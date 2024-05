Besonderer Politikerschutz: Tübingens OB fordert Zweiklassenjustiz à la Faeser

In den üblichen Sermon des musterdemokratischen Empörius, der “Hass- und Hetze”-Phrasenmantristen stimmt nun leider auch der nicht auf den Mund gefallene Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ein: Er sieht einen Grund für eine “zunehmende Verrohung der Gesellschaft” in sozialen Medien. “Die sozialen Medien erlauben es, aus dem Schutz der Anonymität als Heckenschütze Attacken zu reiten“, so der Grünen-Renegat im TV-Sender “Welt” am Donnerstag. “Da wird auch eskaliert.” Nein, tatsächlich?!? Welch bahnbrechende Erkenntnis!

Man befinde sich in der eigenen Blase, jammert Palme: “Es gibt keinen Anstand mehr“, so Palmer. “Wir haben da eine Polarisierung der Gesellschaft, wo Leute politisch Andersdenkende als Feinde betrachten und entsprechend behandeln. Und das tut der Demokratie bestimmt nicht gut.” Auch Palmer zeigt leider, wes Geistes Kind er weiterhin ist: Zu den Attacken gegen Politiker in den vergangenen Wochen sagte der Tübinger Bürgermeister, der beginnende Europawahlkampf biete “sozusagen die erste Gelegenheit, Politiker auf der Straße zu erwischen nach diesen eskalierenden Ereignissen insbesondere auch mit der AfD und auf der anderen Seite mit dem Angriff auf Israel“. Diese subtile Gleichsetzung von Islamisten mit der AfD, die ihrerseits ja Opfer und nicht Täter dieser Entwicklung ist, ist eine Frechheit. Wenn so einer vom “Respekt vor Menschen, die Politiker sind” spricht und beklagt, die “Bereitschaft, gewalttätig zu werden”, nehme zu, dann aber zugleich die hier an erster Linie zu nennenden jahrelangen und fortgesetzten Angriffe auf die AfD verschweigt, dann ist das Heuchelei.

Steiler Pfad

Das gilt auch für die von Palmer geforderten Konsequenzen: Er will natürlich ebenfalls “härtere Strafen” und bewegt sich damit auf demselben steilen Pfad wie Nancy Faeser, die Politiker hier unter besonderen Schutz des Strafrechts stellen will: “Wer sich für die Gemeinschaft einsetzt und ein öffentliches Amt anstrebt, der hat besonderen Schutz des Staates verdient. Denn wenn das niemand mehr macht, dann ist die Demokratie am Ende“, sagte er. Immer wieder Demokratie, Demokratie, Demokratie. Palmer stellt diese “Demokraten” auf eine Stufe mit den Gewährsträgern staatlicher Ordnung: Denn dasselbe gelte, “wenn es keine Feuerwehrleute, keine Rettungssanitäter und keine Polizisten mehr gibt“. Auch diese Personengruppen müssten in einen verbesserten Schutz einbezogen werden. “Wer Helfer, Retter, Sicherheitsleute attackiert, der muss von vornherein die Härte des Gesetzes fürchten.”

Dass Palmer zwar noch gnädigerweise ergänzt: “Ein AfD-Politiker hat genau den gleichen Schutz vor körperlicher Gewalt verdient wie ein Grüner“, macht seinen Ruf nach einer Zweiklassenjustiz nicht besser. Die wehrlosen anonymen Opfer des verantwortungslosen Treibens eben dieser besonders schutzbedürftigen Politikerkaste, die Betroffenen von Migranten- und Messergewalt, Gruppenvergewaltigungen und antijüdischer Gewalt, sollen also weniger gut vom Rechtsstaat beschützt, die entsprechenden Täter weniger hart bestraft werden? Da sollte der nassforsche Boris, Deutschlands prominentester Kommunalpolitiker, vielleicht noch einmal in sich gehen.