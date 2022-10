Alles vergeblich: Der Westen kann einpacken

Wollte der kollektive Westen international auch in Zukunft ernstgenommen werden, bräuchte er eine anti-progessistische Konterrevolution. Es herrscht nämlich das Geschwätz. Das führt zu nichts. Am 8. November ist Wahltag in den USA. Die sogenannten Midterms, bei denen es um die Zusammensetzung von Senat und Repräsentantenhaus geht. Die US-Demokraten müssen fürchten, beide Häuser an die Republikaner zu verlieren und sie wehren sich mit allen Mitteln dagegen. Es hätte Lehren aus dem Wahldesaster 2020 zu ziehen gegeben. Etwa die Hälfte der US-Amerikaner glaubt nämlich nicht, daß Joe Biden tatsächlich der gewählte Präsident der USA ist. Und diese Hälfte hat verdammt gute Gründe für ihre Skepsis. Sie alle hängen mit dem US-amerikanischen Wahlsystem zusammen, das eine Vielzahl von Einfallstoren für Manipulationen aller Art kennt. Briefwahl, vorgezogene Wahl, fehlende Wähleridentifikation, Wahlmaschinen etc. pp..

Die Lehre, die aus der US-Wahl 2020 zu ziehen gewesen wäre: Gewählt wird am Wahltag persönlich auf einem Zettel in einer Wahlkabine. Briefwahl nur in absoluten Ausnahmefällen, auch, wenn der Preis dafür sein sollte, daß die Wahlbeteiligung geringer ausfällt. Es gibt vermutlich nichts Zersetzenderes als den ständig im Raum stehenden Verdacht, Wahlen seien manipuliert worden. Allein deswegen hätte es sich gelohnt, den Wahlablauf wasserdicht zu machen. Geschehen ist diesbezüglich offenbar sehr wenig in den vergangenen beiden Jahren. Der 8. November, der eigentliche Wahltag also, ist noch nicht da, und schon kursieren wieder Meldungen über versuchten Wahlbetrug. Insgesamt 240.000 Briefwahlunterlagen sollen verschickt worden sein, ohne daß die Wahlberechtigung der Adressaten überprüft worden wäre. Mindestens 30.000 davon sollen an Nicht-US-Bürger gegangen sein. In Colorado wurde versucht, das Auszählungsverfahren so zu ändern, daß unabhängige Wahlbeobachter ausgeschlossen worden wären. In einem der typischen Swing States, Pennsylvania, hängt aber die Frage, ob Republikaner oder Demokraten eine Mehrheit bekommen, oftmals nur an 10.000 Stimmen Unterschied.

Reden sind bedeutungslos geworden

Ausgerechnet von dort kommen nun Vorankündigungen der Art, daß die Auszählung der Stimmen voraussichtlich nicht in der Nacht vom 8. auf den 9. November abgeschlossen werden kann. Das könne mindestens eine ganze weitere Woche dauern. Am 28. Oktober meldet Georgia bereits einen neuen Rekord bei den Frühwählern, also knapp zwei Wochen vor dem eigentlichen Wahltag. Das sind knapp zwei Wochen, die nicht ungenutzt verstreichen. Es ist zum Mäusemelken: Während US-Staatsanwaltschaften inzwischen jeden verfolgen dürfen, der behauptet, die Präsidentenwahl 2020 sei schief gelaufen und das amtliche Ergebnis spräche der Realität Hohn, darf Hillary Clinton öffentlich – und vielfach über die einschlägigen Medien weiterverbreitet – behaupten, die Republikaner wollten die Midterms stehlen und hätten das für die Präsidentenwahl 2024 mit absoluter Sicherheit vor. Was den Bundestaat Georgia betrifft, geht es inzwischen so weit, daß gar dazu aufgerufen wird, nicht mehr wählen zu gehen, da die Zahl der abgegebenen Stimmen bereits ausreiche und ab jetzt ohnehin nur noch mit Manipulation zu rechnen sei. Unter solchen Voraussetzungen wird die Demokratie tatsächlich zur Farce. Es wären zwei Jahre Zeit gewesen, dafür zu sorgen, daß es am korrekten Ablauf der Wahl keine Zweifel mehr geben kann. Gewählt wird am Wahltag, persönlich vor Ort, auf Papier, gegen Vorlage eines Personalausweises und eines Abgleichs mit dem Wählerregister.

