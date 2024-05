Abnehmen im besten Deutschland aller Zeiten

Jeder kennt diese Bilder von den Stränden im Süden Europas aus den späten 60er Jahren und den frühen 70er Jahren: Handylose, junge, schlanke, nicht mit Totenköpfen tätowierte Menschen, die einen Tag am Meer genießen. Weit und breit ist keine tragbare Bluetooth-Krachmaschine zu detektieren, die allen am Strand – gewollt oder ungewollt – die Gülle-Musik einer Mainstream-Kultur in unüberhörbarer Lautstärke in die Aufmerksamkeit prügelt. Nach Speckbomben der Wertewesten-Esskultur aus Kategorie “Ricardus” sucht man auf diesen Memorabilien ebenfalls vergebens.

Seit diesen frühen Tagen des Tourismus ist im besten Westen aller Zeiten viel Gutes geschehen: Multinationale Lebensmittekonzerne haben die Kontrolle übernommen und sorgen effektiv dafür, daß immer wieder Repräsentanten der “Generation Pommes” herangefüttert werden. Spielten Kinder seit dem späten Mittelalter – dokumentiert etwa in den Bildern von Pieter Bruegel dem Älteren – das Kinderspiel “Bockspringen” mit Erfolg, rammen heutige Vertreter der “Generation Pizza” den nach vorne gebückten Teilnehmer gnadenlos um.

Wulstknie ist das neue “Schön”

Von behendem Springen und elegantem Überspringen des Mitspielers kann keine Rede mehr sein. Desweiteren haben es die Sozialingenieure geschafft, das Idealbild “schlank” als rassistisch zu brandmarken und Schwabbelquallen jedweder Provinienz und Pigmentierung als Models in die Modewelt zu integrieren.

All das konnte nur mit Hilfe der lobbyarbeitaffinen Reisgutscheinempfänger aus den verschiedensten Parlamenten erreicht werden. So wurde beispielsweise der “Codex alimentarius” ins Leben gerufen, zu dessen Aufgaben es zählt, “den fairen Handel mit Lebensmitteln auf internationaler Ebene” zu koordinieren und “den Schutz der Gesundheit von Verbrauchern mithilfe von einheitlichen Normen” sicherzustellen Selbstverständlich hat dieses Regelwerk nichts mit dem Schutz der Verbraucher zu tun, sondern gilt ausschließlich der Gewinnmaximierung überstaatlicher Konzernsekten. Wo käme man denn da auch hin, wenn die Konzerne nicht selbst die Regeln und Grenzwerte bestimmen könnten, nach denen Lebensmittel produziert und verkauft werden?!?

Hilfe der Politik für gesundes Essen

Seitdem segeln die Magenfüllstoffhersteller unter dem milden Lüftchen dieses Kodexes und jubeln uns eine nicht enden wollende Liste von Qualitätsprodukten entspannt unter, als da zum Beispiel Insekten in zahllosen Leckereien von veganen Burgern bis hin zu allerlei Milchprodukten wären. Oder Abfälle aus der Aluminiumproduktion, die vom Verbraucher kostengünstig oral entsorgt werden – immer getreu dem Herstellermotto: “Aus Hackepeter wir Kacke später”.

Eine inzwischen ellenlange Liste von aufgedeckten Sauereien dokumentiert das FAO, WHO sowie EU geduldete Treiben: Dioxin-Eier; Gammelfleisch; Pferdefleischlasagne; Listerien; mit Melamin kontaminiertes Milchpulver; verdorbenes Fleisch („frisch und verkaufbar“) gespritzt mit Antibiotika; Rindfleisch aus Tierbeständen, die mit BSE-Erregern kontaminiertes Tiermehl als Futter bekamen; gepanschtes Olivenöl; und, last but not least, Glyphosat-Rückstände in Getreideprodukten. Guten Appetit!

Sublimes Gegensteuern

Der eine oder andere Gesundheitspolitiker (die Bratwurst- und Mundkaffefilterfanatiker unter diesen sind davon explizit ausgenommen) ist aus verständlichen Gründen in Sorge ob der gegenwärtigen Überernährungskrise der Bevölkerung. Es wurden und werden daher im Rahmen der „Nudging“ genannten Methode – deren Ziel es ist, dass Individuen ihr Verhalten und ihre Entscheidungen auf vorhersehbare Art und Weise ändern – Kampagnen ersonnen, die der Bevölkerung sanft das Abnehmen erleichtern sollen.

Die Entfaltung einer dieser Methoden erleben wir gerade vor unser aller Augen: Es sind die Werbefotos der Politiker auf kommunaler Ebene oder auch im Europawahlkampf. Die Briefkästen quillen über mit Einwurfsendungen aller am Wahlkampf zum Ortsbürgermeister oder Gemeinderat beteiligten Charakterköpfe. Plakate der einschlägigen Parlamentsberufsverbrecher mit der Lizenz zur Selbstbereichern grinsen uns grenzdebil an und werben um unsere kreuzweise Erlaubnis, ihr Treiben weitere Jahre fortzuführen. Da wird mit lustigen Sprüchen geworben wie etwa „Wo willst Du in 800 Jahren leben?“ von der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, bis hin zu die rückläufige Entleerung von Speiseröhren- und Mageninhalten durch den Mund nach außen provozierenden Sprüchen wie „Besonnen handeln – SPD wählen“ der buntendeutschen Scharia-Jünger. Angesichts dieser Bombardierung mit Schönheit und Kompetenz ist es nicht verwunderlich, dass der eine oder andere seinen Appetit verliert – was ja von den Nudgern in den Thinktanks durchaus beabsichtigt ist…