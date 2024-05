Corona brutal: Trotz Lungenembolie nach Covid-Impfung vom Arzt noch geboostert

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommen – allen mittlerweile offen zutage liegenden Erkenntnissen und der zunehmend offensichtlicheren geradezu politkriminellen Machenschaften zum Trotz, die unter anderem aus den freigeklagten RKI-Files nach und nach ans Licht gelangen – die Schicksale von Impfopfern so gut wie nie vor. Umso wichtiger und verdienstvoller ist daher die Arbeit freier und alternativer Sender wie AUF1, die immer wieder den Fokus auf entsprechende Schicksale legen.

So etwa der erschütternde Fall des ehemaligen MMA-Kampfsportlers Rudolf Wagner, der durch Covid-Injektionen zum Beinahe-Pflegefall wurde. In einem aktuellen AUF1-Interview schildert der Arbeiter aus Oberösterreich gegenüber Moderatorin Isabelle Janotka seinen tragischen Leidensweg. „Ich habe Angst vor der Zukunft!“, fasst er seine heutige Stimmungslage zusammen.

Lungenembolie nach erster Injektion

Am Tag nach seiner ersten Covid-Injektion hustete Rudolf Wagner unvermittelt Blut und brach zusammen. Sein kleiner Sohn fand ihn. Wagner hatte eine Lungenembolie erlitten. Bereits unmittelbar nach der Injektion, berichtete er, seien Nebenwirkungen aufgetreten: Sie reichten von starker Migräne über Schwindel bis hin zu starken Schmerzen. Er sei „schwer angeschlagen wie nach einem Boxkampf“ gewesen, beschreibt der ehemalige MMA-Kickboxer seinen Zustand.

Einen Zusammenhang zur Impfung redete ihm kein geringerer als sein Impfarzt aus: Trotz der schweren Impfreaktionen bereits nach der ersten Spritze riet ihm dieser gar zu weiteren Injektionen: „Mein Impfarzt war auch mein damaliger Hausarzt“, sagt Wagner. „Er meinte, bei der ersten Impfung dürfte etwas schiefgegangen sein. Die Schwermetalle hätten sich im Kopf und den Nervenbahnen abgelagert und durch eine weitere Impfung würden die ausgeschwemmt werden.“ Ständige Infekte seien, so der Arzt, nur ein Zeichen dafür, dass der Körper gegen diese Belastungen ankämpfe; ein Booster diene da “als Unterstützung” und verbessere seinen Zustand, schildert Rudolf Wagner. Doch das genaue Gegenteil war der Fall: Nach den beiden weiteren Gen-Injektionen traten noch weitaus schwerere Nebenwirkungen auf.

Impffolgen wurden belächelt

Inzwischen vegetiert der einst kräftige Mann quasi wie ein Pflegefall vor sich hin. “Quasi” deshalb, weil ihm die offizielle Einstufung als Impfschaden behördlich weiter verweigert wird. „Als Impfschaden wurde es bis heute nicht anerkannt. Unterstützung erhielt ich wenig bis gar nicht“, sagt Wagner – mittlerweile bekomme er immerhin Hilfe durch einen Impfopfer-Verein. Seit zwei Jahren lebt er nur mehr in zwei Räumen seines Hauses, für weitere Wege sei er zu schwach. Den Alltag könne er allein kaum bewältigen, meist sei er auf die Hilfe seiner Frau angewiesen, schildert Wagner. „Ich kann mich oft nicht einmal bücken, um etwas aufzuheben.“ Wegen seiner Beschwerden wurde der ehemalige Sportler belächelt, als Hypochonder oder psychisch krank abgestempelt. Sogar eine fachärztliche Abklärung wurde ihm untersagt.

Berichte über Todesfälle nach den Impfungen lassen den Vater verzweifeln. „So viele Menschen in meinem Alter fallen plötzlich um! Viele davon waren Sportler.” In der Öffentlichkeit reden sich dennoch die meisten die Situation schön und behaupten, all dies habe es immer schon gegeben. Diese Ignoranz schmerzt Betroffene wie Wagner fast so sehr wie ihr eigenes Los.