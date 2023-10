AfD vogelfrei

Meine Damen und Herren, es spricht zu Ihnen der Herr Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland aus dem Bundestag: „Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbsternannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist, ein Abbruchkommando für unser Land.“

Der Herr Bundeskanzler sprach von der Partei Alternative für Deutschland, AfD, der momentan zweitstärksten Partei im Lande, die deutlich stärker ist als die eigene Partei des Herrn Bundeskanzlers (SPD), stärker auch als seine Koalitionspartner FDP und die Grünen. Von Anstand oder gar Respekt keine Spur.

Es ist für Außenstehende erstaunlich, wie sich Politik heutzutage in Deutschland abspielt. Wahre Opposition scheint ein Ärgernis zu sein, dessen man sich entledigen muss. Ich zeige Ihnen weitere Beispiele aus den deutschen Fernsehmedien. Programm: „Inside PolitiX“ vom 14. März 2022, ZDF. “Diskussion” zwischen ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann und ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke (das Video ist auf Youtube nicht mehr verfügbar). Diekmann: „Die AfD ist die erste Partei in der Geschichte der Bundesrepublik, die im Bundestag sitzt und in ihrer Gesamtheit vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird. Ganz praktisch kann ihr das ziemlich schaden.“ – Tacke: „AfD Mitglieder, die als Richter, als Lehrer, als Polizisten arbeiten, also Beamte sind, Staatsdiener, für die könnte es nun wirklich unbequem werden.“ Und so geht es weiter. Nur negativ. Als rede man von Kriminellen. Keine Verteidigung der AfD. Wie soll man solch ein Machwerk bezeichnen? Da wurden zwei Frauen beauftragt, die AfD vorzuführen, um die Leute von der Partei abzuschrecken. Die verbale Sprache und die Körpersprache dieser zwei Frauen sagen alles! Wirklich traurig. Was hat das noch mit Journalismus zu tun?

Entlarvende TV-Sequenzen

Programm: „Zervakis & Opdenhövel. Live: Wie gefährlich ist die AfD?“ vom 9. September 2023, ProSieben. Auch hier reden drei Frauen. Aussagen: „Immer wieder fallen AfD Politiker mit umstrittenen Aussagen auf.“: Beispiele von AfD-Mitgliedern: „Echte Männer sind rechts, echte Männer haben Ideale, echte Männer sind Patrioten.“ – „Das schlimmste, die Immigrantenquoten, die zwangsweise Zuweisung von Migranten. Das ist ein Angriff auf alles was uns lieb ist, auf unsere Kultur, unsere Religion, ja, unsere Heimat.“ – „Äußerungen wie diese lassen Kritiker an der Verfassungstreue der AfD zweifeln. Darunter auch viele Prominente wie Moderatorin Ruth Moschner.“

Programm: “Deutsche Welle” vom 25. Juni 2023: „AfD – warum die Politik der Rechtspopulisten so viel Zustimmung bekommt / DW Nachrichten“. Stefanie Zobl von DW “diskutiert” das “Phänomen AfD” mit der Sozialpsychologin Beate Kupper, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Niederrhein. Zobl: „Warum folgen so viele Menschen dem Kurs der AfD?“ Kupper: „Nun ja, die AfD bietet denjenigen, die sie wählen möchten… etwas, was viele andere Parteien ihnen nämlich nicht bieten. Das ist bequemer, auch anstrengungsloser und verantwortungsloser, das Versprechen auf Wohlleben und auch das Versprechen auf ein zurück in eine vermeintlich heile Welt, die es so nie gab. Und sie bietet ihnen auch einen Ausweg aus der ja sehr komplex gewordenen Welt… Sie bietet ihnen einfache Angebote und das ist für viele verlockend.“