In Deutschland ist es so, daß man auf die Verlautbarungen von Regierungsvertretern eigentlich gar nichts mehr zu geben braucht, da ihre Äußerungen morgen das exakte Gegenteil von den heutigen sein können. Beispiele gibt es zur Genüge. Das krasseste ist wohl der Grünen-Wahlkampf 2021 im Gegensatz zu dem, was die Grünen tun, seit sie mit in der Regierung sitzen. Das absolute Ende aller Coronamaßnahmen bei der FDP – alles nur noch Schall und Rauch. Der Gipfel des Wahnsinns ist aber, daß jeder Politiker täglich erneut mit dem Anspruch vor die Kameras und die Mikrofone tritt, daß für bare Münze zu nehmen sei, was er am heutigen Tag zu erzählen hat. Die Eigenwahrnehmung dieser Leute spricht Bände über das Ausmaß an Realitätsverlust, welchem sie anheim gefallen sind. Gegenüber des feministischen Außenministeriums campiert seit zwei Wochen eine Iranerin und will wissen, wo die Unterstützung der feministischen Außenministerin für die iranischen Frauen bleibt. Baerbock duckt sich weg. Der Kanzler verkauft einfach einen Teil des Hamburger Hafens an Chinesen, ganz egal, wer sich alles dagegen ausspricht. Der Bundespräsident hält eine Rede zur Lage der Nation im Schloß Bellevue – und von der gesamten Bundesregierung taucht keiner dort auf.

Es gibt keine Realität außer der jeweils selbskonstruierten

Kann es sein, daß diese Leute inzwischen selbst gemerkt haben, wie überflüssig das ganze salbungsvolle Geschwätz ist, dem sie sich dort hätten aussetzen sollen? Zur Frage der Atomlaufzeitverlängerung gab es keine ergebnisoffene Prüfung, wie die „Welt“ heute berichtet. Eine Analyse interner Dokumente der Bundesregierung belege das. Zudem zeige sich, dass Robert Habeck sogar gegen die Einschätzung der eigenen Fachleute gehandelt habe. Die „Welt”: „Der vorliegende Schriftverkehr zeigt aber bereits, dass die Ministerien für Wirtschaft und Umwelt die Ablehnung einer Laufzeitverlängerung weitgehend vorformuliert hatten, bevor eine intensive Prüfung des Sachverhalts stattgefunden hatte. Das Nein zu längeren AKW-Laufzeiten stand offenbar sogar im Widerspruch zu Einschätzungen von Fachbeamten des Wirtschaftsministeriums selbst. Für die weitere Atomdiskussion in der Energiekrise verheißt das nichts Gutes.“ – Sehr richtig: Was soll eine Diskussion mit Leuten überhaupt bringen, die nicht an der Realität interessiert sind, weil sie eine Agenda haben, der sie folgen wollen, ganz egal, ob das realitätskompatibel ist oder nicht? – Ach so, es gibt ja keine Realität, außer einer jeweils selbstkonstruierten. Wie abgehoben diese politische Klasse inzwischen ist, zeigt sich daran, daß die alarmistischen Meldungen zu einem bevorstehenden Blackout und stark steigenden Strompreisen parallel zur Verherrlichung des E-Autos laufen. Jeder Vernunftbegabte kann sehen, daß das Ausfluß von Wahnsinn ist.

