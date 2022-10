Bleibt uns die Impflüge für immer erhalten?

Es gab in der Geschichte immer schon bestimmte offensichtlich falsche Narrative , die nach einiger Zeit so offensichtlich wurden, dass sie irgendwann keiner großen Widerlegung oder Hinterfragung in Eigenrecherche mehr bedürfen, um zu wissen, was Sache ist: War einfach irgendwann Konsens und allgemeines Bewusstsein, dass es sich um Lügen oder Irrtümer handelte. So ist mittlerweile längst jedem, der noch halbwegs alle Tassen im Schrank hat, klar, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab, sondern, dass dies bloß ein Vorwand seitens der USA war, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Man muss ebenfalls nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, um zu wissen, dass die Erinnerungslücken von Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre vorgeschoben sind und er wohl wie gedruckt lügt, oder um zu begreifen, dass sich die meisten Politiker – insbesondere jene der etablierten Parteien – nicht um das Volk, sondern lediglich um ihre Pfründe scheren und wie Pattex an ihrem Stuhl kleben. Bei letzteren Lügen handelt es sich allerdings um „offene Geheimnisse”, weil man sie nicht einfach so herum posaunen darf und sie obendrein von den Verantwortlichen bzw. Betroffenen geleugnet werden.

Die lange Liste dieser offenen Lügengeheimnisse ist seit einiger Zeit um ein falsches Narrativ reicher – nämlich die riesige Impflüge, die wahrscheinlich niemals offiziell widerlegt werden darf und wird, da sie aufgrund der Myriaden von Versprechen, Erpressungen oder Diskriminierungen, aber auch dank des enormen Schadens einfach „too big to fail” ist. Erschwerend kommt dazu, dass das gemeine Fußvolk größtenteils auch noch selbst eine Aufarbeitung verhindert, weil man sich nicht aus der Deckung wagt. Jedes Kind weiß mittlerweile, dass die sogenannten Corona-Impfungen weder vor einer Ansteckung noch Weitergabe schützen, noch nicht einmal einen schweren Verlauf verhindern, sondern im Gegenteil sogar schädlich oder im Extremfall tödlich sein können. Viele haben es am eigenen Leib erfahren, zumindest aber bei Angehörigen erlebt.

Gähnende Leere bei Impfärzten

Die allermeisten Menschen wissen also längst, dass die Impfung so sinnvoll ist, als wolle man Feuer mit Benzin, und ziehen daraus immer öfter auch die richtigen Schlüsse; sprich: sie lassen sich nicht mehr impfen. Möchte man übers Internet erfahren, wie viele Menschen zur Zeit zum vierten Mal ihren Arm hinhalten, erhält man keine konkrete Antwort, wenn man sich nicht die Mühe einer geradezu wissenschaftlichen Recherche macht. Diese braucht man aber auch gar nicht, um zu wissen, dass immer mehr Leute die Spritze wie der Teufel das Weihwasser scheuen: Zum einen ergibt sich dies aus persönlichen Gesprächen mit Freunden, Bekannten und sonstigen Angehörigen; zum anderen genügt dafür schon ein bloßer Blick aufs „Impfdashboard”.

Zur Zeit ist es schon viel, wenn sich hunderttausend Menschen am Tag ihre Injektion abholen, wogegen es zu Sp(r)itzenzeiten weit über eine Million waren. Zwar ist die Erkältungszeit noch jung und insofern noch viel Luft nach oben; mein Gefühl sagt mir jedoch, dass der große Ansturm diese Saison ausbleiben wird (mehr dazu später). Ein weiteres Indiz für die derzeit vorherrschende Impfmüdigkeit ist die Tatsache, das Karl Lauterbach sich dazu veranlasst sah, allen Bundesbürgern über 60 einen geradezu verzweifelten Brief zukommen zu lassen, in dem er diese geradezu anfleht, sich doch bitte, bitte impfen zu lassen; eine Aufforderung, die bei vielen Adressaten – gelinde gesagt – auf wenig Anklang stößt. Vor allem wird er für kaum jemanden einen Impfanreiz darstellen, der nicht sowieso schon Feuer und Flamme für die Geinjektion ist.

Wenig Impfanreize und jede Menge andere Sorgen

Abgesehen davon, dass etliche Menschen schlechte bis sehr schlechte Erfahrungen mit der Impfung gemacht haben und diese deswegen ablehnen, kommt noch hinzu, dass die meisten bereits dreifach geimpft sind. Das ist exakt die Anzahl an Spritzungen, die man neuerdings benötigt, um als „vollimmunisiert“ zu gelten. Insofern muss die breite Masse noch nicht einmal Diskriminierung oder gar eine Kündigung des Jobs befürchten und es entfällt sogar der soziale Druck, der ja für nicht wenige der Hauptgrund war, überhaupt erst „die Ärmel hochzukrempeln„.

