ARD-„Faktenfinder” schwurbeln über die Ursachen der Übersterblichkeit

Die grassierende Übersterblichkeit in Deutschland ist ein Thema, um das selbst die „Faktenfinder“ der ARD-„Tagesschau“ nicht mehr länger herumkommen. Im Oktober starben über 90.000 Menschen, und damit 19 Prozent mehr als im Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021. Der Oktober sei, so müssen auch die die öffentlich-rechtlichen „Wahrheitswächter” einräumen, daher der vorläufige Höhepunkt „einer Entwicklung, die sich auch in den vorangegangenen Monaten erkennen lässt: die hohe Übersterblichkeit im Jahr 2022”. Sieht an! Doch die „Faktenfinder” wären nicht die „Faktenfinder”, wenn sie nicht den mit dem eigenen Weltbild beziehungsweise dem ihrer Auftraggeber inkompatiblen Befund auf höchst eigenwillige Weise interpretierten und seine offenkundigen, zumindest höchstwahrscheinlichen Ursachen ignorieren oder verleugnen würden.

Jedermann weiß – und dies wird in zunehmendem Maße auch durch Daten (siehe etwa diese Dokumentation) gestützt -, dass sich als naheliegendste und plausibelste Ursache, schon vom zeitlichen Zusammenhang her und in Anbetracht des weltweiten Auftretens des Phänomens, die Corona-Impfungen aufdrängen. Sie sind die mit Abstand wahrscheinlichste Erklärung für den massiven Anstieg der Sterberaten, zumal die Korrelation zwischen Impfquoten und Exzessmortalität belegt ist (idem). Natürlich ist dies auch der ARD und ihren gebührenfinanzierten „Faktenverbiegern” nicht entgangen; weil man sich dort jedoch – wie in den meisten anderen Mainstream-Medien – in den letzten zwei Jahren allzu weit aus dem Fenster gelehnt und zum unkritischen Verbreiter (und teilweise sogar noch Verschärfer) der Corona-Politik der Bundesregierung einschließlich der Impfkampagnen aufgeschwungen hat, kann man jetzt nicht einfach so zurückrudern und eingestehen, dass die Impfungen nicht nur auf ganzer Linie gescheitert sind. Umso mehr gilt dies für das Eingeständnis, dass sie eventuell sogar in zahllosen Fällen tödlich wirkte.

Eine Art Mysterium

Wie also behelfen sich die „Faktenfinder“? Indem sie einfach behaupten, es handele sich um eine Art Mysterium, vor dem auch „die Wissenschaft“ ratlos stünde. Auch „Experten (können) bislang nicht eindeutig erklären“, so die ARD, wie die Todesraten zustande kämen. Dass aber die Impfung etwas damit zu tun haben könnte, das weiß der „Faktenfinder“, sei absurd – deshalb müsse „Spekulationen“ über einen Zusammenhang mit den Impfungen unbedingt Einhalt geboten werden. Das Dilemma ist jedoch förmlich spürbar, wie ein Aal winden sich die scheinobjektiven Wahrheitswächter in ihren Erklärungsversuchen: Weil sie die Übersterblichkeit – was ihnen wohl am liebsten -wäre, nicht mehr einfach ignorieren können und sie angesichts der inzwischen erreichten Dimension auch nicht länger so wie bisher auf die Corona-Infektionen (die weiterhin stark fallen) zurückführen können, versucht man sich in hanebüchenen argumentativen Verrenkungen.

Anleihen nimmt man dabei anscheinend etwa bei Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Der erklärte, dass sich auch die Sterbefälle im Oktober angeblich noch immer zum Teil auf Corona zurückführen ließen – wobei fast schon Bedauern darüber mitschwingt, dass dieser Grund aber nun alleine nicht mehr ausreicht. Für den Rest seien „andere Faktoren„, die nicht näher benannt werden, „denkbar”. Jonas Schöley, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Gesundheitszustand der Bevölkerung am Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock, schlägt die Hälfte der Oktober-Toten dem Corona-Virus zu, für die andere Hälfte gebe es „mehrere mögliche Gründe”. Welche? Da kommt Schöley natürlich auch ebenfalls nicht etwa der weiße Riesenelefant im Raum, die Impfung, in den Sinn. Stattdessen ist für ihn „die offensichtlichste Erklärung, dass wir eine relativ frühe Welle von Infektionskrankheiten in diesem Jahr sehen“. Denn anders als früher habe es bereits im Oktober eine hohe Zahl an Atemwegserkrankungen wie die Grippe gegeben. Selbst er muss jedoch einräumen, dass letztlich nur die Ärzte die wahre Todesursache bestimmen könnten (was von der Regierung, die sich systematischen Obduktionen verweigert, nach Kräften sabotiert wird).

