“Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus” – mit diesen Worten begann das 1848 veröffentlichte Kommunistische Manifest von Karl Marx. Heute geht ebenfalls ein Gespenst um – zumindest in Deutschland und teilweise auch in der Schweiz: Das Gespenst des Destruktivismus. Dieses Gespenst basiert auf der Dekonstruktion bestehender traditioneller Werte und ihrem Austausch durch mehr als fragwürdige, schwammige Hirngespinste, wie beispielsweise übertriebener Feminismus (“feministische Außenpolitik” . Dieses Gespenst wird auch deutlich sichtbar in der Ablehnung von Begriffen wie Vaterland, Heimat oder Patriotismus Wenn beispielsweise Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einst sagte: „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht“, dann wird doch überdeutlich, dass hier etwas arg aus den Fugen geraten ist. An dieser Stelle sei die Frage aufgeworfen, wie solche gar nicht allzu lange zurückliegenden Verlautbarungen eigentlich mit seinem Ministeramt in Einklang zu bringen ist.

Dass es nicht nur bei Worten bleibt, zeigt sich in extremis bei der ebenfalls grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie produziert zumeist laut und medienwirksam wahre „Meisterleistungen“, deren Sinn und Nutzen der Normalbürger schon längst hinterfragen muss. Dass Sie es aber auch still und eher hinterfotzig kann, hat sie soeben wieder unter Beweis gestellt: Es geht um die “Streichung des Bezugs zur nationalen Identität aus dem Namen des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) und Auswirkungen auf den staatlichen Auftrag nach § 96 Bundesvertriebenengesetz“. Dieses 1989 in Oldenburg errichtete Institut ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt im Geschäftsbereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, also besagter Staatsministerin Claudia Roth. Das Institut soll die Bundesregierung in allen die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa betreffenden Fragen beraten. Im September des vergangenen Jahres hat das Institut seinen Namen in „Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europas“ geändert. (das„der Deutschen“ fehlt). Selbstverständlich zähneknirschend… denn wer zahlt, befiehlt – im gegenseitigen Einverständnis.

Claudia Roths verhängnisvolle Machenschaften

Wes Geistes Kind Claudia Roth ist, zeigt sich auch mehr als deutlich in der Diskussion um den Wiederaufbau des zerstörten Berliner Stadtschlosses, das bislang die Lappalie von 630 Millionen Euro verschlang. Um die Kuppel des wiederaufgebauten Berliner Schlosses zieht sich eine Inschrift, die sich von unten gar nicht entziffern lässt. Egal, aus welcher Perspektive man sie auch betrachtet; es lassen sich nur wenige Buchstaben erkennen. Wer wissen will, was dort oben steht, muss es nachschlagen: „Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes, des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ Dieser teure, für den Betrachter nicht lesbare (und dann aufgrund des antiquierten Deutsch ohnehin für heutige Deutsche und “Deutsche” schwer verständliche) Text brachte die umtriebige Bundeskultusministerin Claudia Roth auf die Palme; sie kündigte im Februar 2022 vollmundig an, dass sie an die Kuppel des Berliner Stadtschlosses „ran“ wolle. Die zitierte Bibelverse und das goldene Kreuz dort widersprächen der „Weltoffenheit“. Wie das aber ersetzt werden soll, wollte ihr partout nicht einfallen; passende LGBTQIA+-Parolen als Ersatz ließen sich wohl doch nicht so einfach finden. Das ist bezeichnend; so strahlt das Stadtschloss bis auf Weiteres in seiner geplanten Pracht.

Ein weiteres Beispiel für die “Weltoffenheit” der Claudia Roth, wie sie sich sieht, hatte sie auch bei der documenta-Kunstausstellung 2022 in Kassel gezeigt. Der Fall ist noch wohlbekannt und berüchtigt: Die unter ihrer Ägide stehende Kunstmesse wurde von Antisemitismusskandalen erschüttert, die sich nach und nach steigerten. Mehrfach wurden judenfeindliche Motive entdeckt. Die Verantwortlichen des Kunstfestivals mit Claudia Roth sahen darin jedoch kein Problem. Als dann jedoch auch aus der Ampel der Vorwurf laut wurde, dass die Darstellungen „unweigerlich an typische NS-Karikaturen“ erinnerten, entschied sie sich zum Handeln; zu spät, zu halbherzig. Es benötigte dennoch noch die geballte Macht der staatlichen Medien sowie des Zentralrates der Juden, um die unsäglichen Machwerke schließlich zu entfernen.

Zerstörerischer Pumuckl

Dabei hatte doch alles so harmlos begonnen mit Claudia Roth, als sie einst erstmals auf der politischen Bühne auftauchte. Unweigerlich dachte man bei ihrem Anblick: „Da hat aber Schreinermeister Eder wirklich vergessen, seine Werkstatt abzuschließen!“ Mit ihren roten Haaren und teilweise kessen Sprüchen eroberte sie sich anfangs durchaus manche Sympathiewerte. Inhaltlich überzeugen hingegen war nicht unbedingt ihr Metier: Während man beim Original-Pumuckl dessen liebenswürdige Stilblüten, Missverständnisse und lustigen Streiche stets schätzte, unterschied sich Claudia Roth in diesem Punkt doch sehr sehr stark von ihrem optischen Vorbild. Es muss ihr jedoch zugestanden werden, dass ihre Voraussetzungen für die politische Laufbahn nicht unbedingt als optimal zu bezeichnen sind: Ein nach zwei Semestern abgebrochenes Studium der Theaterwissenschaften und das Management der Punkband Ton, Steine, Scherben sind vermutlich nicht die besten Voraussetzungen für eine Politikerlaufbahn. Obwohl – in Ampeldeutschland durchaus. Mit ihrer Mitgliedschaft im Lesben- und Schwulenverband kann Roth durchaus Wahlen gewinnen, aber kaum die bürgerliche Mitte erreichen. Die spielt in der politischen Bundesrepublik allerdings ohnehin eine nachgeordnete Rolle.

Jedoch bilden genau diese Charakteristika eine ideale Basis, um das Eingangs angesprochene Gespenst des Destruktivismus voranzutreiben, für das Roth als wirkmächtige Kulturmarxistin beispielhaft steht. Ganz ähnlich wie beim Schriftzug im Tambour des Berliner Stadtschlosses bleibt für ganz Deutschland einstweilen die Frage offen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Karl Marx kannte zumindest ein theoretisches Ziel; die Zielsetzung des aktuell herumgeisternden und in Deutschland wütenden linksgrünen Gespenstes mit seinem Multikulti- und Transgender-Woke-Wahn liegt weitestgehend in den Wolken.