Allgemein stelle ich fest, dass – ganz im Gegensatz zum letzten Jahr – die Impfung und Corona allgemein gar kein großes Thema mehr sind. Während man letztes Jahr ständig gefragt wurde, ob man denn schon geimpft oder geboostert sei, und es fast schon zur sozialen Etikette gehörte, stundenlang und selbst bei klirrender Kälte oder strömendem Regen am Impfbus anzustehen, wurde die Corona-Thematik eigentlich komplett durch die Themen Energiekrise und Inflation ersetzt. Selbst wer keine negativen Erfahrungen mit der Impfung gemacht hat, lässt sich diese trotzdem nicht noch einmal geben – da er gar nicht daran denkt; es spricht ja keiner mehr drüber, man hat eben jetzt andere Sorgen. Eben diese Entwicklung hatte ich übrigens bereits vor einem knappen halben Jahr prophezeit.

Das Thema Impfung wird einfach totgeschwiegen

Insofern können all jene, die schon immer gegen dieses hochriskante Massenexperiment waren, aufatmen und sich bestätigt fühlen – zeigt sich doch immer mehr, dass sie recht hatten. Es gab keine erwähnenswerten positiven Effekte, dafür aber ganz viele negative. Wesentlich weniger erfreulich ist allerdings die Tatsache, dass – wie bereits erwähnt – keine Aufarbeitung stattfindet. Wünschenswert wäre, wenn diejenigen, die andere als unsolidarisch, undemokratisch oder gar als asozial beschimpft haben und alle möglichen Nebenwirkungen bzw. die Nutzlosigkeit als „Quatsch” und „Geschwurbel“ abtaten, sich zumindest für ihre Anfeindungen entschuldigen würden und zugäben, dass die Geschmähten im Grunde recht hatten. Natürlich ist es nur allzu menschlich, dass man sich nicht die Blöße geben und Fehler eingestehen möchte; enttäuschend finde ich es aber trotzdem. Mir würde es schon genügen, wenn es das eine oder andere Wort des Bedauerns oder zumindest eines Eingeständnisses des eigenen Irrtum gäbe. Das wäre nämlich ebenfalls menschlich und würde zudem von Größe zeugen.

Da die Impflüge als solche mittlerweile zu offensichtlich ist, beharren heute zwar die wenigsten einstigen Impfbefürworter noch auf zuvor lautstark vertretenen Meinung; sie loben jetzt die Spritze nicht mehr aktiv über den grünen Klee, sondern werden ganz kleinlaut oder schweigen das Thema einfach tot – mit dem Ergebnis, dass wieder keine Aufarbeitung stattfindet. Während man vor einem Jahr für seine impfkritische Haltung von gewissen Leuten verteufelt und immer wieder mit dem Thema konfrontiert wurde, weichen dieselben Leute dem Thema nun einfach aus. Waren es früher die Impffans, die die Impfgegner immer wieder mit deren „Unsolidarität“ konfrontierten, sind sie es jetzt auf einmal, die dicht machen und schnellstens das Thema wechseln möchten, wenn man nun den Spieß umdreht und sie mit der mittlerweile bewiesenen Schädlichkeit der Impfung konfrontiert.

Selbst die „schweren Verläufe“ sind kein Argument mehr

So habe ich beispielsweise unlängst eine Bekannte, die immer voll des Lobes für die Genspritze war, sich dann aber im Sommer trotzdem Corona-Infektion mit mittelschwerem Verlauf geholt hatte, gefragt, ob sie sich den zweiten Booster verpassen lassen möchte. Als schmallippige Antwort kam nur lapidar, sie hatte ja bereits Corona, momentan bestehe also „kein Bedarf”. Dann wurde schleunigst das Thema gewechselt… Natürlich ist es, gerade für all jene, die schon immer kritisch waren, ein Superargument, sich nicht weiter impfen zu lassen, wenn die Impfung vor keiner Infektion schützt; doch die Befürworter hatten hier doch stets die ach so schweren Verläufe genannt, die ansonsten nicht verhindert werden könnten. Selbst Geimpfte mit schwerem Verlauf argumentierten daher oft, ohne die Injektion wäre es es ihnen bestimmt „noch viel schlechter“ ergangen oder sie wären jetzt gar tot. Selbst davon hört man aber mittlerweile immer weniger – weil selbst den Dümmsten klar geworden ist, dass nichts der Wahrheit ferner liegt.

Unsere einstigen Gegner wissen nun also größtenteils, was wir schon lange wissen. Es bringt uns nur nichts, da es wie gesagt von der Mehrheit keine Entschuldigung geben wird, und vor allem werden die Verantwortlichen auch nicht zur Rechenschaft gezogen – zumindest noch nicht. Und doch gibt es sie, die wenigen Ausnahmen, die Farbe bekennen und das Thema nicht totschweigen möchten – was teilweise auch nicht anders geht, da die Schäden unübersehbar sind: Sie wagen sich aus der Deckung und klagen inzwischen sogar gegen die Hersteller. „Deutschlandweit haben Betroffene bereits mindestens 20 Klagen eingereicht und kämpfen um Entschädigung“ berichtet Christiane Cichy vom „Mitteldeutschen Rundfunk“ (MDR). Konkret laufen Klagen gegen Astrazeneca, Biontech sowie Johnson & Johnson. Die Hürden für die Kläger sind dabei hoch: „Nicht nur die Pharmakonzerne wehren sich gegen die Schadenersatzzahlungen, auch die Bundesregierung hat noch vor dem Beginn der Impfkampagne Verordnungen erlassen, die nicht nur die Hersteller von bestimmten Pflichten befreien, sondern auch die rechtliche Situation der Geschädigten verschlechtern könnten„, heißt es weiter.

