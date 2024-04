Abschaffung der Rechtschreibung: Verblödung Ahoi!

Deutschland nähert sich mit Siebenmeilenstiefeln dem durchschnittlichen Bildungsniveau der spezifischen Sorte Zuwanderer an, die hierzulande seit 2015 millionenfach Aufnahme finden. Und weil anstelle der versprochenen und bis heute beschworenen “Fachkräfte”, akademischer hochintelligenter Leistungsträger und “Spezialisten” nun einmal vor allem sozial prekäre, mehrheitlich kaum lernfähige respektive -willige und teils gar analphabetische jungmännliche Problemmigranten einwandern, die ihre Kultur- und Bildungslosigkeit an ihre zahlreichen Nachkommen weitergeben, passt sich die in Duldungsstarre passive deutsche Unterwerfungsgesellschaft eben den neuen Verhältnissen an, statt von ihren Gästen das Gegenteil einzufordern. Die ohnehin unvermeidliche Abschaffung Deutschlands als Bildungsnation bekommt so noch einmal einen Extra-Turbo.

Als fünfzehntes und damit vorletztes Bundesland hat nunmehr auch Schleswig-Holstein beschlossen, Rechtschreibfehler in Deutsch-Aufsätzen an Sculen nicht mehr zu zählen. Stattdessen soll es eine „qualitative Rückmeldung über Fehlerschwerpunkte und über die Systematik ihrer Fehler“ geben. Deren Basis sei „ein differenzierter Analysebogen, den das Ministerium aktuell entwickelt und den Lehrkräften zum neuen Schuljahr zur Verfügung stellt. Unabhängig davon bleibt die Bewertung der Rechtschreibung und Zeichensetzung weiterhin wichtiger Bestandteil der Note“, erklärte Schulministerin Karin Prien (CDU).

Zynismus statt Umkehr

Prien, eine völlig schmerzfreie Vertreterin des neuen gesellschaftspolitischen Laissez-Faire, die ebenso gut bei den Grünen sein könnte, hatte bei “Lanz” kürzlich erst achselzuckend erklärt, dem Problem der Überforderung der Schulen durch migrantische Problemschüler müsse eben durch einen anderen “Schlüssel” bei den Betreuungs- und Förderlehrer begegnet werden; im Klartext: Am Ende sitzen dann in einer Schulklasse neben der Lehrkraft genauso viele Förderlehrer wie Schüler.

Wo Schulpolitiker zynisch die groteske Zerstörung des eigenen Bildungssystem und früher einmal weltweit beneideten deutschen Schulniveaus durch solche Vorschläge beschleunigen, statt endlich einen sofortigen Bruch mit dem Migrationsirrsinn zu fordern, verwundert auch die Schließung der Durchsetzung von Rechtschreibregeln nicht weiter. Während Lehrerverbände den Schritt begrüßten, kritisierte Kirsten Schmöckel, die Landesvorsitzende des Philologenverbands: „Die Abschaffung des Fehlerquotienten darf nicht dazu führen, dass die Schüler den Eindruck gewinnen, dass Rechtschreibregeln und Grammatik im späteren Berufsleben keine Rolle spielen.“ Auch außerhalb des Bidlungswesens kam Kritik: Trigema-Chef Wolfgang Grupp bemängelte: „Wir dürfen uns nicht beschweren, dass folgende Generationen keine Leistung mehr bringen wollen, wenn wir sogar schon bei der Rechtschreibung nachgeben. Wir bewerten Bewerber schon nach dem Anschreiben. Wenn da einer viele Fehler drin hat, dann fliegt er aus der Auswahl. Das ist ein Manko für den Einzelnen – da verbaut man den Kindern doch die Zukunft.“

Wozu eigentlich überhaupt noch Spracherwerb?

Genau das scheint das Ziel des deutschen Bildungssystems zu sein, dass sich, wie der Rest des Landes, im linken Würgegriff befindet: Nach jahrzehntelangen kuschelpädagogischen Experimenten ist das Leistungsprinzip in allen Bereichen faktisch abgeschafft. Man produziert lebens- und berufsuntüchtige Schwächlinge, die nicht richtig rechnen, lesen und schreiben können. Gemeinsam mit den unqualifizierten Migranten, deren Kinder die Schulen überschwemmen, züchtet man ein Prekariat heran, das sich keine Industriegesellschaft leisten kann, die auch weiterhin Wohlstand generieren will und lügt sich das Ganze auch noch als fortschrittlich zurecht. Tatsächlich dürfte die Abschaffung des Fehlerzählens darauf zurückzuführen sein, dass die meisten Schüler schon jetzt funktionale Analphabeten sind und ein wahrheitsgemäßer Überblick über ihre Schreibfertigkeiten so desaströs wäre, dass man auch darüber lieber den Mantel des Schweigens breitet – so wie über alle Fakten in Deutschland.

In einem Land, in dem ein Ex-Lehrer und Ministerpräsident wie der grüne Winfried Kretschmann ernsthaft fragt, ob das Lernen von Rechtschreibregeln denn wirklich noch wichtig sei, „wenn das Schreibprogramm eh alles korrigiert“, und ob eine zweite Fremdsprache als Schulfach noch nötig sei, „wenn das Handy Gespräche in fast jede Sprache der Welt in Echtzeit übersetzen kann“, braucht man sich über nichts mehr zu wundern.