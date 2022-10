Abgesang auf den Mittelstand

Das Land mit der höchsten Abgabenlast in Europa, den weltweit teuersten Energiepreisen und einer der höchsten Umverteilungsquote in die sozialen Sicherungssysteme bricht sich selbst das Rückgrat: Nachdem die Politik Angela Merkels Deutschlands Mittelstand bereits über Gebühr belastet und geschröpft hatte, bläst nun die Ampel zum finalen Halali auf die Vernichtung von kleinen und mittleren Betrieben, Handwerk und Selbständigen – also jene, die bislang die Hauptlast des „Wirtschaftswunders“ unserer Zeit trugen – des Wunders nämlich, dass unsere Wirtschaft noch nicht längst an die Wand gefahren ist.

Der Mittelstand befindet sich in der größten Krise seit 1945. Eine galoppierende Inflation, immense Energiepreise, Zinssteigerungen, der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und unterbrochene Lieferketten treiben immer mehr Firmen in den Ruin. Das, was eigentlich in der Frühphase von Corona befürchtet worden war – ein exorbitantes Firmensterben -, dann aber aufgrund nie gesehener staatlicher Interventionen weitgehend ausblieb, droht in naher Zukunft wegen eines neuen Virus, der Deutschland infiziert hat: jenes der grünideologischen Selbstvernichtung. Die übergroße Mehrheit der Wirtschaftsforscher erwartet mittlerweile, dass die Rezession im Winter 2022/2023 ein vorläufiges Rekordniveau erreichen wird, und befürchten eine beispiellose Insolvenzwelle.

Wieder einmal findet nur die AfD deutliche Worte

Man kann nur vorbehaltlos die Bestandsaufnahme unterschreiben, die der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Franz Bergmüller, heute anstellte: Er konstatierte, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland verheerend sei – wobei es zu kurz greife, die Ursachen dafür alleine auf den Ukraine-Krieg zu schieben. Die wahren, eigentlichen Gründe lägen in der katastrophalen Politik der Ampel-Koalition: Anstatt den Mittelstand in diesen schweren Zeiten zu entlasten, tue die Politik partout alles, um den Unternehmern das Leben noch schwerer zu machen. Die Realität gibt Bergmüller recht: Energieintensive Wirtschaftszweige stellen bereits ihre Produktion in Deutschland ein. Ganze Branchen stehen vor dem Aus.

„Die Verbraucher, die nicht mehr wissen, wovon sie heizen und tanken sollen, schränken ihren Konsum drastisch ein. Produktionsstopp und Konsumverzicht bilden eine Abwärtsspirale. Die Ampel reagiert hektisch und konzeptionslos. Es kann keine Lösung sein, den Bürgern und Unternehmen mit der einen Hand ein paar Euro zuzustecken, die man ihnen mit der anderen doppelt und dreifach wieder aus der Tasche zieht”, schimpft Bergmüller – und man fragt sich, warum solche klaren und deutlichen Worte wieder einmal und ausschließlich von der Partei kommen, die als „rechts“ und angeblich „demokratiegefährdend“ dauerverleumdet wird. Die Antwort liegt auf der Hand: Nur und gerade weil die AfD die einzige ist, die angesichts der Schussfahrt Richtung Abgrund zum Einhalt mahnt und dabei die wahren Verantwortlichen der Katastrophe benennt, wird sie mit der stärksten in Deutschland verfügbaren, wenngleich inzwischen abgestumpften und übernutzten Waffe dauertraktiert – der Nazikeule.