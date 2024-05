Bibo gewinnt beim ESC und andere antisemitische Ereignisse

Was für ein Rummel um den diesjährigen “European Song Contest” – und wieder einmal waren alle Augen auf ein kleines Land von den Ausmaßen unseres Bundeslandes Hessen gerichtet – auf Israel nämlich. “Es kam zu weitgehend friedlichen Protesten gegen die Teilnahme der israelischen Sängerin Eden Golan”, berichtete die “Tagesschau” im Vorfeld, mit der üblichen Milde wie stets, wenn Islamisten irgendwo auf der Welt durch die Straßen toben. Videos im Netz sprachen eine andere Sprache: Randalierer gingen auf Polizisten los und demolierten Einsatzfahrzeuge. Eden Golan musste rund um die Uhr geschützt werden, da die “weitgehend friedlichen Demonstranten” sie massiv bedrohten.

Als prominenteste Teilnehmerin der Anti-Israel Demos trat – wie nicht anders zu erwarten – Greta Thunberg auf den Plan: Mit Arafat-Tuch um den Hals vertritt sie die These, das Weltklima sei nur zu retten, wenn es “Gerechtigkeit für Gaza” gäbe. Damit wäre der kleine Landstreifen, der ungefähr so groß wie Bremen ist, die mächtigste Terraforming-Maschine der Welt. Und das ganz ohne fortschrittliche Technologie – das ist ja fast so gut wie der stromerzeugende Fernseher, den ein pfiffiger afrikanischer Betrüger dem ZDF vorgestellt hat! Auch will Greta den Hamas-Führer Yahya Sinwar nicht sterben lassen und verrät damit nur zu deutlich: Die Bevölkerung von Gaza interessiert sie tatsächlich nur zweitrangig – ihr Herz gehört den Terroristen.

Deutsches Publikum als Hoffnungsschimmer

Schreibe ich das alles, weil eine geheimnisvolle “jüdische Lobby” hinter mir steht oder der Mossad mir die Prada-Handtasche versprochen hat, die mir so gut gefällt? Nein. Vielmehr befinde ich mich seit Monaten in einem “Ich verstehe die Welt nicht mehr”-Modus, der mich zuletzt während der Corona-Maßnahmen erfasst hatte, als es plötzlich einen Unterschied machte, ob man sein Eis im Sitzen oder Stehen aß und Kindergeburtstage zum Staatsverbrechen mutierten. Den ESC habe ich mir dann auch nicht angetan; erst zum Voting schaltete ich kurz ein. Immerhin wählte das deutsche Publikum Israel auf Platz eins – ein kleiner Hoffnungsschimmer. Eden Golans Lied schaute ich mir im Internet an.

Auf die Glitzer- und Plüsch-Antisemiten unter den anderen Sängern mochte ich gern verzichten. Sicher: Es gehört zum ESC, auch einmal in schrillen Kostümen aufzutreten, auf einer Show-Bühne hat das auch durchaus seine Berechtigung. Doch wenn mir eine irische Horrorelfe namens “Bambie Thug” weinend erklärt, wie erschüttert sie über die Teilnahme Israels am ESC sei, dann sprengt das meine Toleranzgrenze. Zumal das gehörnte Wesen sich wohl kaum mit der komplexen Natur des Nahost-Konfliktes auseinandergesetzt haben dürfte. In ihrer Blase ist Israel-Hass einfach schick; da werden mit einem Höchsteinsatz an Emotionalität die Pallywood-Narrative vor der begierigen Presse abgespult.

Deckmantel der “Gerechtigkeit”

Ist jeder, der die Regierung Netanyahu kritisiert, ein Antisemit? Sicherlich nicht, denn eine Regierung muss kritisiert werden dürfen. Allerdings geht es bei der sogenannten “Israelkritik” nur vordergründig um die derzeitige israelische Regierung. Wer die Berliner Ampel kritisiert – und das mache ich ausgiebig –, fordert deshalb nicht die Vernichtung Deutschlands. Dasselbe gilt für die USA, die ebenfalls Ziel heftiger Vorwürfe sind. Man verlangt eine Verhaltensänderung, aber nicht, den Staat von der Landkarte zu fegen. Genau das bedeutet aber der Slogan “From the river to the sea”. Wahrscheinlich wissen die meisten Jugendlichen, die mit Greta diese Parole brüllen, noch nicht einmal, was sie da fordern. Irgendwas gegen Zionismus eben. Die palästinensischen Propagandisten jedoch verfolgen nichts anderes als das Ziel, Israel zu vernichten. Der Deckmantel der “Gerechtigkeit” verhüllt dabei lupenreinen, eliminatorischen Antisemitismus. Da kann die Tarnkappe noch so bunt gestrichen sein.

