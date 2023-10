Auch in der alternativ-kritischen Szene wird oft Schwachsinn für bare Münze genommen

Immer wieder werden viele Leute, die noch immer hauptsächlich Leitmedien konsumieren und das, was sie dort hören, auch noch für bare Münze nehmen, selbst wenn es totaler Quatsch ist, von den meisten Andersdenkenden als „Schlafschafe“, „Gehirngewaschene” oder „verblödeter Gutmensch” tituliert. Kein Wunder, haben sich doch beispielsweise der Glauben an die Corona-„Impfungen”, an die angebliche “Bereicherung” Deutschlands durch die Massenmigration Kulturfremder oder auch an den angeblich menschgemachten “Klimawandel” als unnütze bis schädliche, horrende Kosten und Kollateralschäden verursachende Irrlehren entpuppt. Insofern ist die Kritik an jenen, die das Ihnen von den Medien Vorgesetzte und Eingetrichterte geglaubt haben und es sogar noch immer glauben, voll und ganz gerechtfertigt.

Auf der anderen Seite sollten wir, die wir uns der kritischen Gegenöffentlichkeit zurechnen, allerdings auch so selbstkritisch sein und eingestehen, dass beileibe auch nicht alles, was die sogenannten “alternativen” Medien behaupten, der Wahrheit entspricht, und sehr wohl vieles, was sehr abstrus anmutet, es auch ist und deswegen nicht ungeprüft einfach so übernommen werden darf. Leider tun genau das jedoch viele viel zu oft – und fallen dabei manchmal gar noch auf Satire herein.

Satire wird für echt gehalten

So habe ich neulich auf Facebook gesehen, wie einige meiner dortigen Freunde einen Screenshot mit der Schlagzeile „Pilot weigerte sich Chemtrails zu versprühen: Kündigung!” geteilt haben. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht in eine Diskussion einsteigen, ob tatsächlich Chemikalien versprüht werden und schon gar nicht darüber, ob es sich bei den Kondensstreifen in der Atmosphäre um deren sichtbare Spuren handelt. Wenn es allerdings tatsächlich stimmen würde, dass einem Piloten deswegen der Job gekündigt worden wäre, dann wäre dies entweder sehr wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit geraten oder aber es hätte sich längst wie ein Lauffeuer verbreitet. Deswegen machte mich diese Meldung sehr stutzig und ich betrieb Eigenrecherche, denn wenn daran etwas dran gewesen wäre, dann hätte ich dazu auch gerne sämtliche Einzelheiten erfahren.

Also gab ich die Begriffe „Pilot Chemtrails Kündigung” in die Suchmaschine ein und bin sofort auf einen entsprechenden Postillon-Artikel gestoßen. Es war also, wie erwartet, Satire. Gewisse Leute haben diese satirische Fake-Meldung aber wirklich für eine wahre Nachricht gehalten. Zugegeben, wenn das gestimmt hätte, hätte es mich auch nicht sonderlich gewundert, gibt es doch heutzutage die abstrusesten Nachrichten, die sich zwar wie Satire anhören, aber keine sind; beispielsweise etwa die Meldung, dass der AStA der Uni Augsburger sogenannte “Gloryholes” zum Triebabbau in Hörsaalnähe forderte, oder die Aussagen von Pfarrern, Gott sei queer. Nichtsdestotrotz sollte man Meldungen, von denen man nicht weiß, ob sie wahr oder Fake sind, nicht ungeprüft teilen, sondern Eigenrecherche betreiben. Andererseits macht man sich auf Dauer nicht nur unglaubwürdig, sondern blamiert sich auch bis auf die Knochen.

Grüne Fake-Zitate führen uns auf Glatteis

Ein weiteres Beispiel ist das Teilen von deutschlandfeindlichen Zitaten, welche Grünen-Politikerin zugeschrieben werden, die diese jedoch so nie gesagt haben. Ich berufe mich ja nur sehr ungerne auf den „Volksverpetzer”, doch wo er ausnahmsweise einmal recht hat, hat er recht: Hier werden einige angebliche Grünen-Zitate genauer unter die Lupe genommen und auch entlarvt, welche von ihnen echt sind und welche nicht. Zwar wird nun möglicherweise der eine oder andere sagen, wenn ein regierungshöriger Mainstream-“Faktenchecker” wie der “Volksverpetzer” Zitate als Fälschung abtut, dann heißt das noch gar nichts. Doch es geht auch anderherum: Hier hat beispielsweise einmal „Correctiv“, das ebenfalls alles andere als AfD- oder Querdenker-affin gilt, tatsächlich einmal skandalöse Zitate der Grünen als echt bestätigt, die diese tatsächlich so gesagt haben. Es ist also nicht immer so, dass der Mainstream falsch und die alternativen Medien richtig liegen. Insofern sollte man auch nicht komplett ungeprüft Posts mit deutschlandhassenden Aussagen irgendwelcher Politiker teilen, ehe man deren Wahrheitsgehalt nicht überprüft hat.