Gaucks Abgründe

Zum Schluss noch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, dereinst evangelischer Pastor und Kirchenfunktionär. Ein gewisser Markus Lanz lud ihn ein, um sich mal so richtig über die AFD auszusprechen: Gauck: „Der Witz ist jetzt wieder… Also, diese Typen kommen bei uns nie an die Macht in Deutschland, aber man stelle sich vor, sie würden.“ Lanz: „Sagen Sie – sind Sie sich sicher?“ Gauck: „Ja, da bin ich mir sicher. Deutschland ist doppelt geimpft. Wir hatten eine braune Diktatur und eine rote und eine weitere wollen wir nicht. Also, wir bleiben bei unserer relativ gut funktionierenden liberalen Demokratie… Dieses Land hat eine Demokratie und genügend Demokraten.“ Fürwahr erstaunlich, wie da ein ehemaliger Bundespräsident mit der sogenannten Demokratie umgeht. Vor allem erstaunlich, dass er seine Mitbürger „diese Typen“ nennt. Und noch einmal erstaunlich, dass der berühmte deutsche Verfassungsschutz da nicht eingriff und den Mann zur Raison brachte, auf dass er sich zumindest bei den Bürgern entschuldigte. Der darf das einfach so sagen, darf die Bürger beleidigen und kein Journalist greift da ein, der die Bürger verteidigt.

Falls Sie Anhänger der AfD sein sollten, lassen Sie mich Ihnen zum Trost sagen, dass nur wenige Menschen außerhalb Deutschlands überhaupt nachvollziehen können, wieso die AfD eine Gefahr für Deutschland sein soll. Die AfD ist in deren Augen eine konservative Partei, die Werte vertritt, die in den überwiegenden Ländern dieser Welt als selbstverständlich angenommen werden. Wieso soll der Schutz der Heimat aus radikalem Denken erwachsen? Warum soll Heimatliebe ein Problem sein? Hören Sie sich mal die Amerikaner an, wenn die von ihrer Heimat schwärmen. Nein, diese ganze Aufgeregtheit in Deutschland über die angebliche Gefahr für die Demokratie kann man im Ausland nicht nachvollziehen.

Demokratie in Deutschland

Wenn Sie sich die obigen Programmbeispiele anschauen, werden Sie bemerken, dass es ausschließlich um Emotionen geht. Emotionen, Emotionen, Emotionen. Am Ende jeder einzelner dieser Szenen fragen Sie sich, was denn nun das Problem mit der AfD sein soll? Was sind die Argumente? Warum genau sind die so gefährlich? Dazu erfährt man: Nichts. Totale Fehlanzeige. Es ist nur Angstmacherei. Und das soll Journalismus sein? Bleibt eigentlich nur noch die momentan allerorten kolportierte Weisheit des Volkes anzufügen: „Ist der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem.“

Wenn man Herrn Gauck zuhört, der da von der braunen und der roten Diktatur in der jüngsten Geschichte Deutschlands erzählt, dann muss man wohl doch noch die Frage stellen, ob Deutschland und Demokratie überhaupt zusammenpassen? Die Soziologin Beate Kupper behauptet in dem obigen Gespräch, dass die Menschen aus der DDR es bis heute nicht geschafft hätten, sich in der Demokratie einzurichten. Nicht einmal nach über 30 Jahren. Wir im Westen hätten da doch eben einen großen Vorsprung. Und den Vorsprung haben die im Osten noch immer nicht aufgeholt. Auch das sei ein Grund, warum die AfD im Osten so populär ist.

West und Ost

Die gute Frau geht also davon aus, dass es zumindest im Westen Demokratie gibt. Beweise? Fehlanzeige. Zu einer Demokratie gehört zum Beispiel eine starke Opposition. Ohne Opposition keine Demokratie. Man nennt das dann etwas anderes. Diese Freiheitskämpfer der Demokratie wollen eine Demokratie ohne Demokratie. Mal ehrlich: Das in Deutschland soll eine Demokratie sein? Die wichtigste Frage lautet: Wieviel Souveränität hat überhaupt der Bürger? Ein Grossteil der Souveränität wurde an Brüssel abgetreten. Dort herrscht Ursula von der Leyen. Wer hat die denn gewählt? Niemand. Das soll Demokratie sein? Über das Grundgesetz wurde nie abgestimmt. Obwohl im Grundgesetz selbst vorgeschrieben ist, dass das passieren muss. Das soll Demokratie sein?

