25 Jahre (T)Euro”: Politische Wunderwaffe oder Ursprung tiefgreifender Verwerfungen?

Den Euro gibt es nicht erst seit dem Jahr 2002; dies war zwar das Jahr, als er zur alleinigen Barwährung im Euroraum wurde, doch schon zum 1. Januar 1999 ging er als elektronische Verrechnungseinheit in 11 der 15 damaligen EU-Staaten an den Start. Am 1. Januar 2002 wurde die D-Mark dann feierlich beerdigt und anders als in anderen Ländern wurden die Deutschen dazu natürlich nicht befragt. Der Euro sollte die Europäische Union noch mehr einigen als zuvor – doch je größer die EU wurde und je mehr Länder sich dem Euro anschlossen, desto größer wurden die Probleme. Was die EU-Kommissionspräsidentin Christine Lagarde nicht davon abhielt, zum Jubiläum zu schwärmen: „Der Euro ist ein Symbol für unsere gemeinsamen Ideale und die für uns so wichtige Stabilität.“ Weniger rosig aus deutscher Sicht sind indes die zahlreichen Fehlentwicklungen, die vor allem Deutschland – damals weit mehr als heute der entscheidende wirtschaftliche Motor der Union – hart trafen.

Auf Wikipedia – hier einmal ausnahmsweise zitierwürdig – heißt es dazu, Stand 5. Januar 2024: „Nach Einführung des Euros erlebte Deutschland eine wirtschaftliche Schwächephase. Hierfür sehen Ökonomen mehrere Gründe, die zum Teil mit dem Euro zusammenhängen. So sei Deutschland aufgrund politischer Fehler mit einem überhöhten Wechselkurs in die Euro-Währungsunion eingetreten, wodurch ein zu hohes Preisniveau entstand. Dies habe die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verringert. Erst durch langjährige Lohnzurückhaltung der Tarifparteien sei es wieder zu einer Verringerung des Preisniveaus und damit zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gekommen. Hans-Werner Sinn fasst die Realabwertung (innere Abwertung) wie folgt zusammen: Wir sind billiger geworden und in gewisser Weise auch ärmer. Zusätzlich entfielen mit Einführung des Euros die Wechselkursrisiken, die Finanzmarktakteure glichen daraufhin die Kreditzinsen für den gesamten Euroraum auf ein einheitliches Niveau an. Die Zinskonvergenz sorgte dafür, dass Kapital aus Euroländern mit niedriger Inflation abgezogen wurde und in Euroländer mit hoher Inflation floss, wo es zu einer wirtschaftlichen Überhitzung und später zu Zahlungsschwierigkeiten kam. Länder wie Deutschland erlitten in dieser Zeit eine Investitionsschwäche“ (Wikipedia, Stand 05.01.2024).

Aus Geldentwertung eine Tugend gemacht

Dass die Inflationsrate des Euro im Durchschnitt 2,05 Prozent betrug, ist für die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) kein Problem. Noch schlechter: Aus der Geldentwertung wurde eine Tugend gemacht. Während früher das geldpolitische Credo galt, die Inflation auf maximal zwei Prozent zu begrenzen, gelten diese zwei Prozent fortan nur noch als Ziel, also eine Art Orientierungswert. Dieses Ziel wurde die letzten zwei Jahre deutlich “übererfüllt”. Genehmigten sich die Damen und Herren der EZB deshalb saftige Erhöhungen ihrer Bezüge? Die Medien halten der Geldpolitik der EZB jedoch zugute, dass die Preissteigerungen noch zu D-Mark-Zeiten 2,8 Prozent betrugen – und damit weit mehr als unter seit der Euro-Einführung. Was sie dabei allerdings ausblenden: Bei vier- bis fünffachem Wachstumsraten in der D-Mark-Zeit vergleichen mit heute war diese moderate Inflation kein so großes Problem; auch stieg unter der D-Mark die Kaufkraft der Deutschen deutlich – unter dem Euro hingegen leider kaum noch. Und gute D-Mark-Zinsen gab‘s auch noch – während die Realzinsen seit zehn Jahren im Minus liegen. Wohin fließt das ganze Geld?

Das Problem der gemeinsamen Währung ist, dass den Mitgliedsstaaten zwei wichtige Stabilitätsinstrumente aus der Hand geschlagen wurden: Die Zinspolitik und die Wechselkursanpassung. Für die Beeinflussung volkswirtschaftlicher Ziele – „Globalsteuerung“, Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und ausgeglichene Außenbilanz (Handels-, Kapitalverkehrs- und Zahlungsbilanz) – fehlt der Bundesbank seither das entscheidende Instrument der Währungspolitik: Die Möglichkeit der Auf- oder Abwertung. Die Politik der EZB orientiert sich außerdem leider nicht an der ökonomischen Situation der Euroländer, sondern an jener ihrer schwächsten Glieder und insbesondere an deren Staatsverschuldung. Wäre es anders, dann wären die Pleiteländer des Südens, die sogenannten “Olivenstaaten” Portugal, Spanien, Italien und Griechenland, tatsächlich längst pleite. Deshalb senkte die EZB die Leitzinsen zwölf Jahr lang unter ein Prozent bis sogar auf null; so wurden die deutschen Sparer zugunsten der verschuldeten Staaten schleichend enteignet.

