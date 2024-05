Der Hass-Landesvater aus NRW: Hat Ricarda Lang Ihr Plakätchen geschrieben, Herr Wüst?

Es ist eigentlich schon peinlich genug, dass Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland an Demos teilnehmen, deren Motiv nur vordergründig der Protest gegen Gewalttaten ist. Gewalttaten, die sich vorgeblich gegen Politiker “aller” Parteien und deren Helfer im Wahlkampf richten, tatsächlich aber das Hauptziel haben, die AfD zu diskreditieren und die Verantwortung für so ziemlich alles, was leider in den letzten Monaten vermehrt auf Deutschlands Straßen geschieht, dieser Partei möglichst zu 100 Prozent in die Schuhe zu schieben.

Der CDU-Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst geht noch weiter: Er hat nicht nur auf Demos keinerlei Berührungsängste mit Linksextremisten, die permanent den Staat verhöhnen und die ihn repräsentierenden Polizisten nicht selten körperlich attackieren; auch wäre er – wie sein schleswig-holsteinischer Partei- und Amtskollege Daniel Günther – jederzeit bereit, mit den Rechtsnachfolgern der Mauerschützenpartei zu koalieren, wenn dies die einzige Option wäre, seine Partei und damit auch ihn selbst an der Macht zu halten.

Machtoption für die CDU? Nicht gegen Ökosozialisten und Muslime!

Auch verteilt Wüst gern an Friedrich Merz den ein oder anderen öffentlichen Milzhaken – zum Beispiel wegen dessen Haltung in der Asyl- und Migrationspolitik. Der gute Hendrik hat verstanden, dass man in Deutschland schon bald nicht mehr am neu eingebürgerten muslimischen Wählerklientel vorbeiregieren wird können und zudem die grünen Deindustrialisierer als Koalitionspartner verlöre, sobald man nicht mehr mit ihnen unter bunten statt vormals schwarz-rot-goldenen Flaggen freudig (und nur geringfügig vom Original abweichend) die Strophe des Gedichts ” Trutz, Blanke Hans” von Detlef von Liliencron in moderner Paraphrasierung aufsagen würde: Deutschland ist reich und wird immer reicher, kein Korn mehr fasst der größeste Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom, staut hier täglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren, mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren…

Darüber hinaus gehört Wüsts Wording mit zum Schäbigsten, was man in dieser weiß Gott an übelstem Populismus reichen Zeit aus dem Munde von Unionspolitikern zu hören bekommt. So etwa seine selbstreferenzielle Aussage, die AfD sei eine “Nazi-Partei“, weil Höcke “ein Nazi” sei. Und zwar einer, der – wie die Nazis – “Behinderte” aussortieren würde, weil er Inklusion in Schulen ablehne. Der gleiche Herr Wüst unterstützt übrigens die eugenische Indikation als Abtreibungsgrund, also die Abtreibung eines nach medizinischer Einschätzung nachgeburtlich körperlich und/oder geistig behinderten Menschen.

Situationsethiker wie Wüst hätten in der NSDAP Karriere gemacht

Und so durfte es niemanden wundern, dass Wüst auch am Wochenende wieder bereitwillig an einer Demo teilnahm und dort auch eine flammende Rede hielt, zu der im Vorfeld hauptsächlich Ökosozialisten, Linksextremisten und Antizionisten aufgerufen hatten. Allerdings hat er sich dort mit einem Plakätchen ablichten lassen, das zum einen hochnotpeinlich ist wegen des ins Auge springenden Rechtschreibfehlers (Infinitiv: säen, 3. Person Singular: er sät), auf der anderen Seite aber auch gefährlich und verräterisch.

Gefährlich, weil der Satz “Wer Hass sät, erntet Gewalt” – vor allem mit Bezug auf die regierungsseitig angestrebte Bekämpfung von “Hass” – durchaus als Aufforderung verstanden werden kann, AfD-Repräsentanten auch körperlich anzugreifen.

Gefährliche Worte

Und verräterisch, weil Wüst sich – wenn wir den Spruch wörtlich verstehen würden – über Gewalt gegen Sozialdemokraten, Grüne und Unionspolitiker nicht beschweren dürfte. Denn auch dieser Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes unterstützt – moralisch oder gar durch physische Anwesenheit – seit dem erfundenen “Remigrationsskandal” anlässlich der “Wannseekonferenz 2.0” gefühlt alle Demonstrationen, auf denen unter anderem “Ganz Deutschland hasst die AfD!” skandiert wird. Mehr Spaltung geht nicht.

Tja… dann sollte sich doch eigentlich niemand beschweren, wenn “Nazis” ihm oder ihr mal so richtig auf die Fresse geben würden, oder? Wenn die Worte nicht stimmen, stimmen auch die Begriffe nicht!

Dieser Beitrag erschien auch auf Conservo.