„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ geht auch diesmal schief

Es ist wieder soweit. Die Regierenden dieses Landes glauben, wie die Vertreter jeder Ideologie, die alleinige Wahrheit zu kennen, und sie wollen anderen Ländern mit ihre Weltsicht beglücken. Neueste Beispiele sind die vergeblichen Versuche in Ägypten bei der Klimakonferenz und in Katar vor und während der Fußball-WM. Als Protagonisten handelten diesmal Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Katar und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Ägypten, die bei ihrer Mission die linksgrüne Ideologie wie eine Monstranz vor sich hertrugen, um den Rest der Welt davon zu überzeugen, es Deutschland nachzumachen. Was für eine Selbstüberschätzung! Tatsächlich besteht Deutschlands Einfluss in der Welt vor allem darin, Zahlmeister für andere zu sein; politisch ist Deutschland ein unbedeutender Zwerg. Zumal selbst die meisten europäischen Staaten und die USA den deutschen Irrweg nur noch mit Kopfschütteln quittieren und nicht in den selbstmörderischen Abwärtssog hineingezogen werden wollen.

Wie nicht anders zu erwarten, hat Baerbock in Ägypten in Sachen „Klimarettung nach deutscher Lesart” rein nichts erreicht. Aufstrebende Länder wie China, Indien oder Brasilien lassen sich von einem deutschen Rumpelstilzchen nicht stoppen. Am Ende blieben von den ambitionierten Zielen nur milliardenschwere Zahlungszusagen Baerbocks an ärmere Länder – als „Entschädigung” für „Klimaschäden”, die allerdings in keinem Verhältnis zu den vergleichsweise winzigen, vom kleinen Deutschland real rechnerisch verursachten „Schäden” stehen und grotesk übersetzt sind. Die wahren, großen Emittenten von klimaschädlichen Emissionen, vor allem China, verweigern wohlweislich solche Zusagen.

Ausgerechnet Deutschland hat nichts gelernt aus der Geschichte

In Katar liefen parallel die politischen Anstrengungen Faesers für Demokratie, Menschenrechte und Klimaschutz ebenfalls ins Leere – denn dort braucht man noch nicht einmal das deutsche Geld, mit dem man sonst so gerne um sich wirft. Im Gegenteil: Habecks dortiger Bückling beim Betteln um Gas und Öl hatte überdeutlich gezeigt, wer da von wem abhängig ist. Zumal Katar sich schon lange in Richtung anderer aufsteigender Player auf der Weltbühne orientiert.

Fakt ist, dass Deutschland aus seiner bitteren Geschichte nichts gelernt hat: Diesmal will man die Welt nicht beherrschen, sondern retten – indem man glaubt, die besseren Werte zu vertreten und diese allen anderen aufoktroyieren zu können. Dabei scheinen unsere Politiker nicht im Ansatz zu begreifen, dass die anderen Länder vor allem ein Interesse haben: Nämlich möglichst viel Geld von Deutschland abgreifen zu können, das von uns hierzulande immer härter erarbeitet werden muss. Weil die Deutschen sich traditionell und immerdar auch in der dritten Nachkriegsgeneration schuldig fühlen, klappt diese Strategie bisher sehr gut, und die deutschen Politiker sind stets bereit, anderswo als im eigenen Land mit den Milliarden nur so zu jonglieren. Dabei vergessen sie allerdings, dass nur der Wohlstand in Deutschland selbst das Verteilen des erarbeiteten Reichtums in der Welt erst ermöglicht, und dass, wenn dieses Fundament wegbricht, auch der Geldsegen sehr schnell versiegen wird. Die Illusion, dass Deutschland ein „reiches Land” sei (und die heute nicht mehr absolut, sondern nur mehr relativ zutrifft und auch nur durch den Vergleich mit immer ärmeren und unterentwickelteren Staaten) , wird nicht dauerhaft aufrecht zu erhalten sein.