Zeitbombe Target-Salden

Hinzu kam erschwerend, dass deren faktische Staatspleiten auch durch das Target-Instrument verhindert werden: Denn im innereuropäischen Euro-Zahlungsverkehr darf „angeschrieben“ werden. So wie es früher einmal möglich war, auf Kosten des Stammwirts zu saufen, bis man irgendwann wieder einmal „flüssig“ war, so gönnen sich heute ganze Staaten den „Schluck aus der Pulle“; es sind ganze Fässer ohne Boden, zulasten anderer Länder. Die Crux dabei ist: Diese Verwerfung schlagen sich nicht in den Zahlungsbilanzen nieder. Im Jahr 2023 verzeichnete die Bundesbank so einen „positiven“ Target2-Saldo von 1,05 bis 1,1 Billionen Euro. Das bedeutet, dass die Bundesbank über eine Billion Euro grenzüberschreitende Forderungen Deutschlands gegenüber den Verbindlichkeiten der anderen am Target2-System teilnehmenden Zentralbanken hatte. Mit anderen Worten: Die Euroländer standen gegenüber Deutschland zum 29. Dezember 2023 mit der unglaublichen Summe von 1.093.370.929.417 Euro in der Schuld. Selig, die glauben, dass wir Gläubiger dieses Geld einmal wiedersehen werden. Spitzenreiter dieser unserer Gläubiger ist übrigens Italien mit rund 557 Milliarden Euro, Spanien mit 412 Milliarden Euro und Griechenland mit 111 Milliarden Euro. Überboten werden die Griechen – man kann es fast nicht glauben – noch von Frankreich mit 114 Milliarden Euro, siehe Statista. Doch, welch Wunder: Auf der Homepage der Deutschen Bundesbank datiert die letzte Veröffentlichung der Target-Salden vom 17. Dezember 2018, seither hielt man sie wohl nicht mehr für der Öffentlichkeit zumutbar. Dieses Fremdschämen hält seit fünf Jahren an.

Aber hinter den Kulissen tat sich äußerst Interessantes: Die französische Präsidentin der EZB setzte alles dran, die Auslandsschulden ihres Landes mit einer Target-„Reform“ besser zu kaschieren – und hatte damit Erfolg: Das System Target2 wurde im März 2023 durch „T2“ abgelöst. Und, simsalabim: Die Schulden der Euroländer gegenüber Deutschland, die eigentlich bei knapp 1,3 Billionen standen, sanken um rund 200 Milliarden Euro auf den aktuellen Stand, siehe hier. T2 ist quasi die „dritte Generation“ des unbaren Zahlungsverkehrs zwischen den Euroländern. Vorausgegangen waren gleich mit der Euro-Einführung das einfache „Target“ und dann 2008 (interessanterweise im Jahr des Börsen-Crashs) Target2; Erweiterungen folgten 2015 und 2018 – und seit dem 20. März 2023 nun T2.

Wie gewonnen, so zerronnen

Waren denn die jeweiligen Vorgängersysteme stets falsch gewesen? Oder geht es vielleicht darum, die Nachteile vor allem für Deutschland zu kaschieren? Und warum lösten sich seither 200 Milliarden Euro in Luft auf, die theoretisch Deutschland zugestanden hatten? Rätsel über Rätsel, die auch durch die Erklärung der Deutschen Bundesbank nicht aufgelöst werden: „Mit der in 2023 eingeführten dritten Target-Generation hat das Eurosystem seine Marktinfrastruktur fit für die Zukunft gemacht, um weiterhin mittels harmonisierter Services und einer einheitlichen Preisstruktur auf EU-Ebene, der Unterstützung von Nebensystemen mit maßgeschneiderten Abwicklungsverfahren und der Unterstützung ihrer Nutzer mittels erweiterter Werkzeuge für das Liquiditätsmanagement zur Förderung der Finanzmarktintegration, der Finanzmarktstabilität und der Liquiditätseffizienz im Euroraum beitragen zu können.“ Für mich vernebeln diese Begriffe mehr, als dass sie für Transparenz sorgen. Was genau ist beispielsweise mit „Nebensystemen“ gemeint? Sind es “Sondervermögen”, die „maßgeschneiderte Abwicklungsverfahren“ benötigen?

Wie steht es nun, 25 Jahre nach seinem faktischen Start, um den Euro tatsächlich? Zwar stieg sein Kurs gegenüber dem Dollar anfangs einige Jahre an; Doch seit 2008 verlor der Euro 26,5 Prozent seines Wertes. Wie gewonnen, so zerronnen. Und im nachfolgenden Chart des Investor-Verlages erkennt man den Wertverlust des Euro in den vergangenen 20 Jahren gemessen an der Kaufkraft einer Unze Gold:

Es sind nicht weniger als unglaubliche 80 Prozent Minus… soviel zum Thema „stabiler Euro“ oder „fähige Europäische Zentralbank“. Was allein als “Vorteil” bleibt, ist der lästige Wegfall des Umtauschs der Währungen bei Reisen innerhalb Europas (sofern es nicht um Länder wie Dänemark oder Großbritannien geht, die klugerweise früh aus den Maastricht-Verträgen ausscherten und keinen Euro wählten). Aber sonst? Bleiben Sie einfach zuversichtlich mit Frau Lagarde… ab jetzt wird alles besser! Ganz bestimmt!