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist gegen die Unterstützung dieses Wahnsinnes, der in der Ukraine abläuft. Jetzt, nachdem die Amerikaner mal wieder das Interesse an einem Krieg verloren haben, den sie wieder mal nicht gewinnen können, jetzt fällt immer mehr Deutschen auf, dass sie da mal wieder auf der falschen Seite standen, dass sie mal wieder vorgeführt wurden. Aber die Regierung macht weiter. Die scheren sich nicht um die Meinung des Volkes. Und prahlen sogar damit. Das soll Demokratie sein? Und wie steht es mit der direkten Demokratie? Welche Abstimmungen sind demnächst vorgesehen? Fehlanzeige. Das soll Demokratie sein? Ohne starke Opposition keine Demokratie. Alternative für Deutschland heißt: Alternative. Also nicht das was momentan abläuft. Das muss eine Demokratie aushalten können. Das muss eine Demokratie begrüßen. Denn ohne eine wahre Opposition, ohne eine wahre Alternative kann man nicht von Demokratie reden.

Die SVP in der Schweiz

In der Schweiz gibt es die Schweizerische Volkspartei (SVP), die rechteste Partei in der Schweiz. Sie ist seit 1999 die stärkste Partei im Parlament. Und die Schweiz existiert trotzdem noch. Der geht es sogar gut. Ist das nicht erstaunlich? Schauen Sie sich einmal das Parteiprogramm der SVP an. Ist das radikal? Wäre die SVP in Deutschland, würde sie große Probleme bekommen. Wie die AfD. Aber in der Schweiz ist man tolerant. Die AfD hätte in der Schweiz keine Probleme. Nur in Deutschland fallen die etablierten Kräfte über sie her.

Der Verdacht liegt nahe, dass diese etablierten Parteien in Deutschland ihre Pfründe in Gefahr sehen. Hätten die etablierten Parteien in Deutschland gute Arbeit geleistet, wäre es doch gar nicht zu dieser Situation gekommen. Aber sie haben allesamt versagt. Und jetzt beschweren sie sich auch noch. Was für ein Jammerhaufen. Alternative nicht vorgesehen? Das soll Demokratie sein???

…und die AfD?

Gehen wir einmal kurz die wichtigsten, vorgeschlagenen Änderungen laut dem Parteiprogramm der AfD durch: „Als freie Bürger treten wir ein für direkte Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Föderalismus, Familie und die gelebte Tradition der deutschen Kultur.“ Das bedeutet:

Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild

Eine Neugestaltung des Wahlsystems, die dem Wähler die Entscheidung über die personelle Zusammensetzung der Parlamente zurückgeben soll

Einführung eines Strafbestandes der Steuerverschwendung

Europa darf kein zentralistischer Bundesstaat werden. Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben

Volksabstimmung über den Euro

Weisungsfreie Staatsanwälte und unabhängige Richter

Deutsche Grenzen schützen

Nato nur als Verteidigungsbündnis; Abzug aller auf deutschem Boden stationierten alliierten Truppen und insbesondere deren Atomwaffen

Die USA bleiben unser Partner. Russland soll es werden

Wehrpflicht für alle männlichen deutschen Staatsbürger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Keine europäische Armee

Bundesagentur für Arbeit auflösen und ihre Aufgaben auf kommunale Jobcenter übertragen. Mindestlohn beibehalten

Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild. Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität. Der Islam gehört nicht zu Deutschland

Wieder Diplom, Magister und Staatsexamen – keine „Gender-Forschung“ mehr

Keine Privatisierung gegen den Willen der Bürger. Bargeldnutzung muss uneingeschränkt erhalten bleiben. Geldsystem überdenken, Gold heimholen

Klimaschutzpolitik: Irrweg beenden, Umwelt schützen. Die AfD will die ländlichen Regionen stärken

Kritik am Parteiprogramm der AfD

Deutschland ist eine faktische Kolonie der Amerikaner, wie uns kürzlich wieder einmal eindrucksvoll demonstriert wurde. Diese Abhängigkeit gilt es offen auszusprechen und die 100-prozentige Unabhängigkeit des Landes zu fordern. Übrigens, die Amerikaner werden niemals einer Partnerschaft mit Russland zustimmen. Die Wehrpflicht würde zur größten Armee in Europa führen. Was soll das? Die Wehrpflicht sollte Teil eines Dienstes sein, den jeder Deutsche, egal welchen Geschlechtes, in jungen Jahren an der Gemeinschaft ableisten muss. Es gilt wie früher die Wahl zwischen Bundeswehr und Sozialdienst. Bei Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild stehen natürlich alle Optionen offen, und letztendlich wird immer der Wille des Volkes entscheiden. Es handelt sich bei dem Parteiprogramm also um Vorschläge.