Wieder wird ein Erfolgsmodell ruiniert

In diesem Zusammenhang kann man sich über die Geschichtsvergessenheit der Politik nur wundern: Es ist gerade etwas mehr als 100 Jahre her, als das prosperierende Deutsche Reich mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg seiner Kraft beraubt und durch unverhältnismäßige Reparationsforderungen in den Ruin getrieben wurde. Die Folgen sind bekannt: Der Keim der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts wurde damals gelegt. Ohne die Verarmung der Menschen aufgrund der Hyperinflation als einer Folge der hohen Reparationsschulden und die Propaganda der „Dolchstoßlegende” hätte es ein Verrückter wie Hitler nie geschafft, Deutschland zu regieren.

Und jetzt, 100 Jahre später? Wieder wird ein jahrzehntelang prosperierendes Land in den Ruin getrieben. Diesmal braucht es noch nicht einmal einen Krieg im eigenen Land; es reichen ideologisch verblendete Politiker, die innerhalb weniger Jahre alles zerstören, was das Erfolgsmodell Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ausgemacht hat. Nicht Nationalsozialismus, sondern Ökosozialismus heißt der neue Heilsbringer, den Politik und die Mainstreammedien im Duett propagieren und der Deutschland zuverlässig in den Abgrund führen wird. Der Abstieg begann mit Merkel, die den Pfad der Realpolitik spätestens 2011 verlassen hat, als sie mit ihrer überstürzten Entscheidung für einen vorgezogenen Ausstieg aus der Kernenergie (verbundenen mit der totalen Abhängigkeit von russischem Gas) und vor allem seit 2015 mit der Grenzöffnung für eine unbegrenzte Problemzuwanderung aus islamischen Staaten in das Sozialsystem unser Land von innen heraus entscheidend geschwächt hat.

Kurz vor dem Endsieg

Mit der im Jahr 2021 gewählten neuen Regierung wurde dann dem ökonomischen Fundament des Landes endgültig der Krieg erklärt, und hier steht man bereits kurz vor dem „Endsieg“: Die Industrie wandert ab, der Mittelstand, das deutsche Erfolgsmodell, das schon aufgrund der Coronarestriktionen in finanzielle Schieflage geraten war, kapituliert immer öfter vor den Energiekosten und Auflagen.

Für die große Mehrheit der Menschen im Land wird das Leben immer schwieriger. Die Menschen fühlen sich im Hamsterrad gefangen, die Realeinkommen sinken dank hoher Inflation, die Rücklagen schmelzen, die Lebensqualität ist im freien Fall. Während sich die Regierenden vor allem um Gendergaga, die Rechte von Minderheiten und immer neuen Belastungen für diejenigen beschäftigen, die den ganzen Wahnsinn finanzieren müssen, findet eine Abstimmung mit den Füßen statt: Eine wachsende Zahl gut ausgebildete Leistungsträger folgt der Industrie. Spitzenkräfte und qualifizierte Bildungseliten verlassen das Land mit ihren Familien auf Nimmerwiedersehen. Zurück bleibt eine geschwächte, überalterte Restbevölkerung, der man Verzicht predigt. Selbst Kinder soll man keine mehr bekommen, um das Klima zu retten.

So entwickelt sich Deutschland immer mehr zu einem trostlosen Land voller Selbsthass, ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Schwächsten, die Kinder und die Rentner haben keine Lobby. Für deren Wohlergehen fehlt das Geld. Selbst die „Tagesschau” musste zugeben, dass in Deutschland immer mehr Jugendliche keine grundlegenden schulischen Fähigkeiten haben, man diesbezüglich schon jetzt international auf Platz 30 abgerutscht ist und sich langsam afrikanischen Verhältnissen annähert. Und das in einem Land ohne nennenswerte Bodenschätze, in dem das Humankapital in Form gut ausgebildeter, fleißiger Menschen seit jeher den größten Wert darstellte.

