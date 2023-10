Blanke Hasskultur: Türkischer Garagen-Mörder führte Todesliste mit deutschen „Höllenmenschen“

Dass der politische Islam eine eher ideologisch-mentale Geisteskrankheit denn eine Religion ist, dürfte für die meisten kein Geheimnis mehr sein. Radikale Muslime hassen ihr Gastgeberland, haben mit allem und jedem ein Problem und wenn sie ihre Feinde einmal zu “stalken” anfangen, dann geschieht das ohne Unterlass. Und hat sich erst einmal etwas in indoktrinierten und gehirngewaschenen Schädeln festgefressen, so bekommt es bekanntlich nicht mehr ohne weiteres wieder heraus. Manche sind “traumatisierte”, manche Muslime hören angeblich Stimmen, die sie zu unfassbaren Dingen verleiten, und manche versetzen sich mit “Allahu-Akbar“-Rufen selbst in Ekstase. Kommt noch eine gehörige Portion vorsintflutlichen Aberglaubens hinzu, ist der Multikulti-Spuk perfekt.

Auch der 26-jährige Türke Abdulsamet Y. aus Dortmund ist so ein Fall für sich: Bekannt ist er mittlerweile als “Garagen-Mörder von Bochum”, weil er in einer Tiefgarage einem 58-jährigen Einheimischen mehrfach in den Rücken schoss – aus „Hass auf Deutsche“, wie nun im Prozess in Bochum bekanntgegeben wurde. Erwiesen ist auch, dass Y. noch weitere Morde geplant hatte, die einen teils aus persönlicher “Kränkung” durch angebliche Beleidigung, teils hassmotivierten Hintergrund haben: Eine Liste unter dem Titel „Höllenmenschen“ wurde auf seinem Smartphone gefunden, die die Namen Dutzender Feinde enthielt, die der Türke allesamt noch aus dem Weg räumen wollte; darunter Polizeibeamte, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und auch ein Ehepaar aus Hamm, das ihn lediglich auf seine rüde Fahrweise angesprochen hatte. Sie alle sollten auf gewaltsame Weise das Zeitliche segnen. Manche auf der Liste wurden spitzfindig lediglich als „AfD-Wähler“ abgespeichert.

Ein schiefer Blick kann schon genügen

Auch der 58-jährige Unternehmer Alfred N. tauchte auf der Todesliste der Personen auf, die Y. angeblich bitteres Unrecht zugefügt hatten. In seinem Fall war ebenfalls eine Verkehrsstreiterei der Anlass. Der Moslem verkleidete sich daraufhin als Arbeiter – und erschoss Alfred N. hinterrücks in der Tiefgarage. Bereits am September bestätigte sich für die Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass Abdulsamet Y. Deutsche hasst. Es hieß zudem, er habe “sein Gesicht wahren” wollen und nicht “als Verlierer” aus der Auseinandersetzung hervorgehen wollen.

Was diese Verhaltensweisen anbelangt – gekränkte “Ehre” und “Stolz als Tatmotive -, so kann beileibe von keinem Einzelfall die Rede sein: Der afrikanische Messermörder aus Illerkirchberg erstach im Dezember 2022 die 14-jährige Ece, die er für eine Deutsche hielt und an der er sich für erlittene Demütigungen “rächen” wollte.. In schriftlichen Aufzeichnungen bezeichnete der 27-jährige Eritreer Deutsche generall als „dreckig“ und verglich sie mit Schweinen. Im Oktober 2022 metzelte ein 26-jähriger Somalier zwei deutsche Handwerker auf dem Weg zur Arbeit nieder. Das Motiv hier: „Wut auf deutsche Männer“. Angesichts dieser Fälle stellt sich die Frage, wie viele Abdulsamets in Deutschland und Europa zur Stunde wohl herumlaufen, denen wir täglich begegnen und von denen wir nicht wissen, wie viele von ihnen in zweifelhafter psychischer Verfassung sind und wann sie gerade durchdrehen. Klar ist: Ein schiefer Blick, ein falsches Wort oder gar eine kritische Anmerkung können offenbar schon genügen, um sich auf Todesliste von verhassten deutschen „Höllenmenschen“ wiederzufinden.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.