Professioneller Selbstbetrug

Auch Klüsener zieht „die Grippe” als Erklärung heran und fabuliert von „saisonalen Verschiebungen“ der Monate mit höheren Sterberaten, die auch „Prognosen erschweren” würden. Auch würden die Hitze und Übersterblichkeit würden „sehr, sehr deutlich korrelieren“. Erstaunlich bloß, dass selbst in Island oder Nordkanada signifikante Übersterblichkeiten verzeichnet werden, und auch dort nicht etwa während der „impfungsfreien“ Phase von Corona, sondern erst seit der Impfung und in zunehmendem Maße mit Ansteigen der Impfquoten!? „Vielleicht“, übt sich Klüsener unverdrossen in professionellem Selbstbetrug, sehe man nun auch „die indirekten Effekte der Pandemie“, wie ein „möglicherweise überlastetes Gesundheitssystem als Folge der stressigen Pandemie-Zeit“. Dies sei jedoch „spekulativ“, räumt er ein – offensichtlich, um sich einen Funken von Selbstachtung zu bewahren, denn vernünftigerweise dürfte er selbst an solche krampfhaften Kreativausflüchte kaum glauben.

Dennoch behauptet er tapfer weiterhin, eine Korrelation zwischen der Corona-Impfung und der Übersterblichkeit sei „nahezu ausgeschlossen“. Zwar wolle er sich als Wissenschaftler „alle Möglichkeiten offenhalten, aber ich sehe einfach keinen Zusammenhang“, versuchte er sich selbst zu überzeugen. In Wahrheit will (oder darf) Klüsener diesen Zusammenhang natürlich schlicht nicht sehen oder verbalisieren, zumindest nicht öffentlich, sonst könnte er sich alsbald nach einem neuen Job umsehen. Dasselbe gilt auch für viele weitere „Experten“, die die „Faktenfinder“ aufbieten: Sie alle versuchen erkennbar Zeit zu schinden, indem sie darauf verweisen, „weitere Erkenntnisse” habe man erst, wenn die genauen Todesursachen vorlägen. Dies könne jedoch „noch einige Monate” dauern – sofern es nicht, Stichwort mangelnde Autopsien, vom Staat vorsätzlich vereitelt wird. Bis dahin hofft man wohl, dass das Thema aus den Schlagzeilen verschwunden ist und man andere Vorwände gefunden hat, oder dass wie durch ein Wunder der Anstieg der unnatürlichen Übersterblichkeit abebbt. Danach aber sieht es derzeit nicht aus – und zwar global.

Willige Werkzeuge ersichtlicher Vertuschung

Es ist schon recht gruselig: Da sterben Menschen wie die Fliegen, binnen eines Monats fast die Bevölkerung von zwei Kleinstädten und definitiv weitaus mehr, als sogar unter Aufbietung aller statistischen Taschenspielertricks und manipulativer Datenaufbereitungen „an und mit Corona“ nicht verstorben waren – und die Politik schweigt sich aus, zeigt größtes Desinteresse und sieht keine Notwendigkeit, dieser alarmierenden Entwicklung penibel auf den Grund zu gehen. Diese Reaktion ist das überzeugendste Indiz, dass sehr wohl die Impfung ursächlich für die Sterbewelle sein dürfte: Seitens des meinungsbeherrschenden Kartells, der Impflobby, der Systemmitläufer und nicht zuletzt auch der Ärzteschaft, die sich mit ihren schamlosen Zuverdiensten durch die Massenimpfungen zu Profiteuren und Komplizen dieses mutmaßlichen Gesundheitsverbrechens gemacht haben, herrscht die nackte Panik. Deshalb wird versucht, sich wie in einer Diktatur an der Wahrheit vorbeizuhangeln und eine Lüge mit der nächsten zu kontern.

Die „Faktenfinder”, um zum Thema dieses Beitrags zurückzukommen, machen sich zum willigen Werkzeug dieser ersichtlichen Vertuschung – indem sie allenfalls vage anzudeuten, was der wahre Grund für die Übersterblichkeit sein könnte, ansonsten aber den Menschen wie gewohnt Sand in die Augen streuen. Kein halbwegs vernünftiger Journalist, der sich dieses Themas annehmen würde, käme auf die Idee, so etwas wie die ARD zum Thema zu veröffentlichen, und umhinterfragte Aussagen von „Experten” wiederzugeben, die einerseits behaupten, die Ursachen nicht zu kennen, aber andererseits ganz genau „wissen“, dass es die Impfungen auf keinen sein können, ohne diese Möglichkeit auch nur theoretisch zuzulassen. Diese Farce ist an sinistrer Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Am Ende werden all diese absurden Verrenkungen allerdings nicht verhindern können, dass die Wahrheit irgendwann, irgendwo ans Licht kommt. Wenn auch ganz sicher nicht in der ARD.