Ernsthafte Frage an die deutschen Automobil-Chefs: Spinnt ihr alle? Der Audi-Chef tönt von autofreien Tagen und Tempolimit, will aber in die Formel 1 einsteigen, nachdem seine Firma einen vollelektrischen Supersportwagen mit 2.400 Kilogramm Leergewicht präsentierte und diesen fahrphysikalischen Schwachsinn auch noch als den Gipfel des Fortschritts an den Mann zu bringen trachtete. 2.400 Kilogramm für einen Sportwagen! Als ob die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt worden wären. Jetzt kommt BMW daher und setzt in der Luxusklasse noch einen obendrauf, den BMW i7. 5 Meter 40 lang, 1 Meter 95 breit, 1 Meter 54 hoch, und sagenhafte 2.715 Kilogramm schwer. Das sind nochmal 300 Kilo mehr als Audis „Supersportler”. Und diese 2.715 Kilo gehen in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Was soll das sein? Energieffizient? Umweltfreundlich? Fortschrittlich? Und was muß jemand im Kopf haben, der so etwas kauft? Im Angesichte des drohenden Blackouts obendrein – Scheiße? Müsste man dem nicht sicherheitshalber das Wahlrecht entziehen? Vier Personen mit Gepäck im Auto, und die drei Tonnen sind locker geknackt. Wie blöde wird’s denn noch? Und dann dieses Werbegeschwätz dazu: Vision, Innovation, Zukunft, bla-bla-bla. Die Neunschwänzige!

Der Vogel wurde befreit

Elon Musk hat endlich Twitter gekauft und als erstes einmal die ganze Führungsriege vor die Tür gesetzt, darunter auch die Chefin der „Faktenchecker”. Lebenslange Twitter-Verbannungen sind ebenfalls Vergangenheit. Alle gesperrten Accounts werden wieder freigeschaltet, auch der von Donald Trump. Musk: Der Vogel wurde befreit. Der polit-mediale Komplex gibt sich schockiert. Es gehe nicht, daß sich ein multimilliardenschwerer Privatmann eine Plattform wie Twitter zulege. Kan man machen, dieses Gemäkel. Aber nicht, so lange es ein Redaktionsnetzwerk Deutschland gibt, einen Bertelsmannkonzern, einen Springerkonzern oder „wpp„, die größte Medienholding der Welt. Die EU hätte Twitter kaufen sollen, anstatt Twitter Elon Musk zu überlassen. Das ist absolut lächerlich. Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen: „In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen”. Man studiere einfach einmal die Vita von Thierry Breton und man weiß, wer da spricht.

Dazu Wikipedia: „Er war als stellvertretender Vorsitzender und CEO der Group Honeywell Bull, Vorsitzender und CEO von Thomson-RCA (1997–2002) sowie als Vorsitzender und CEO von France Télécom (2002–2005) tätig. Heute ist er Ehrenvorsitzender von Thomson und Orange. Von 2008 bis 2019 war er Vorsitzender und CEO von Atos, einem weltweit führenden IT-Unternehmen (mit ca. 110.000 Beschäftigten in 73 Ländern). Von 2005 bis 2007 war er französischer Minister für Wirtschaft, Finanzen und Industrie unter den Premierministern Jean-Pierre Raffarin und Dominique de Villepin, während Jacques Chirac Staatspräsident war. (…) Thierry Breton war Vorstandsmitglied in vielen Unternehmen, unter anderem: AXA, La Poste, Dexia, Rhodia, Schneider Electric, Thomson SA (Vorsitzender und CEO), France Telecom (Vorsitzender und CEO); Orange (nicht geschäftsführender Chairman), Bouygues Telecom, Bull (stellvertretender Vorsitzender und CEO). Er ist heute Mitglied des Verwaltungsrats von Carrefour, wo er den Vorsitz des Vergütungs- und Leistungsausschusses innehat.”

