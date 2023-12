Ärzte und Bauern sind schon auf den Barrikaden – und die Wirtschaft sieht schwarz

Unter den vielen Branchen und Berufsgruppen, die von der Scholz’schen Katastrophenregierung restlos bedient sind, proben derzeit zwei den Aufstand: Die einen sind die Landwirte, die für den 8. Januar zum bundesweiten Protest und einem Quasi-Generalstreik aufgerufen haben, dem sich möglichst viele Bürger, Unternehmen und Verbände anschließen sollen (zwar sind politische Streiks in Deutschland eigentlich nicht statthaft und die Ampel versucht bereits, durch Zugeständnisse Druck aus dem Kessel zu nehmen, doch steht zu hoffen, dass sich die Interessengruppen und Bürger davon nicht abhalten oder täuschen lassen – denn das Problem ist diese Regierung selbst, weshalb nur noch Neuwahlen Abhilfe schaffen können). Die andere “Wutgruppe” sind die Ärzte. So haben etliche Arztpraxen aktuell aus Protest zumindest bis Jahresende geschlossen

Von Mittwoch bis Freitag sollen bis zu 70.000 Praxen als Signal und Warnschuss nach Berlin dicht bleiben. Aufgerufen dazu hatten über 20 Ärzteverbände, die im Rahmen ihrer Kampagne “Praxis in Not” gegen die unterirdische Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mobil machen. Für die medizinische Grund- und Notfallversorgung sei gleichwohl vorgesorgt, bekräftigte der teilnehmende Virchowbund mit. Gegenstand der Proteste ist die – so “dts” – “politisch gewollte Budgetknappheit der Praxen“: Die niedergelassenen Ärzte fordern das Ende der Budgetierung in allen Fachgruppen. Zudem sollen nach dem Willen der Verbände Kostenentwicklungen durch Inflation und Tarifabschlüsse “unmittelbar statt mit zwei Jahren Verzögerung” abgebildet werden. Darüber hinaus werden, so “dts”, mindestens 5.000 weitere Medizinstudienplätze gefordert.

Während die Probleme der Landwirte und Ärzte recht spezifisch und von Partikularinteressen dominiert sind, obschon sie natürlich ein bezeichnendes Licht auf dieselbe Inkompetenz und Rücksichtslosigkeit der Ampelregierung werfen, trübt sich auch gesamt- und volkswirtschaftlich die Situation Deutschlands immer weiter ein.

Gesamtwirtschaftliche Land-unter-Stimmung

In groteskem Missverhältnis zur Durchhaltepropaganda in den Ansprachen von Bundeskanzler Scholz und erst recht Bundespräsident Steinmeier (dessen sinnentleert-verwaschene Plattitüden dieses Jahr anmuten, als seien sie direkt von ChatGPT in den Teleprompter gespeist worden) sieht die deutsche Wirtschaft weit mehrheitlich pessimistisch auf 2024. Das Ergebnis einer Verbandsumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die am Mittwoch veröffentlicht wurde, könnte trostloser kaum sein. Nur noch neun (!) von 47 befragten Verbänden rechnen demnach damit, im kommenden Jahr mehr zu produzieren, 15 gehen davon aus, dass die Lage sich kaum verändern wird – und die übrigen 23 Verbände sind klar pessimistisch; sie glauben gar, so “dts”, dass 2024 noch schlechter wird als dieses Jahr.

Dieses Stimmungsbild korrespondiert mit der gegen null gehenden Investitionsbereitschaft: Nur acht Wirtschaftsverbände gehen davon aus, dass ihre Mitgliedsunternehmen mehr investieren; 22 rechnen mit einem teils deutlichen Rückgang. Vor allem energieintensive Branchen erwarten eine “wesentliche Verschlechterung”: Metallverarbeitung und Gießereien, Keramische Industrie, Chemiekonzerne, Lederindustrie sowie kunststoffverarbeitende Unternehmen sehen schwarz – Habecks nachgerade verbrecherisch selbstzerstörerischer Energie- und Industriesabotagepolitik sei Dank. Vor allem die Kunststoffbranche wird durch die ideologische, schikanöse “Plastik-Steuer” zusätzlich kujoniert, mit der die Ampel ihr absurdes Haushaltsloch stopfen will. Schwarzseherisch geben zudem Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, Banken, Sparkassen sowie die Bauindustrie und das Baugewerbe. “Hohe Zinsen haben für viele den Traum vom Eigenheim platzen lassen”, so “dts”. IW-Direktor Michael Hüther drückt sich diplomatisch bis servil-zurückhaltend gegenüber der Politik aus: “Die deutsche Wirtschaft leidet flächendeckend darunter, dass sie nicht planen kann.” Im Klartext: Wenn die Ampel nicht endlich rechtssichere, belastbaren und rationale Rahmenbedingungen setzt, war’s das mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Ansonsten wird es ernst, so Hüther: “Dann werden wir in den nächsten Jahren verstärkt das beobachten, was schon begonnen hat: eine Deindustrialisierung und eine zunehmende Orientierung ins Ausland.”