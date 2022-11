Blick in eine düstere Zukunft

Wie wird das Leben in Deutschland in 20 Jahren aussehen? Der Blick in die Zukunft ist nicht einfach, da exogene Ereignisse nicht voraussehbar sind. Viele Weichen wurden allerdings schon in eine fatale Richtung gestellt, deren Folgen immer offensichtlicher werden. Schaut man zurück auf die Jahre seit 1945, so lässt sich den Aufstieg Deutschlands vor allem dadurch erklären, dass trotz der totalen Zerstörung durch den Krieg eines immer vorhanden war: Eine fleißige, disziplinierte und gebildete Bevölkerung, die ihr Humankapital (einen anderen Rohstoff hatte Deutschland nie) nutzte, um das völlig ruinierte Land in eine neue Blüte, in einen nie gekannten Wohlstand zu führen. Deutschland stand damals am Anfang eines Zyklus, der sich in dem folgenden Sinnspruch anschaulich machen lässt: Harte Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer. Und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Und heute? Stehen wir an dessen Ende.

Deutschland hat den Pfad der Realpolitik schon lange verlassen. Schwache Politiker, häufig ohne fundierte Ausbildung, ohne Berufserfahrung in der freien Wirtschaft, ohne Lebenserfahrung haben einen fulminanten Abstieg des Landes eingeleitet, der historisch einmalig sein dürfte. Auch ohne direkte kriegerische Auseinandersetzungen wird der Wohlstand fundamental zerstört, es findet eine nie gesehene Deindustrialisierung statt und Milliardenwerte gehen unwiederbringlich verloren. Jede Firma, die schließt oder ihre Produktion ins Ausland verlagert, bedeutet einen weiteren Verlust an Know-how, an Ressourcen, an Wissen und natürlich an Wohlstand für diejenigen, die dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren. Und es sind viele Unternehmen, die gerade um ihre Existenz kämpfen oder planen, große Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlegen, in Deutschland ihre Werke komplett zu schließen oder zumindest Investitionen auf Eis zu legen.

Das große Sterben hat begonnen

Aber auch bei kleinen Unternehmen, im Handwerk, im Dienstleistungsbereich und in der Gastronomie hat das große Sterben begonnen. Besonders plastisch und beispielhaft ist das im Bäckerhandwerk erkennbar: Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein traditioneller Bäckereibetrieb aufgibt, oftmals Unternehmen, die es seit vielen Jahrzehnten wenn nicht gar Jahrhunderten gab, die Krisen und Weltkriege überstanden haben, die aber jetzt keine Zukunft mehr sehen und ihr Geschäft für immer schließen. Wenn man dann nachfragt, sind die hohen Energiekosten und die teuren Rohstoffe allerdings nicht allein dafür ausschlaggebend. Der Hauptgrund ist ein anderer Mangel – einen, den es nicht einmal nach dem Zweiten Weltkrieg hab: Fehlendes Personal. Es finden sich heute, in einem Land mit Millionen arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern, kaum Arbeitskräfte, die bereit sind, nachts um 2 Uhr aufzustehen und zu arbeiten, damit die Menschen morgens frisches Brot und Brötchen genießen können.

Die Generation, die als letzte noch zu Leistung und auch harter Arbeit bereit war, die vielgescholtenen „Boomer”, bewegen sich unaufhaltsam Richtung Rentenalter und werden eine nicht zu schließende Lücke hinterlassen. Das Phänomen des Mangels Arbeitswilligen und -fähigen findet sich in fast allen klassischen Ausbildungsberufen, immer weniger junge Menschen sind noch bereit oder in der Lage, eine Lehre zu machen: Im Jahr 2022 kamen auf 100 Ausbildungsplätze gerade mal noch 77 Bewerber. Die Tugenden Fleiß, Disziplin und Durchhaltevermögen werden in deutschen Schulen nicht mehr vermittelt; vielmehr gelten solche Attribute im heutigen Deutschland als rückständig bis rechtsextrem. Die ewige Weisheit „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ würde heute als skandalös empfunden werden, sie entspricht nicht dem Zeitgeist der „Selbstverwirklichung”, der „work-life-balance” Die fehlenden Auszubildenden führen in kurzer Zeit zu fehlenden Fachkräften. So wird deutsche Wertarbeit zum Auslaufmodell. In bester spätrömischer Dekadenz diskutieren die Mainstreammedien derweil lieber Themen wie gendergerechte Sprache und die Befindlichkeiten von vermeintlich diskriminierten Minderheiten wie Transsexuellen, Dunkelhäutigen, Kopftuchfrauen und so weiter – aber das eigentliche Problem, den übergroßen Elefanten im Raum, sieht man nicht.