Und dnn ist mir neulich noch ein Video mit einem singenden Klaus Schwab aufgefallen, das zahlreich geteilt wird. In diesem Clip singt das Oberhaupt des World Economic Forums seine ganz eigene Version zur Melodie von „Don’t worry, be happy“. Anstelle des ursprünglichen Textes gibt er mit sehr deutschem Akzent unter anderem seine bekannteste Parole „You own nothing and be happy” und „ain’t got no cash, ain’t got no car, but 24 booster shots in your arm” zum Besten. Was täuschend echt wirkt, ist natürlich nur eine KI, die den WEF-Boss zum Singen bringt. Natürlich ist klar, dass es sich um ein Satire-Prank handelt, doch auch diese an sich humorvolle Darbietung wurde von dem einen oder anderen schon für echt gehalten.

Auch die “Deagel-Liste” wohl ein abstruser Schwindel

Es gibt auch viele Beispiele für vermeintlich belastbare “Quellen”, die Verschwörungstheorien bestätigen sollen, in Wahrheit aber einfach nur unseriöse bis spinnerte Machwerke sind, die von interessierten Kreisen in den Status vermeintlicher Prophezeiungen oder Beweise für “Planungen” gehievt werden. Ein Beispiel dafür ist etwa die “Deagel-Liste” aufführen, bei der man uns auch gehörig einen Bären aufbinden wollte. Der Hintergrund: Bereits 2014 hatte der Informationsdienstleister Deagel eine alle Länder der Erde umfassende Liste erstellt, und dabei Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2025 aufgestellt. Laut dieser Liste soll sich die Bevölkerungsanzahl in allen westlichen Ländern stark reduzieren, wogegen sie in Dritte-Welt-Ländern stark ansteigt. Für Deutschland lautete die Prognose extrem düster: Per 1. Januar 2025 sollen in der Bundesrepublik nur noch 28 Millionen Menschen leben.

Die ohne jede belastbare Erläuterung oder wissenschaftliche Begründung aufgestellten Zahlenreihen wurden sogleich begeistert von “Bevölkerungsreduktionisten” aufgegriffen, ie an die geplante Dezimierung der vor allem westlichen Gesellschaften glauben. Natürlich bewahrheitete sich hier rein gar nichts: Zwar schreiben wir noch nicht den 1. Januar 2025, doch sind es bis dahin auch gerade mal noch 14 Monate hin und nichts könnte bis jetzt der Wahrheit ferner liegen. In Deutschland tummeln sich mehr Menschen denn je – an die 85 Millionen. Auch ohne Migration hätte sich die “Diagel-Liste” um rund 55 Millionen verschätzt.

Kein X für ein U vormachen lassen

Oder glaubt jemand noch immer ernsthaft, dass in dieser kurzen Zeit plötzlich zwei Dritten der Deutschen die Flucht ergreifen (wo es doch genau umgekehrt ist und alle hier hinein „flüchten”), oder gar das Zeitliche segnen? 2021 und 2022 hatten noch viele geglaubt, es könnte aufgrund der Corona-Spritzen ein Massensterben einsetzen, und hierin die Erfüllung der mysteriösen “Deagel-Prophezeiung” erwartet. Zwar war dies im Kern nicht ganz falsch, denn es gab und gibt tatsächlich eine hohe Übersterblichkeit – aber eben nicht einmal ansatzweise derart hohe. Der Großteil aller „Geimpften” lebt noch immer und wird das auch sehr wahrscheinlich in 14 Monaten noch tun.

Auch hat Putin noch immer nicht, wie von vielen befürchtet, eine Atombombe über der westliche Welt abgeworfen. Möglicherweise könnte es natürlich infolge des Konflikts in Nahost einen dritten Weltkrieg geben und so doch noch ein Massensterben verursacht werden – aber das ist Gott sei Dank auch nicht wahrscheinlicher als die anderen Theorien, die ebenfalls nicht eingetreten sind. Insofern ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich jetzt kurz vor knapp doch noch die Prognosen der “Deagel-Liste” bewahrheiten werden. Auch diese erweist sich als weitere Bestätigung der Einsicht, dass gerade auch kritisch denkende Menschen, die sich bei Meldungen aus dem Mainstream kein X mehr für ein U vormachen lassen, abstruse oder aberwitzige Behauptungen in den alternativen Medien, hinterfragen und genau prüfen. Sie sind sonst auch nicht besser geschweige denn intelligenter als die Schlafschafe des Mainstreams.