Klage gegen Astrazeneca wegen fast tödlicher Sinusvenenthrombose

Am weitesten fortgeschritten ist aktuell ein Verfahren gegen Astrazeneca am Kölner Landgericht. Der Geschädigte ist der 37-jährige Sebastian Schönert: Er erlitt, so der MDR, „als einer von Hunderten in Deutschland eine sogenannte Sinusvenenthrombose, eine seltene aber lebensgefährliche Nebenwirkung der Impfung.“ Dem Tod sei er gerade so von der Schippe gesprungen. Da er keine Rechtsschutzversicherung besitze, müsse er auf eigene Kosten den Hersteller verklagen. „Nachdem man sich als junger Mensch aus Solidarität für andere hat impfen lassen, wäre es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass der Hersteller, der mit den Impfstoffen Milliardengewinne macht, letztlich auch für die Schäden, die beim Impfen entstehen können, haftet”, so Schönert verbittert.

Lange kam ihm die Vermutung, seine gesundheitlichen Beschwerden könnten der Impfung geschuldet sein, nicht in den Sinn – so große Stücke hielt er auf den im Turbotempo entwickelten Vektorimpfstoff. Der Verdacht, welcher dann später bestätigt wurde, stieg erst in ihm auf, als die ihn behandelnde Ärztin nach seinem Corona-Impfstatus fragte. Der junge Mann, der sich „nur für andere“ hat impfen lassen und vorher völlig gesund war, hatte noch Glück im Unglück: „Noch ein paar Stunden, ein Tag, maximal zwei, dann wäre ich tot gewesen.“ Mittlerweile gilt es als sicher, dass der Vektorimpfstoff von Astrazeneca für seine Höllenquallen verantwortlich ist.

Big Pharma zieht sich aus der Verantwortung

Astrazeneca lehnt jedoch – wie nicht anders zu erwarten – jegliche Haftung ab, durchaus im Einklang mit den fahrlässig und verantwortungslos ausgehandelten Verträgen mit den Regierungen – und begründet dies mit einem „positiven Risiko-Nutzen-Verhältnis„. Sebastian Schönerts Fall sei eine „Ausnahme” und aufgrund dessen vernachlässigbar; die positiven Effekte seien insgesamt viel höher als die negativen. Man habe „zu jeder Zeit ethisch einwandfrei gehandelt und alle Gesetze und Vorschriften eingehalten.“ Es ist übrigens die exakt gegenteilige Argumentation wie bei extrem seltenen kausalen „Covid-Toten”, wo das Kriterium der „Vernachlässigbarkeit“ von Einzelfällen stets nicht gelten durfte.

Schönert jedoch bestreitet, über die Risiken ausreichend aufgeklärt worden zu sein. Sein Anwalt Joachim Cäsar-Preller, der sich übrigens noch etlicher anderer Impfgeschädigter annimmt, sieht das genauso und kritisiert zudem die führenden Politiker, welche die Impfung nicht nur verherrlichten, sondern auch stets davon schwafelten, es sei ja nur ein „Pieks“. Im sehr lesenswerten Beitrag des MDR finden sich noch weitere Informationen zu anderen Impfgeschädigten, auch wird ausführlich erläutert, wieso die Hersteller wohl nicht haften müssen.

Impfgeschädigte haben schlechte Karten

Deutschlandweit gibt es zur Zeit derzeit 4.835 Anträge auf Schadensersatz wegen Impfschäden, bislang wurden davon – so der MDR – lediglich 134 Fälle als solche vom Staat anerkannt. Es sind also nicht nur die Hersteller, die sich mit Händen und Füßen gegen eine Haftung wehren, sondern auch der Staat. Es bleibt abzuwarten, wie viele weitere Schadensersatzanträge noch folgen werden, und ob die Impflüge ein „offenes Geheimnis” wie der Ursprung des dritten Irak-Kriegs, die Causa Scholz/Cum-Ex oder wie die am Stuhl klebenden, sich „ums Volk kümmernden“ Politiker bleiben wird – oder nicht.

Apropos kleben: In einem anderen politischen Problemfeld, der Ahrtal-Katastrophe, hat sich mit „Pattex-Lewentz” immerhin ja nun ein weiterer Verantwortungsträger losgeklebt und seinen Posten doch noch geräumt… aber das ist eine andere Geschichte…