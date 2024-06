Anti-AfD-Stimmungsmache bei EU-Testwahl: Dreiste Wahlbeeinflussung an Schulen

Dass der ewige Kampf gegen alles, was der Linksstaat für „rechts“ hält, schon bei Schülern beginnt, ist nichts Neues mehr – wie weit er dabei geht, allerdings schon. Bei einer “Testwahl” zur Europawahl an einer Schule im Ortsteil Heinersdorf des Berliner Bezirks Pankow wurden den Schülern Wahlzettel vorgelegt, auf denen die politischen Positionen aller Parteien ausführlich “dargelegt” wurden – natürlich durch die Brille der Lehrkräfte beziehungsweise politisch gelenkten Schulbehörden, die für eine entsprechend voreingenommene Schlagseite sorgten und hier – im Stil einer Nebenwirkungswarnung auf Beipackzetteln – die unerwünschte Opposition von vornherein diskreditierten.

So fand sich bei der AfD lediglich der Hinweis, dass diese vom Bundesamt für Verfassungsschutz „derzeit als Verdachtsfall im rechtsextremistischen bzw. terroristischen Bereich unter anderem aufgrund ihrer Vorstellungen einer ethnisch-rassistisch definierten ‘Volksgemeinschaft’” geführt werde. Zudem werde die Partei in drei Bundesländern als “gesichert rechtsextremistisch” eingestuft, in mindestens fünf weiteren sei sie “ein Verdachtsfall“. Auch die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative werde als “gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft.

Angeblich sei die AfD “mehrfach” nach weiteren Informationen angefragt worden; laut Aussagen eines Mitglieds der AfD Pankow gegenüber Medienvertretern sei allerdings gar keine Anfrage der Schule erfolgt. Ob dies stimmt oder nicht: Am Ende sind diese auf bizarr undurchsichtigen behördlichen Verleumdungen basierenden Sätze alles, was die Schüler über die AfD als “Information” erhalten. Dass sie auf völlig arbiträr erfolgten Einschätzungen parteipolitisch besetzter und politisch weisungsgebundener, ideologisch gleichgeschalteter Verfassungsschutzämter basieren, bleibt diesen ebenso verborgen wie das, wofür die AfD tatsächlich steht, wofür sich etwa deren Parteiprogramm anbieten würde. Gerade davon allerdings soll nach Kräften abgelenkt werden, denn sonst könnte selbständig denkenden Jugendlichen vielleicht ja ein Licht aufgehen, wie wenig die diffamierend verzerrte Darstellung der AfD mit dem eigentlich zu tun hat, wofür sie eigentlich eintritt, und wie verzweifelt hier versucht wird, die einzige echte inhaltliche Konkurrenz des regierenden politischen Kartells durch den Dreck zu ziehen – wofür hier sogar schon die (künftigen) Wähler maximal vergackeiert und manipuliert werden.

Ein Propagandarädchen greift ins nächste

Von „politischer Bildung“ kann hier keine Rede mehr sein, nur mehr von primitivster Agitation. Dass ein solches Ausmaß staatlicher Lügen nun auch schon im Bildungssektor aufgeboten wird, um bereits Schülern zu imprägnieren und zu indoktrinieren gegen die politische Opposition und einzige reale Alternative zur herrschenden linksgrünen Politik, ist beängstigend und wäre noch vor 10 Jahren in der Bundesrepublik ganz undenkbar gewesen. Der Staat verschwört sich zur Vernichtung einer völlig legitimen Partei, die aber in Opposition zum herrschenden Parteienkartell steht, und so greift ein Propagandarädchen ins nächste.

Diese schulische Agitation ist natürlich nicht auf Berliner Schulen beschränkt. So rühmt man sich derzeit etwa im von einem linksradikalen Angehörigen der Mauerschützenpartei minderheitsregierten Thüringen einer „gelingenden Demokratiebildung“, die eine „prioritäre Stellung“ an Schulen genieße, wie das Kultusministerium mitteilt. Die Gründe dafür lägen im „aktuell bundesweit wahrnehmbaren Erstarken rechtspopulistischer und -extremistischer Ideologien“. Deshalb habe Bildungsminister Helmut Holter „bewusst eine Schwerpunktsetzung hin zur Stärkung der schulbezogenen Demokratiebildung“ gewählt. Wie die dann aussieht, überrascht wenig: Indem nämlich die AfD faktisch als “Nazipartei” verleumdet wird. Unterschiede, auch nur feine Nuancen, zwischen “rechts” und “rechtsextrem” darf es keine mehr geben. Dass zur Demokratie auch ein rechtes Spektrum gehört, wird den Schülern auch in Thüringen natürlich nicht erklärt. Stattdessen wimmeln die entsprechenden Programme vor albernen Phrasen. Klar dürfte sein: Ein Staat, der zu solchen Methoden greift, hat später irgendwann dann auch keine Probleme damit, zu echten Wahlmanipulationen überzugehen, sollte das Ergebnis, trotz aller Vorabmanipulationen, immer noch nicht wie gewünscht ausfallen…