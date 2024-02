Betreutes Lesen, Stufe Zwei: Deutscher Journalistenverband fordert AfD-Warnhinweise

Es gibt Meldungen, bei denen man sich von Herzen wünscht, sie seien lediglich Satire. In diese Kategorie fällt eindeutig die Forderung des deutschen Journalistenverbandes nach Warnhinweisen bei Berichterstattung über die AfD. Sicherheitshalber habe ich abgewartet, ob sich der entsprechende Tweet als Fälschung erweist, aber während des Wartens fiel mir ein: Bei älteren Filmen gibt es das ja schließlich auch schon: Da wird der Zuschauer im Voraus darauf vorbereitet, es könnten heute als beleidigend empfundene Worte oder Stereotype verwendet werden. Damit niemand vor dem Bildschirm jäh einen Herzinfarkt erleidet, wenn Pippi Langstrumpfs Vater einen politisch inkorrekten Titel trägt.

Aber Warnhinweise in der Presse? Dort suggeriert doch meist schon die Überschrift, dass gerade wieder etwas furchtbar Schreckliches in den Reihen der dämonischen Partei geschehen ist, geziert von einem möglichst ungünstig aufgenommenen Foto von Alice Weidel oder Björn Höcke. Eigentlich müsste der entsprechende Hinweis dann lauten: “Vorsicht! Den Leser erwartet in diesem Artikel eine Menge heißer Luft. Die Vorwürfe basieren lediglich auf der subjektiven Wahrnehmung des mit Tunnelblick geschlagenen Autors.” Aber so hat das der Journalistenverband wohl nicht gemeint.

Das links-woke Türsteher-Syndrom schlägt gerade wieder mit aller Macht zu. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, kann ich nicht umhin, mich öffentlich darüber aufzuregen. Mich erinnert das an die ältere Bibliothekarin, die während meiner Kindheit streng darauf achtete, dass Mädchen auch tatsächlich nur Mädchenbücher lasen. In Fantasy-Romanen wachen gelegentlich uralte Drachen über verbotene Schätze, doch gegen diese Frau wirken sie geradezu nachlässig. Eher schmuggelt man den Zauberstab Merlins an einem Drachen vorbei, als dass es mir gelungen wäre, einen Science-Fiction-Roman bei dieser Bibliothekarin auszuleihen. Sie fürchtete wohl die ewige Verderbnis für meine Mädchenseele, sollte nur eine der gefährlichen Zeilen in mein Bewusstsein dringen. Oder den Zusammenbruch der göttlichen Ordnung.

Ständiger Alarmmodus

Die Autorin Esther Bockwyt beschäftigt sich in ihrem aktuellen Buch “Woke – Psychologie eines Kulturkampfes” mit dem psychologischen Hintergrund der modernen Wokeness, die offenbar auch den Journalistenverband zu seiner Forderung veranlasst hat. Ohne eine ausgeprägte Erkrankung zu unterstellen, bescheinigt sie den Tugendwächtern eine gewisse Zwanghaftigkeit, die sich aus der permanenten Angst speist, etwas Falsches zu tun. Freuds “Über-Ich” schaltet hierbei in den ständigen Alarmmodus und späht auf der Suche nach potentiellen Regelverletzungen in jede Ecke. Nach meiner Erfahrung auf dem zweiten Arbeitsmarkt neigen Zwangserkrankte jedoch häufig dazu, ihre Ängste vor Katastrophen nicht nur bei den eigenen Handlungen anzuwenden. Vielmehr wird auch das Umfeld in ihr Zwangssystem eingebunden und ständig beschäftigt gehalten. Genau diese Vorgehensweise machen sich auch Zensoren zu eigen: Vorgeblich zur Gefahrenabwehr muss die Gesellschaft nach ihrer Pfeife tanzen. Jede Abweichung von den selbst aufgestellten Verhaltensregeln droht in ihrer Vorstellung das Gesamtsystem zum Einsturz zu bringen, so, als habe man die unterste Dose aus einem Stapel herausgezogen.

Was jedoch der Zwangserkrankte seiner Umwelt antut, kann zumindest unbewusst zur Machtprobe werden. Der zensierende Journalist oder der ihn dazu anleitende Politiker betreibt mit Sicherheit ein solches Machtspiel. Das Tauziehen um die Potsdamer “Correctiv“-Berichterstattung ist ein gutes Beispiel dafür. Selbst, nachdem die ersten Zweifel an der Wahrhaftigkeit der “Enthüllungen” aufkamen, verharrten Journalisten in Trotz- und Opferhaltung. Sie waren doch nur dem Motto “Wehret den Anfängen!” gefolgt – da darf man doch ein bisschen schummeln, nicht wahr? Hier unterscheidet sich der tatsächlich Zwangserkrankte vom politisch zwanghaften Akteur: Wenigstens hält er sich ebenfalls an die eigenen Regeln, während “Woke” sie sich nach Bedarf zurechtbiegen. Deshalb sind sie auch so schlecht argumentativ zu packen, denn was gestern noch galt, kann heute schon wieder über den Haufen geworfen sein. Es ist so, als ob ein Dienstleister ständig die Bedingungen eines Vertrages ändert, ohne das Einverständnis des Kunden einzuholen.Das würden sich Verbraucher niemals gefallen lassen, und niemand würde sie dafür zu “Nazis” erklären.

Warnhinweise wie auf Zigarettenschachteln

Zugleich steckt in den Warnhinweisen auf Büchern, Filmen und schließlich auch auf Medienberichten seine unglaubliche Anmaßung. Dem Medienkonsumenten wird bereits im Vorfeld unterstellt, nicht selbst über die vorgebliche Anstößigkeit von Inhalten entscheiden zu können. Zudem wird von ihm erwartet, die Daueralarmstimmung der Wokeness zu übernehmen und allzeit eine Grundsatzdebatte zu führen. Einen älteren Film wegen der darin gezeigten Liebesgeschichte einfach nur zu genießen, ist tabu. Ein erwachsener Mensch ist durchaus in der Lage, überkomme Rollenbilder zu erkennen, das heißt aber nicht, deshalb alle Klassiker in den Müll zu werfen. Und bei Medienberichten reicht es offenbar nicht mehr aus, den Leser durch suggestive Formulierungen in die “richtige” Richtung zu stoßen, man will auf Nummer sicher gehen, damit es auch noch der Letzte versteht und in seinem Hirn verankert.

Das ist Totalitarismus frisch vom Fass. Eigentlich dürften darauf nur Bürger hereinfallen, die sich selbst nach autoritären und starren Regeln sehnen, um nur nichts Falsches zu sagen. Die potentiellen Nutzer der neuesten Denunziationsplattform des Familienministeriums etwa, denen “rechte” Aussagen am heimischen Esstisch nicht nur unangenehm sind, sondern sie sogleich in eine emotionale Notlage versetzen. Da hält der Staat doch gern eine helfende Hand bereit! Muss man da nicht dankbar sein? Nein, denn das ist ein trojanisches Pferd. Ob die Warnhinweise bei Presseartikeln dann aber tatsächlich jemanden vom Lesen abhalten? Als sie auf Zigarettenschachteln eingeführt wurden, machten sich Raucher einen Spaß daraus, die gruseligsten Hinweise wie Sammelkarten untereinander zu tauschen. Vielleicht sollte man das mit medialen Warnhinweisen auch praktizieren. Da dürfte für die Nachwelt eine hübsche Sammlung entstehen – für das Kuriositätenkabinett.