Voraussetzung für die Durchsetzung in der Realität ist, dass der deutsche Bürger sich zum Demokraten entwickelt, der in der Lage ist, seinen Standpunkt in Frage zu stellen, Alternativen zu denken und in offenen, fairen Diskussionen sich auf seine anders denkenden Mitmenschen einzulassen. Zuhören! Dieser Prozess ist die wohl größte Herausforderung, vor allem angesichts der Tatsache, dass die anderen Parteien über viele Jahre versucht haben, die AfD zu diskreditieren, ihr Image zu beschmutzen und die AfD Wähler als Menschen zu bezeichnen, mit denen irgend etwas nicht stimmt. Emotionen auf Eis legen ist daher die erste Bürgerpflicht. Aber davon abgesehen, die Bundesrepublik ist momentan sowieso nicht in der Lage, sich auf die AfD mehrheitlich einzulassen. Warum?

Eine Revolution hat bereits stattgefunden in Europa

Und Sie haben es gar nicht bemerkt. Wir erleben seit Jahren eine Abiturienten- und Studentenschwemme. Wir erleben seit Jahren eine Inflation akademischer Grade. Wir erleben seit Jahren eine Umstrukturierung der Gesellschaften in Europa, die auf leisen Sohlen, fast unbemerkt, daherkommt, mit dem Ziel, die etablierten Machtverhältnisse für alle Zeiten festzubetonieren.

Zur eindrucksvollen Demonstration nehme ich das extreme Beispiel Großbritannien, das von dem Autor Matthew Goodwin hervorragend analysiert wurde. Passen Sie gut auf: Nach dem Kriege hatte Großbritannien 30 relativ kleine Universitäten, die eine Elite hervorbrachten. Im Jahre 2019 waren es bereits 165 Universitäten. Die Studentenzahl betrug 2,4 Millionen. Das Personal an den Universitäten belief sich auf etwa eine halbe Million. Tony Blair hatte 1999 versprochen, die Hälfte der Schulabgänger auf die Universitäten zu schicken. In den 60er Jahren schrieben sich etwa 18,000 Studenten jedes Jahr auf den Universitäten ein. Heute liegt die Zahl über 350,000. Bei einer Bevölkerung von etwa 68 Millionen.

Gesenkte Standards und Anforderungsprofile

Diese Zahlen sind nur zu erreichen, indem man das Anforderungsprofil senkt, die Standards senkt und das ganze System so weit wie möglich „mechanisiert“. Es erfolgte eine Umstellung auf Massenproduktion. Wichtig nun ist die damit verbundene ideologische Gehirnwäsche dieser Studenten, die notwendig ist und die sie über sich ergehen lassen müssen, wenn sich diese Studenten denn in der woken Gesellschaft in Wohlstand und mit Karriereaussichten etablieren wollen. Denn Großbritannien braucht nicht all diese hochgezüchteten Abgänger von den Universitäten. Aber sie finden trotzdem lukrative Jobs. Wo? Beim Staat, bei den Institutionen, bei den Parteien, bei den Denkfabriken, bei den Finanzinstituten, im Rechtssystem, bei den Medien, bei allen wichtigen Bausteinen der Gesellschaft, vor allem natürlich auf den Schulen und Universitäten, die die Gesellschaft kontrollieren oder zumindest wichtigen Einfluss ausüben.

Die Elite hat einen Mechanismus gefunden, um ihre Statthalter sich selbst reproduzieren zu lassen. Dank des Bildungssystems. Für alle Zeiten. Mit etwa 20 Prozent der Bevölkerung, die bei Wohlverhalten ein angenehmes Leben fuhren dürfen.

