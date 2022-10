„Chancen-Aufenthalt” und Ausländerwahlrecht: Volkszerstörung in progresso

Am Wochenende findet der Bundesparteitag der Grünen statt. Zu der Vielzahl an Anträgen, die dort erörtert werden sollen, gehört auch die Einführung des Wahlrechts für alle Ausländer, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben. Damit würde das, was einzelne irre Grüne und vor allem Kader des Parteinachwuchses seit langem in Einzelmeinungen propagieren, zum Leitkurs der maßgeblich politikbestimmenen Partei Deutschlands, die die de facto „freiwillig-gleichgeschaltete” Medienlandschaft hinter sich weiß. Sollte dies tatsächlich beschlossen und offizielle Regierungspolitik werden, wären die Grünen ihrem Traum von der Auflösung Deutschland als Nation und Volk einen weiteren, womöglich entscheidenden Schritt näher gekommen. Da bislang das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gebunden ist, käme die Erlaubnis für jeden, der sich für einen kurzen, letztlich willkürlich festgesetzten Zeitraum in Deutschland befindet, sich an den hiesigen Wahlen zu beteiligen, dem endgültigen Ende des Nationalgedankens gleich.

Nachdem bereits Angela Merkels wahnhafte und verfassungswidrige Einwanderungspolitik seit 2015 dafür gesorgt hat, dass Deutschland de facto nur noch ein mitteleuropäisches Siedlungsgebiet ist, auf dem sich jeder, der es über die offenen Grenzen geschafft hat, nach Belieben einrichten kann und dabei aus dem Sozialsystem vollständig und lebenslang alimentiert wird, einschließlich sämtlicher Angehöriger von Großfamilien, ist die Erteilung des Wahlrechts dann der folgerichtige Schritt, um auch zur Schaffung islamischer und sonstiger, die Belange der Zuwanderer vertretener Parteien zu ermöglichen, die dann sofort über ein enormes Wählerpotential verfügen würden (das dank hoher Fruchtbarkeitsraten beliebig steigerbar ist, Stichwort „Gebärmutter als Waffe”), ohne dass es noch irgendeine rechtliche Grundlage gäbe, sie zu verbieten. So nahe waren die Traditions- und Volkszerstörer in ihrem wahnhaften Vaterlandshass der Zerrüttung dieses Staates noch nie.

Am besten gleich 8 Milliarden „Deutsche”

Zudem arbeitet Bundesinnenministerin Nancy Faeser fieberhaft an einem sogenannten „Chancen-Aufenthaltsrecht“, mit dem illegale Einwanderer, deren Asylantrag eigentlich rechtskräftig abgelehnt wurde, durch eine Hintertür doch noch für immer in Deutschland bleiben können. Wer vor dem 1. Januar 2017 eingereist ist, nicht straffällig wurde und ein Lippenbekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgibt, soll einen einjährigen Aufenthaltstitel erhalten, um die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erwerben. Abschiebungen, die in Deutschland ohnehin kaum vollzogen werden, würden damit noch weiter erschwert.

In diesem Kontext, passend aufeinander abgestimmt, bemühen sich die Grünen zudem zum nach Kräften darum, dass der Migrantenansturm nicht versiegt: Ein weiterer Antrag auf dem Parteitag sieht vor, dass „mindestens alle von deutschen Rettungs- und Handelsschiffen geretteten Personen, unverzüglich nach der Ausschiffung in einem Hafen von Malta oder Italien, nach Deutschland“ ausgeflogen werden. Außerdem soll die Bundesregierung „unverzüglich ein Aufnahmeprogramm initialisieren, so dass schutzsuchende und vulnerable Personengruppen in Libyen z.B. durch den UNHCR identifiziert werden und im Rahmen einer Luftbrücke nach Deutschland evakuiert werden können.“ Klar ist: Wenn diese Menschen einmal hier sind, gibt es de facto weder den politischen Willen noch die gesetzliche Handhabe, sie jemals wieder des Landes zu verweisen. Ihnen dann auch noch das Wahlrecht zu erteilen, wäre das endgültige Ende Deutschlands gewachsene Kulturnation. Da wäre es doch am einfachsten, die Ampel machte per Rechtsakt einfach alle Weltbürger eifnach zu deutschen Staatsbürgern.