nichts anderes ein, als lächerliche 600 Abschiebungen mehr pro Jahr als eine große politische Initiative zu verkaufen – und selbst diese löst bei den Ultralinken und Migrationslobbyisten seiner eigenen Partei und beim grünen Koalitionspartner noch Kritik auslöst, weil man sie für viel zu hoch hält. Dabei sind sie noch nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Die einzig richtige Maßnahme wäre ein völliger Zuwanderungsstopp, bis alle Ausreisepflichtigen aus dem Land entfernt sind und dann rigorose Grenzkontrollen, bei denen niemand ohne Papiere eingelassen würde. Aber das alles wird unter dieser Regierung natürlich nicht passieren und der Zustrom so lange anhalten, bis der Zusammenbruch vollendet ist. Deshalb muss zuerst die Katastrophenampel beseitigt werden, ehe wieder so etwas wie rechtsstaatlich geordnete Zustände bei Migration und vor allem Remigration Einzug halten werden.