Der Sozialstaat ist für andere da

Auch immer weniger Rentner können von ihrer Rente noch leben. Grundsicherung erhalten sie allerdings erst, sobald ihr Vermögen bis auf einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro geschrumpft ist. Armut im Alter war noch vor wenigen Jahren eine Randerscheinung; inzwischen wird sie immer öfter zur bitteren Realität. Kein Wunder: Der deutsche Sozialstaat ist längst für andere vorgesehen. Mit dem angestrebten Bürgergeld wird dafür gesorgt, dass sich die Zuwanderer im deutschen Umverteilungs- und Sozialsystem rundum wohl fühlen. Dort will man dann, anders als bei den Rentnern, auch das Schonvermögen deutlich anheben, damit Clanmitglieder weiter mit ihren dicken Boliden beim Amt vorfahren können, um sich das Bürgergeld abzuholen.

Es erstaunt daher nicht, dass zwar die Zahl deutscher Hartz-4-Empfänger stetig sinkt, während sie überkompensiert wird von der Zahl anspruchsberechtigter Zuwanderer. Mittlerweile sind mehr als 45 Prozent der Leistungsbezieher von Hratz-4 ohne deutschen Pass; Tendenz steigend. Und von den verbliebenen „deutschen“ Empfängern hat ein großer Teil Migrationshintergrund. Im Gegensatz zu den autochthonen Deutschen verzichtet die eingewanderte Neubevölkerung auch nicht auf Kinder – und spätestens ab dem dritten Kind lohnt sich dann das Arbeiten für die meisten sowieso nicht mehr. Besonders paradox erscheint in diesem Zusammenhang, dass der selbstverordnete Erziehungsauftrag der Regierenden, den sie in gegenüber der autochthonen Bevölkerung immer radikaler durchsetzen wollen, gegenüber den Zugewanderten nicht zu gelten scheint: Die Weltanschauung des Islams darf sich ungehindert ausbreiten, fehlende Frauenrechte oder Antisemitismus inklusive, und jeder, der dies kritisiert, wird seitens der politischen „Eliten“ als rechtsextrem und islamophob beschimpft.

Es wurde rechtzeitig gewarnt

Ein Staat, der sich derart majorisieren lässt, verliert jegliche Legitimation. Statt Dank und Respekt erntet er seitens seiner Neubürger allerdings vor allem Verachtung für die angestammte Kultur und Traditionen. Deutsche Kulturgüter fallen immer öfter der organisierten Clankriminalität zum Opfer, als Spitze des Eisbergs seien hier nur an den Diebstahl der größten Goldmünze aus dem Bode-Museum oder die unschätzbar wertvollen Schätze aus dem Grünen Gewölbe genannt. Die fast täglichen Schändungen von Kirchen oder sonstigen Kulturgüter werden statistisch schon gar nicht mehr erfasst, genauso wenig wie Messerstechereien und Übergriffe auf die, die schon länger hier leben oder sexuelle Straftaten gegen Frauen. Die Almans und ihr Abstammungshintergrund – kulturell wie ethnisch – zählen nichts mehr. Sie sind lästige Übergangserscheinung und Auslaufmodell. Es lässt sich daher die paradoxe Situation beschreiben, dass man einerseits nach außen die Welt durch das „deutsche Wesen” retten will – aber im Inneren dieses „deutsche Wesen“ bis zur Unkenntlichkeit bekämpft wird.

Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. Solange die Beamtengehälter und Pensionen so üppig fließen wird sich nichts ändern. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses System implodieren wird. Vorausschauende Politiker wüssten dies – aber dem heutigen politischen Führungspersonal, das außerhalb der einträglichen Regierungsämter in weiten Teilen nicht in der Lage wäre, einen auch nur annähernd vergleichbaren Lebensstandard auf dem regulären Arbeitsmarkt zu erzielen, fehlt jede Fähigkeit zukunftsweisende Politik zu betreiben. Am Ende werden sie scheitern – und dann wird wieder laut gejammert, dass dies alles hätte ja nicht wissen und ahnen können. – Doch, hätte man. Diesmal schon. Es gab und gibt genug warnende Stimmen, und viele riskieren sogar ihre Existenz oder gesellschaftliche Stellung, in dem sie sich laut gegen den Irrsinn stellen im nach Steinmeier angeblich „besten Deutschland, das wir je hatten“. Keine Zensuranstrengungen und Versuche der Mundtotmachung können diese chronistische Leistung verhindern. Es ist alles dokumentiert. Es wurde gewarnt.