Keine Werte mehr

Das, was Deutschland über Jahrzehnte zum Erfolgsmodell werden ließ, der Fleiß, die Disziplin und die Bildung seiner Menschen, sind keine erstrebenswerte Werte mehr. Das Niveau der schulischen Bildung – Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Leben – ist seit Jahren im freien Fall, Allgemeinbildung schon fast ein Fremdwort. Immer weniger junge Menschen beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift, weisen noch fundierte Kenntnisse in Mathematik oder Naturwissenschaften auf oder kennen sich auch nur rudimentär in Geschichte oder klassischer Literatur aus.

Dafür hat Deutschland – insbesondere seit 2015 – Millionen von Zuwanderern, vor allem aus bildungsfernen, patriarchalischen Gesellschaften ins Land gelassen (und macht damit vor allem aktuell gerade munter weiter). Die erste Generation der Ankommenden ist mangels Ausbildung und Kenntnisse sowieso nicht in der Lage, das Defizit fehlender Arbeitskräfte zu kompensieren; aber es findet auch keine Förderung der nächsten Generation seitens der Eltern statt, die meist eine große Zahl an Kindern haben und den Wert von Bildung selten zu schätzen wissen, ja meist nicht einmal kennen. In vielen Schulklassen ist effektives Lernen kaum noch möglich, da zu viele Kinder mit Defiziten den gesamten Unterricht lahmlegen und immer mehr Lehrer vor den täglichen Herausforderungen eines mit gesellschaftspolitischen Zusatzaufgaben überfrachteten Schulbetriebs (Inklusion, Integration, Überwindung von Sprachbarrieren…) kapitulieren. Die Zahl der Schulabbrecher ist gerade in den Zuwanderermilieus entsprechend hoch. Die Folge: Viele dieser jungen Menschen bereichern vor allem die „Party-und Eventszene”, die Drogenszene und andere kriminelle Bereiche, statt eine Ausbildung zu machen oder irgendeinen sonstigen gesellschaftlichen Nutzen zu erbringen.

„Libanisierung” ist in vollem Gange

Zwei Jahre Corona mit Schulausfällen und Homeschooling haben den fatalen Trend, eine Generation von Ungebildeten heranzuziehen, noch beschleunigt. Dies macht auch nicht bei den oberen sozialen Schichten halt: Viele Akademikerkinder fühlen sich wortwörtlich als „letzte Generation”, sie glauben, fürs Klima zu hüpfen, sich auf der Straße anzukleben oder Kunstwerke mit Lebensmitteln zu bewerfen seien intellektuelle Leistungen. Sie studieren häufig Geschwätzwissenschaften, die niemand braucht, und vergeuden wichtige Jahre ihres Leben mit der Suche nach, welches Geschlecht das richtige für sie ist. Kinder in die Welt setzen wird in diesen Kreisen als klimapolitischer Frevel angesehen. Natürlich nur, solange es die autochthone Bevölkerung betrifft; die verhätschelten und willkommen geheißenen Zuwanderer (vor allem „Klimaflüchtlinge”) dürfen das.

Dementsprechend verändert sich die Bevölkerungsstruktur in rasender Geschwindigkeit. Die „Libanisierung” der Gesellschaft ist in vollem Gange – und der Begriff ist passend gewählt, denn wohin eine ähnliche Entwicklung im einst zivilisierten Libanon geführt hat, ist an der Stadt Beirut anschaulich zu erkennen: Das einstige christlich geprägte „Paris des Nahen Ostens” ist – nicht zuletzt aufgrund der enormen islamischen Zuwanderung – zum absoluten Shithole mutiert, in dem Armut und Gewalt zum Alltag gehören. Ist das auch die Zukunft Deutschlands in 20 Jahren? Es steht zu befürchten. Der Point of No Return ist wohl schon fast erreicht und es ist keine mehrheitsfähige (!) politische Partei in Sicht, die bereit und in der Lage wäre, das Ruder herumzureißen. Wenn die Menschen nicht endlich erkennen, was sich hier gerade in Zeitlupe abspielt, was mit unserem Land passiert, wenn sie nicht endlich wertschätzen, was Deutschland über Jahrzehnte zu einem der lebenswertesten Länder der Welt gemacht hat, und wenn sie nicht für den Erhalt dieser Werte kämpfen: Dann wird in wenigen Jahren vom deutschen Erfolgsmodell nichts mehr übrig geblieben sein.