Der kollektive Westen ist nicht mehr überlegen

Soll nur das Europa sein, wo die Regeln von „unserem“ Thierry Breton gelten? Was hat der Typ überhaupt mit den Interessen des europäischen Durchschnittsbürgers zu tun? – Nichts! Absolut gar nichts! Noch weniger als Friedrich „BlackRock” Merz. Politiker dieser Couleur sind lediglich das „andere Extrem”. Ihr Gegenpol sind die absichtsvollen, moralinsauren Ahnungslosen von der grünen Seite. Weder die einen noch die anderen haben irgendetwas mit dem Wolkenkuckucksheim namens Demokratie zu tun. Elon Musk befreit den Vogel – und gut isses. Weil dann nämlich endlich derjenige reden darf, dem das als allererstes zusteht: Der Souverän. So, wie ihm der Zwitscherschnabel gewachsen ist. Und wenn es nach dem ginge, dann flöge der Vogel in Europa nicht nach den Regeln von „unserem EU-Kommissar Thierry Breton”, sondern Breton flöge nach den Regeln des Souveräns. Und zwar raus. Hochkantig.

Dieses ganze westliche „Führungspersonal“ in Politik, Medien und teils auch in der Wirtschaft scheint derartig gefangen zu sein in seiner je eigenen „Realität”, daß kaum noch jemand einen Gedanken an den Unterschied zwischen kurzfirstigen Eigennutzerwägungen und den objektiv wahren Sachverhalten im Äußeren „verschwenden“ will. PKW mit 2,5 bis 3 Tonnen Gewicht sind kein Fortschritt, sondern Schwachsinn. Die Physik ist es, die das bestimmt. Meinungen dazu sind erläßlich. Waffenlieferungen schaffen Tote, nicht Frieden. Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel, weswegen alles Schall & Rauch ist, was die Behauptung zugrunde legt, es gebe einen. Windräder sind keine Lösung und Solarpanels sind auch keine. Der Wohlstand einer dichtbesiedelten Industrienation hängt an der Verfügbarkeit von reichlich billiger Energie. An der Kernkraft führt kein Weg vorbei. Meinungen dazu sind auch hier erläßlich. Wer helfen will, braucht die Ressourcen dazu, weshalb er dafür sorgen muß, daß er sie hat, ehe er an Hilfe denkt. Der Sozialstaat hängt nicht an den Umverteilern, sondern an denen, die das zu Verteilende erwirtschaften. Die multikulturelle Gesellschaft ist eine dysfunktionale Gesellschaft. Ob einem diese Einsicht gefällt oder nicht, ändert daran gar nichts. Die westlichen Gesellschaften sind auf dem absteigenden Ast. Ein Traumtänzer ist, wer glaubt, irgendein Kulturfremder wolle nichts dringender, als sich in eine absteigende Gesellschaft zu integrieren. Es ist egal, wer aus welchen Gründen die Dinge wie sehen will. Die Dinge sind, wie sie sind. Der kollektive Westen ist nicht mehr überlegen. Und der Grund dafür sind diese wahsinnigen Realitätskonstruktionen allüberall. Putin weiß das.

Putins Rede beim Valdai-Forum

Vor wenigen Tagen hielt Wladimir Putin eine bemerkenswert offene Rede beim Valdai-Wirtschaftsforum vor Vertretern aus über 40 Nationen. Die westliche Weigerung, sich mit eigenen Defiziten zu beschäftigen, in Kombination mit der nach wie vor hochnäsig vor sich hergetragenen Attitüde, die Welt müsse unter der Führung der westlichen Welt ein besserer Ort werden, sei gerade angesichts der intellektuellen Verheerungen im Westen selbst grotesk. Wer glauben will, daß es mehr als zwei Geschlechter gibt, der solle das tun, so Putin, nur solle der nicht erwarten, daß Russland diese Sicht übernehmen wird. Die Welt habe die Nase voll von der Arroganz des Westens und dessen Streben nach einer unipolaren Weltordnung. Die internationalen Regeln, von denen der Westen gern spricht, seien gar keine Regeln, weil sie der Westen je nach aktueller Nützlichkeitserwägung ständig selbst ändert. Es sei Russland gewesen, das dem Rest der Welt nach dem Motto gegenübergetreten sei, daß man doch miteinander reden könne, anstatt sich mit Krieg und Sanktionen zu überziehen. Und daß es dazu eben Respekt davor brauche, daß es in anderen Ländern und anderen Kulturen anders zugeht als in der eigenen.