Und, man muss es so sagen: Sie sind weitgehend Schmarotzer, die einen überproportionalen Anteil an der Produktion der Gesellschaft für sich beanspruchen. Weil sie klug reden können, Zertifikate vorweisen können und beeindruckende, zumeist allerdings sinnlose, aber hoch angesehene Tätigkeiten ausüben.

Die libertäre Ersatzreligion als Kitt

Der Leim, der diese 20 Prozent zusammenhält, ist ihre Ideologie, ihre libertäre „Religion“, die sich radikal von der Mehrheit der Bevölkerung unterscheidet. Diese 20 Prozent leben vor allem in den großen und größeren Städten, dort wo sie die Mehrheit bilden und die Strukturen der Gesellschaft entsprechend ihrem Lebensstil gestalten können. Man kann daher von zwei unterschiedlichen Klassen sprechen. Die hoch organisierte Elite besetzt die entscheidenden Positionen der Herrschaft. Die Mehrheit ist nicht organisiert (Gewerkschaften und Kirchen z.B. spielen keine Rolle mehr) und hat keine Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen.

Früher gab es eine vertikale Richtung der Macht. Der Politiker musste sich auf den Bürger einlassen und den Bürger überzeugen. Heutzutage geschieht Machtausübung horizontal. Die Machtorgane kommunizieren untereinander und ignorieren den Bürger, verachten ihn gar als ungebildete Belästigung, als „Typen“, wie das der ehemalige Bundespräsident ausdrückte, als Störfaktor mit bestenfalls der Rolle als Diener der Eliten. Liberale Technokraten beherrschen die Welt. Und es macht keinen Unterschied mehr, welche Partei sie wählen. Diese Technokraten entstammen alle dergleichen ideologischen Quelle. Wo liegt der Unterschied heute zwischen Republikaner und Demokraten in Amerika, zwischen Tories und Labour in Großbritannien oder zwischen SPD und CDU in Deutschland? Alles eine Suppe. Nur bei Lappalien unterscheiden sie sich. Daher ist die AfD ein Störfaktor, der ausgeschieden werden muss, sollte er gefährlich werden.

Ist die AfD wirklich eine Alternative?

Die AfD ist meiner Ansicht nach nicht radikal genug. Sie müsste klar aussprechen, wo die Zukunft Deutschlands liegt. Sie müsste klar aussprechen, dass die Kultur der Amerikaner und die Kultur der europäischen Völker wenig gemeinsam haben. Wer ist also unser wichtigster Partner in der Welt? Amerika oder Russland? Sollte Russland unser wichtigster Partner sein, dann müssen die Jugendlichen wieder Russisch lernen. Englisch ist Kinderkram. Französisch schon besser. Aber Russisch ist eine richtige geistige Herausforderung, die auch die emotionale Intelligenz fördert. Die aktuelle, sogenannte Bildung, mit Hilfe des Nürnberger Trichters, importiert aus Amerika, ist eines Deutschen nicht würdig. So kommen wir nie wieder zum Volk der Dichter und Denker.

Die alte Weisheit gilt: „Sag mir welche Freunde Du hast, und ich sage Dir, wer Du bist.“ Die Amerikaner in ihrer Gesamtheit sind das ignoranteste Volk auf Erden. Was wollen Sie denn von denen lernen? Die Kunst, aus dem Nichts Geld zu machen? Die Kunst aus ewigen Kriegen Geld zu machen? Wahre Bildung ist das Fundament eines guten Lebens. Über aller Bildung aber steht der gesunde, wache, freie Menschenverstand. Für den braucht man kein Abitur und schon gar keinen Doktortitel. Nur Freiheit! Da die Positionen der Macht bereits vergeben sind, wird sich die AfD ungemein schwer tun, über 30 Prozent in der Bundesrepublik hinauszukommen. Die deutschen Medien, kontrolliert von den Instanzen der Macht, werden die Partei vehement bekämpfen. Die einzige Chance der AfD, an die Macht zu kommen, liegt im Osten. Und damit würde es dann wieder zu einer Teilung Deutschlands kommen. Zwangsläufig. Und so wird es geschehen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.