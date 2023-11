70 Jahre Deutschland 1945-2015

Aus Trümmern zum Wirtschaftswunder zur Wiedervereinigung zum Exportweltmeister und 4-fachen Fußball-Weltmeister. Bonner Republik. Bungalow. Benz. Geachtet. Bewundert. Beneidet. Oft kopiert, selten erreicht. Made in Germany. Deutsche Tugenden.

Manche fanden uns ein wenig “drüber”, zu pingelig, zu pünktlich, zu ehrgeizig, zu humorlos, zu oft Socken in Sandalen. Wenn sie sich auch manchmal amüsierten, so verstanden sie doch, dass genau das der Schlüssel zu unserem Erfolg war. Sogar die fehlenden Eitelkeiten, offen zur Schau getragen, mit Socken in Sandalen. Außerdem konnten wir auch über uns selbst lachen. Im Keller.

Eine global einmalige Erfolgsgeschichte in all seinen Facetten. Die Welt wurde durch diese Deutschen zu einem besseren Platz. Innovation. Technik. Medizin. Chemie. Autos. Maschinen.

Wir schufen Werte – für alle.

In dieser Zeit fanden hier Millionen von Menschen eine sichere, friedliche Heimat und ein besseres Leben als sie es in ihren Heimatländern hatten. Am Anfang Gastarbeiter aus Italien, dem Balkan, später aus der Türkei und dann Menschen mit deutschen Wurzeln aus Kasachstan und anderen ehemaligen sowjetischen Teilrepubliken, Osteuropäer.

Es funktionierte, bis…

Das funktionierte. Ruckelte. Passte am Ende. Sie partizipierten an dem, was schon entstanden war, und trugen ihren Teil dazu bei, den Erfolg und den Wohlstand zu mehren, den Frieden zu wahren. Wir profitierten voneinander auf vielen verschiedenen Ebenen, lernten voneinander und respektierten uns.

Eine 70 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte, auf die wir alle hätten Stolz sein dürfen und können. Ohne Überheblichkeit. Wir hätten das erhalten und ausbauen können. Müssen.

Dann passierte “etwas” – und es gelang einer Schicht von Saboteuren, Dilettanten, Idioten, Dekadenten und Scharlatanen innerhalb von acht Jahren, dieses Volk, seine Errungenschaften, seine Werte, seine Sicherheit, seine Kultur, seinen Sport, seinen Zusammenhalt und seine Würde – kurz: alles, was mal gut & richtig war, in schlecht & falsch zu verunstalten und ad absurdum zu führen. Dahingeschenkt auf dem Altar der Lügen und der falschen Moral.

Das ist traurig. Für uns alle. Für unsere Kinder. Eine historische Schande.