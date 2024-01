Antifaschismus geht jetzt durch den Magen

“Nie wieder!“, erschallt es auf Deutschlands Straßen. Man könnte es übersetzen als: “Nie wieder laufen wir bei so einer peinlichen Sache wie dem Nationalsozialismus mit, das hängt einem zu lange nach. Diesmal suchen wir uns die richtige Massenveranstaltung aus. Mit Demos gegen rechts kann man nie etwas falsch machen.” Also geht es ab in die Innenstadt, gut vernetzt ist man schließlich. Gewerkschaften wussten schon immer, wie man große Menschenmengen zusammentrommelt, da wird notfalls eine Busflotte angeheuert, auf welche manche Stadtwerke nur neidisch schauen können. Im Kampf gegen “Nazis” lässt man sich nicht lumpen. Der “Spiegel” nennt das in seiner aktuellen Ausgabe “wehrhaft“. Wehrhaft muss man allerdings mittlerweile sein, wenn man nicht mit marschieren mag, weil einem die Motive der Veranstalter dubios vorkommen. Der gesellschaftliche Druck wächst und treibt seltsame Blüten.

“Dinos würden Nazis fressen!” titelte ein selbstgemaltes Pappschild auf einer der zahlreichen Demos “gegen rechts“. Daneben lief ein Kind im niedlichen Dinosaurier-Kostüm her, weil sich schon die jüngsten Bürger am Kampf gegen den Faschismus beteiligen sollen. Bei diesem Anblick hätte Margot Honecker sicherlich ein paar Tränen der Rührung vergossen. Ein Hauch von Kolosseum weht durch die Demo: Was den Römern die Löwen im Kampf gegen die ersten Christen waren, geschieht nun in der Phntasie der “anständigen Bürger” im Jurassic Park: Der politische Gegner soll Raubsauriern als Appetithäppchen dienen. Natürlich würde die Schilddesignerin diesen Gedanken weit von sich weisen; sie wollte wohl witzig sein. Die Anständigen dürfen sowas. In ihrem Fall ist der Vorwurf der Menschenverachtung grundsätzlich übertrieben. Man sieht, wie “es in ihnen denkt“, würde Henryk Broder dazu anmerken.

Magere Zeiten für Dinos

In Aachen hingegen blieb es nicht bei urzeitlichen Vermutungen, dort forderte die Antifa unverhohlen dazu auf, AfDler zu töten, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt. Auch die “Aachener Zeitung”, welche über die Demo berichtete, fand daran nichts Anstößiges, jedenfalls lobte sie die Zivilcourage der Bevölkerung. So ein wenig stalinistische Methodik ist offenbar durchaus salonfähig geworden, immerhin ist auf dem Foto auch eine Dame zu sehen, die mit ihrem Pappschild die Rettung der Demokratie fordert. In Kombination mit den Wünschen der Antifa klingt das so, als sollten sich die Bürger den dicken Zeh abhacken, um keinen Fußpilz zu bekommen. Da werde ich doch lieber vom Dinosaurier gefressen. Nun sind diese zum Glück seit Jahrmillionen ausgestorben und ihre engsten noch lebenden Verwandten, die Hühner, landen sowohl bei Rechten als auch Linken auf dem Teller. Ganz demokratisch.

Allerdings müssten sich die urzeitlichen Giganten ohnehin auf magere Zeiten einstellen – denn die “Zivilgesellschaft” droht den Dissidenten nicht nur mit Liebes-, sondern auch mit Essensentzug. Das nennt sich – wer hätte es gedacht – “Haltung zeigen” – und äußert sich wie im nachfolgenden Fall von “Karlchens Backstube” in Androhungen, “Nazis” nicht mehr zu bedienen:

Da stellt sich die Frage, wie diese Ankündigung in die Praxis umgesetzt werden kann. Steht dort demnächst ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des “Zentrums für politische Schönheit” vor der Ladentür und führt einen Gesinnungstest durch, bevor man ein belegtes Brötchen für die Frühstückspause erwerben darf? Oder wird es künftig möglich sein, direkt beim Innenministerium Fahndungsplakate mit den Konterfeis der einheimischen AfD-Wähler anzufordern? Nancy Faeser, die linke Schutzherrin unserer Demokratie, hat schließlich angekündigt, rechte Geldströme näher zu untersuchen. Da könnte natürlich auch der Bäcker in Verdacht geraten, wenn er von einem “Nazi-Kunden” drei Euro für das Käsebrötchen abkassiert. Wer weiß, ob diese drei Euro nicht aus einem Etat für AfD-Catering stammen? Deshalb bietet ein Berliner Kaffeeröster gleich von sich aus antifaschistischen Espresso an – wie auch immer sich das auf den Geschmack auswirkt. “Bella Ciao” nennen sich die politisch korrekten Bohnen… nach dem bekannten Partisanenlied, das inzwischen zum Karnevalshit umfunktioniert wurde. Wer sagt, dass man mit “Haltung” nicht ein paar Euro verdienen darf?

Man kommt sich bei all diesen Haltungsbeweisen mittlerweile für dumm verkauft vor. Auch bei Edeka geht Antifaschismus durch den Magen: In der jüngsten Kampagne der Lebensmittelkette zeigt man dem Zuschauer leere Regale wie in Venezuela – so sähe es aus, heißt es dazu, wenn nur noch Produkte aus Deutschland verkauft werden dürften. Aber wir brauchen doch Vielfalt! Dass diese in der Lebensmittelbranche durch internationalen Handel gewährleistet wird, hat man dem PR-Team wohl nicht erklärt. Das Schöne am Handel ist nämlich der Austausch von Geld und Waren. Keiner der Händler erwartet wohl ernsthaft, sich im Laden dauerhaft einquartieren zu dürfen. Internationaler Handel ist im Idealfall eine Win-Win-Situation, die sich bei der Masseneinwanderung bislang nicht eingestellt hat. Jedenfalls lange nicht in dem Maße, das uns die Medien täglich vorgaukeln wollen. Die Mischung aus kindlicher Naivität und offensichtlichen Gewaltphantasien gegenüber der Opposition ist einmalig und beängstigend zugleich. Da werden keine Gefangenen mehr gemacht, da wird kein Versuch unternommen, die andere Seite zu überzeugen. Stattdessen soll sie vom Dinosaurier gefressen werden. Wenn so schon die “Guten” denken, mag man nicht mehr darüber nachdenken, was wohl die weniger Guten im Schilde führen.