Was uns zu der Frage führt, warum gerade die buntesten Vögel aus der queeren Szene die Hamas unterstützen. Mir war das immer ein Rätsel, denn schließlich dürften sich diese Menschen im Gaza-Streifen nicht lange ihres queeren Lebens erfreuen. Ein Teil des Hasses der Islamisten auf Israel entsteht gerade aus dessen Toleranz gegenüber jeglicher sexuellen Ausrichtung. In Tel Aviv genießen queere Menschen volle Gleichberechtigung, während in Gaza ein Freiflug vom Dach droht. Das neue Werk von Susanne Schröter über den allgegenwärtigen woken Kulturkampf hat mich auf die richtige Spur gebracht. Das Zauberwort heißt “intersektionale Benachteiligung“. Die hat, so Schröter, schon auf die Frauenbewegung einen verheerenden Einfluss ausgeübt. Plötzlich ging es nicht mehr um den Zusammenhalt von Frauen jeglicher Hautfarbe gegen Unterdrückung, sondern auch die Täter mussten fein säuberlich in Schubladen einsortiert werden, um eine Opferhierarchie zu erstellen.

Höheres Ziel der “Intersektionalität”

Jetzt machte es plötzlich einen Unterschied, ob ein weißer oder farbiger Mann seine Ehefrau ins Krankenhaus geprügelt hatte – denn letzterer war, angeblich durch rassistische Benachteiligung, selbst ein Opfer. Der Gattin werden durch diese Einstufung die gebrochenen Knochen und blauen Flecken keinen Deut weniger wehgetan haben; aber um des höheren Ziels der “Intersektionalität” willen hieß es nun, die Zähne zusammenzubeißen. Es wurde uns eingetrichtert, das eigene Wohlergehen auszublenden – und genau das machen queere Hamas-Fans jetzt auch. Der schräge Blick des weißen Westeuropäers gilt als Schwerverbrechen, der Freiflug vom Dach muss “im Kontext gesehen” werden. Seid nett zu den Tätern!

Allerdings machen sich auch in einem kleinen Teil der “patriotischen Gemeinde” – die im Allgemeinen recht solidarisch mit Israel ist – merkwürdige Tendenzen breit. Damit meine ich nicht die Forderung, deutsche Interessen über die Israels zu stellen (im Falle der Ukraine teile ich diese Forderung ohne Einschränkung als vollkommen legitim). Was jedoch bedenklich ist: Die rund 250 Millionen Euro Entwicklungshilfe, welche jährlich aus Deutschland an die Palästinenser fließen, werden von diesen “Patrioten” nicht thematisiert.

Unglaubwürdiger Edelmut der Patrioten

Wäre es nicht patriotisch, dieses Geld – auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist – in die marode deutsche Infrastruktur zu stecken? Das eine oder andere Schlagloch in Deutschlands Straßen aufzufüllen oder ein paar Schultoiletten zu sanieren? Auch mag es von Toleranz zeugen, sich nun für die “Meinungsfreiheit” von eben jenen Linksradikalen einzusetzen, die jeglichen konservativen und rechten Kreisen in Deutschland bislang das Leben zur Hölle gemacht haben.

Eben jenen Linken, welche für die Einführung von Denunziationsnetzwerken zur Meldung von “Rassismus unterhalb der Strafbarkeitsgrenze” gesorgt oder die Vorträge von Biologinnen sabotiert haben, welche die Existenz von lediglich zwei Geschlechtern bestätigten. So ganz nehme ich den Kampf um die Meinungsfreiheit diesen “Patrioten” nicht ab und den Edelmut noch weniger. Denn erfahrungsgemäß schließen sich im Kampf gegen Israel die seltsamsten Querfronten zusammen. Es gibt Texte von sogenannten “Rechten” zu Israel, die lesen sich, als stammten sie frisch aus einem marxistischen Workshop der postkolonialen Bewegung. Bis in die Schlagworte hinein.

Schuldkult der woken Kreise

Wie nun auch der ESC gezeigt hat, verhalten sich nicht nur Deutsche so. Im Moment haben “Glitzer-Antisemitismus” und “postkoloniale” Auswüchse überall auf der Welt Hochkonjunktur. Noch nicht einmal mehr auf den sogenannten “Schuldkult” hält Deutschland länger das Monopol: Der nährt sich in den USA oder Frankreich dann eben nicht aus dem Holocaust, sondern aus den Zeiten der Sklaverei oder des Kolonialismus. Bei “Black lives matter” grassiert sogar ein regelrechter “Shoah-Neid”, was mit gesundem Menschenverstand kaum noch zu erfassen ist. Dort praktiziert man so ziemlich alles, was Juden vorgeworfen wird, selbst: Die Ausübung extremen, moralischen Drucks. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr diejenigen, welche Juden ein “Herumreiten” auf der deutschen Vergangenheit vorwerfen, mit fliegenden Fahnen auf den Schuldkult der woken Kreise anspringen.

Doch wenn es um das Auslösen von Gefühlen geht: Warum sind die Palästinenser eigentlich nicht mit einem eigenen Song beim ESC angetreten? Die Teilnahme wäre ihnen angesichts der politischen Stimmung sicherlich nicht verweigert worden. Liegt es vielleicht daran, dass die Hamas besser mit Maschinengewehren umgehen kann als mit Musik? Ich möchte wetten, auch mit den Liedern von irischen Horrorelfen kann man dort nichts anfangen – sollten diese sich auch noch so solidarisch erklären. Die Hamas-Führung freut sich zwar über den Auftritt dieser Künstler, lacht sie im stillen Kämmerlein aber hemmungslos aus.