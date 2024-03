Apartheid 2.0: Kulturkampf gegen Weiße im Klassenzimmer

Die deutsche Bundesregierung finanziert Maßnahmen zur Rassentrennung: Seit dem 11. März finden in Deutschland die bundesweiten „internationalen Wochen gegen Rassismus” statt. In Stuttgart heißt das zeitgleiche lokale Programm “Aktionswochen gegen Rassismus“. Dabei werden, offiziell gefördert von Bundesinnenministerium und -familienministerium, Kinder nach Hautfarbe unterschieden, indem Weiße zu einer Art Problemfall erklärt werden. Dieser kaum kaschierte rassistische Kulturkampf fühlt sich an wie eine Apartheid 2.0 im Klassenzimmer. Wer wollte nicht schon längst mal mit der “Migrantifa” einen Stuhlkreis darüber abhalten, wie rassistisch eigentlich Pyramiden oder das Kaffeetrinken sind? Oder was Fußball mit Rassenlehre zu tun hat? Obendrauf gibt’s natürlich, vom Steuerzahler gefördert, die übliche Dämonisierung von Weißen und den Kampf gegen Andersdenkende.

Leider kann man solche Veranstaltungen nicht mehr als bloße Zeitverschwendung abtun. Gefördert werden dadurch nämlich genau zwei Dinge: Erstens ein diffuser Haß auf die weiße (Noch)-Mehrheitsgesellschaft, und zweitens deren subtile Diskreditierung durch moralische Schuldhaftmachung für alle Übel dieser Welt, um jede Art des Widerspruchs bei ihnen selbst im Keim zu ersticken. Eine perfide Taktik, die besonders bei jungen Menschen verfängt und zu Minderwertigkeitskomplexen und Selbsthass führen kann.

Die arbeitende Bevölkerung darf für die eigene Verunglimpfung zahlen

Selbstverständlich soll die arbeitende, mehrheitlich weiße Mehrheitsgesellschaft solche Veranstaltungen und damit ihre eigene Verteufelung mit den derart veruntreuten Steuergeldern auch noch bezahlen – denn dafür sind sie zuständig und darauf möchten das Bundesinnen- und -familienministerium natürlich nicht verzichten. Ich bin es ehrlich gesagt leid, mir von arbeitsfaulen, ungelernten, linksgrünen Gruppen sagen zu lassen, wie verachtenswert angeblich meine Kultur, mein Land und mein Volk sind.

Ich bin es so leid, dass dieser Selbsthaß der woken Linksgrünen unsere Kinder und Jugendlichen krank macht. Wir werden alles dafür tun, dass Deutschland wieder auf die Beine kommt, auch wenn bereits so Vieles zerstört wurde! Wir werden damit anfangen, Zahlungen an diese Zerstörer einzustellen und die freigesetzten Gelder wieder für unsere eigenen Bürger, etwa für unsere Rentner, bereitzustellen! Wenn dann diese Ideologen endlich ihr Geld mit ihrer Hände Arbeit verdienen müssen, dann kommen sie bestimmt bald auf andere Gedanken.

Die Autorin ist AfD-Bundestagsabgeordnete. Der Beitrag erschien auch auf beischneider.