Ampel lehnt Antrag zur Bekämpfung des politischen Islam ab: Ab jetzt hat diese Regierung Blut an den Händen

Was die Ampelkoalition von SPD, Grünen und erneut unfassbarerweise auch FDP gestern im Bundestag zeigte, kann man ein weiteres nur als eine Form von Landesverrat bezeichnen: Die Unionsfraktion war im Ausschuss für Inneres und Heimat mit einem Antrag zur Bekämpfung des politischen Islam „als Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie“ an den Gegenstimmen der Ampel-Parteien und der Linken brüsk gescheitert. Immerhin war in diesem Fall die “Brandmauer” Nebensache; Union und AfD stimmten dafür, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) enthielt sich. Der Antrag sah dabei nur vor, was eigentlich längst selbstverständlich sein müsste: Dass es künftig nämlich strafbar sein sollte, etwa durch die Forderung eines islamistischen Gottesstaates öffentlich zur Abschaffung der freiheitlich demokratischen Grundordnung aufzurufen. Solche Personen sollten dann auch die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, sofern sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.

Für die faktische Umvolkungs- und Islamisierungslobby der linksgrünen Parteien und ihren gelben Wurmfortsatz war es wohl vor allem der letzte Punkt, der ihre Ablehnung unausweichlich machte – denn wer einmal “Deutscher” geworden ist, so wenig er auch in dieses Land gehört (ob rechtlich und kulturell), der soll es für immer bleiben – und das soll explizit auch für praktischen jeden gelten, der – selbst als abgelehnter Asylbewerber oder illegaler Migrant – seinen Weg nach Deutschland findet. Statt dem “neuen Lebensraum im Osten” von einst heißt die Devise des politischen Wahns von heute: “Neue deutsche Staatsbürger von überall”.

Betroffenheitsgeschwätz nach dem Mannheimer Anschlag

Außerdem hatte der Antrag gefordert, dass ein Gesetzentwurf der Ampel-Regierung regeln solle, dass im Falle der öffentlichen Forderung nach einem islamistischen Gottesstaat eine zwingende Regelausweisung eingeführt wird, die Erteilung eines Aufenthaltstitels zu versagen ist und Leistungsansprüche im Asylbewerberleistungsgesetz und im Sozialrecht erlöschen. Weiterhin wurde die Regierung aufgefordert, Vereine und Organisationen zu verbieten, die in Deutschland ein islamistisches System errichten wollen, das Islamische Zentrum Hamburg umgehend zu schließen, und ebenso Einrichtungen von religiösen Vereinigungen, die staatliche Einflussnahmen aus dem Ausland zulassen oder unterstützen und Moscheegemeinden, „in denen islamistische Haltungen, Hassbotschaften, Terrorverherrlichung, Antisemitismus oder die Billigung von Straftaten gepredigt werden“, sofort aufzulösen. Und schließlich verlangte die Union, die Ampel solle unverzüglich einen interministeriellen Aktionsplan erarbeiten und schnellstmöglich geeignete Maßnahmen ergreifen, um der Radikalisierung vor allem von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden im digitalen Bereich entgegenzuwirken, und den Expertenkreis „Politischer Islamismus“ im Bundesinnenministerium wieder einsetzen.

Wohlgemerkt: Das alles wollten SPD, Grüne und FDP nicht. Die Ampel konnte sich also nicht einmal dazu durchringen, diesen völlig vernünftigen und seit vielen Jahren überfälligen Forderungen zuzustimmen. Damit ist endgültig klar und explizit vorgeführt, wer uns hier wirklich regiert und was sie mit Deutschland vorhaben. Dass der Antrag von der Union stammte, die all diese Forderungen allerdings schon selbst längst hätte in Angriff nehmen müssen, sei hier einmal beiseite gelassen; entscheidend ist, dass dass Bundesregierung all dies ablehnt und damit auch für den Letzten sichtbar zeigt, was von ihrem Betroffenheitsgeschwätz nach dem Mannheimer Anschlag zu halten ist – nämlich gar nichts. Sie will die islamische Massenzuwanderung. Sie will die totale Islamisierung Deutschlands. Sie will im Namen einer verlogenen “Vielfalts”-Unkultur die weitere Erosion von innerer Sicherheit und die Zerstörung all dessen, was Deutschland einst ausgemacht hat. Dass si noch nicht einmal bereit ist, die Forderung nach einem Kalifat unter Strafe zu stellen und ultraradikale Moscheen und Vereine zu schließen, macht diesen Bundeskanzler und seine so ruchlose wie erbärmliche Regierungsmannschaft von nun an unzweifelhaft zu Mittätern an künftigen Anschlägen wie dem in Mannheim. Sie haben damit bewiesen, dass ihnen eine täglich größer werdende Zahl an Opfern und die Gefahren, in die sie die Bürger bringen, völlig gleichgültig sind.