Der kollektive Westen wolle dem Rest ein „One Size Fits All” überbraten, ob der Rest der Welt das will oder nicht. Es gebe zwei Arten von Westen, so Putin: Einmal den, der seine überlieferten Werte mit den Russen teilt, und einmal den, der einen Krieg gegen diese Werte führe. Der Westen selbst sei gespalten, so Putin. Es gebe schon Westmenschen, die das genau sehen. Er habe nichts gegen den Westen, sondern etwas gegen die Arroganz von Ideologen im Westen, die sich völlig grundos für überlegen halten und deshalb glauben, alle anderen häten nach ihrer Pfeife zu tanzen. Das gehe so weit, daß man sich inzwischen nicht mehr auf Zusagen und die Einhaltung von Verträgen verlassen könne, was es wiederum sinnlos mache, überhaupt noch welche abzuschließen. Europäische Spitzenpolitiker seien derartig arrogant, daß sie noch nicht einmal wahrhaben wollten, was sie in Wahrheit sind: US-Vasallen. Dabei sei es so, daß der westliche „Werteuniversalismus“ ersten mit Werten nicht mehr viel zu tun habe, und daß selbst dann, wenn er etwas mit Werten zu tun hätte, seine Durchsetzung mit einer globalen kulturellen Verarmung einherginge. Es entstehe aber gerade eine Neue Weltordnung, so Putin, die auf Multipolarität statt auf Unipolarität setzt. Die Vereinigten Staaten hätten keine Chance mehr, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen, weil sie die Mehrheit der Staaten inzwischen gegen sich haben, d.h. gegen ihren Anspruch auf globale Dominanz. Je früher man das im Westen einsehe, desto besser für alle. Er habe nichts gegen den Westen, ganz im Gegenteil. Er habe etwas dagegen, daß der Westen sich verrannt hat und partout keine Kurskorrektur verfolgen will.

Die Schnarcher

Und dann schaut man sich die jüngsten Äußerungen in den Meinungsteilen der Westpresse und die jüngsten Äußerungen westlicher Politiker an, gibt sich das salbungsvolle Gerede eines Steinmeier und merkt, wer wirklich das Krebsübel dieser Welt ist: Ein westliches System, das sich wie in einen Kokon eingesponnen hat und lieber an sich selbst erstickt, als endlich zu den Tugenden der Selbstreflexion und der Eigenkritikfähigkeit zurückzukehren, um flexibel zu bleiben. Es wird keinen „Sieg“ über Russland geben. Nehmt es zur Kenntnis. Jeder weitere Tag, an dem diese Einsicht verweigert wird, ist ein verlorener Tag. Meinungen hierzu sind ebenfalls erläßlich. Die Dinge sind, wie sie sind. Der Sinn jeder Debatte ist, zu einem Schluß zu kommen. Hierzulande ist das ausgeufert. Hierzulande glaubt anscheinend jeder, daß es möglich sei, Debatten um ihrer selbst Willen endlos weiterzuführen, weil das die Schönheit des demokratischen Diskurses ausstellt, was für sich genommen schon wertvoll sei. Ist es nicht. Es ist, wie es ist.

Wie ist es? Das ist die Frage. Putin hat beim Valdai-Wirtschaftsforum eine sehr gute Antwort geliefert. Der Mann kann noch klar denken. Bewundernswert. Und es ist für den Westen bezeichnend, daß man eine solche Selbstverständlichkeit bei einem Staatenlenker schon für bewundernswert halten muß. Das ist ein alarmierender Indikator dafür, wo man selbst inzwischen steht: Ganz weit unten mit seiner „Medien- und Massendemokratie” und den Millionen von individuell absichtsgeleiteten Meinerleins & Finderleins. Arg viel tiefer geht es nicht mehr. Noch einen Schritt weiter beim Abstieg und man befindet sich bereits im rein physischen Überlebenskampf. Mit einem lebenswerten Leben innerhalb eines Kulturvolks hat das dann nichts mehr zu tun. Dann ist endgültig Barbarei. Metanoia, verdammt nochmal!