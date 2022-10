Der leise Krieg gegen die Deutschen

Es ist wieder passiert: Ein aus Somalia Zugewanderter ersticht wahllos junge Deutsche. Diesmal waren die Opfer junge Männer, die zur falschen Zeit am falschen Platz waren. Wieder wird man versuchen, den Opfern kein Gesicht zu geben. Es sind die falschen Opfer, denen unser Bundespräsident Steinmeier nur ungern gedenkt, denn da kann er nicht seinem ewigen Schuldkult frönen und der Mehrheitsgesellschaft nicht den Spiegel vorhalten, dass sie wieder versagt hat.

Letztes Jahr in Würzburg waren die Opfer deutsche Frauen, in Dresden waren es Homosexuelle. Den Tätern wurde stets eine „psychische Ausnahmesituation” bescheinigt, um dann schnell zur Tagesordnung zurückzukehren. So wird es auch in Ludwigshafen wieder sein.

Und wie geht es weiter? Der nächste Anschlag wird nicht lange auf sich warten lassen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) teilte im August mit, dass alleine im ersten Halbjahr 2022 nicht weniger als 7.131 „Straftaten mit Stichwaffen” erfasst wurden – alleine in diesem einen Bundesland. Das entspricht 13 Attacken pro Tag – eine erhebliche Dunkelziffer gar nicht eingerechnet. Dieser Trend wird mit der anhaltenden und aktuell wieder explodierenden illegaler Einwanderung weiter zunehmen. Dabei sind es nur die spektakulärsten Fälle, die es überhaupt kurzzeitig in die Mainstreammedien schaffen.

Verschwiegene Tatsachen

Dagegen kann man täglich zumindest in lokalen Medien überall in Deutschland lesen über Vergewaltigung, schwere Körperverletzung und Mord an denen, die „schon länger hier leben“ durch Männer, die als angeblich „Schutzsuchende” nach Deutschland gekommen sind – fast immer gehören diese dem islamischen Kulturkreis an. Das ist eine Tatsache, die entweder verschwiegen oder relativiert wird – und jeder, der wagt, dies offen auszusprechen, wird als „islamophob” (der Kampfbegriff der Islamisten), als „rechts” und als „Nazi” verschrien oder der „Bedienung“ entsprechender „Narrative“ bezichtigt. Kein Volk in der Welt verleugnet auf vergleichbare Weise Verbrechen gegen das eigene Volk, wie es die Deutschen hier machen.

Seit Maria aus Freiburg, Mia aus Kandel und Susanne aus Wiesbaden sind mittlerweile Hunderte, wenn nicht Tausende Opfer hinzugekommen, die es als sogenannte „Einzelfälle” nur selten in die überregionale Presse schaffen. Es sind Frauen, Homosexuelle und auch Männer: Menschen, die zu Zufallsopfern wurden, weil sogenannte „Schutzsuchende”, die ungeprüft und ungehindert nach Deutschland gelangen konnten, ihr Leben und das ihrer Familien zerstört haben. Merkels Erbe entfaltet gerade erst seine Wirkung.

Dröhnendes Schweigen

Und die Politik? Das Schweigen ist dröhnend. Im Gegenteil, man schafft mit dem Bürgergeld die nächsten Anreize, ins deutsche Sozialsystem einzuwandern. Man holt wahllos Menschen aus Afghanistan und will Länder wie Griechenland und Italien auch noch von „Geflüchteten” entlasten – als ob die Mehrzahl von dort nicht sowieso innerhalb kurzer Zeit in Deutschland landet. Die Regierenden in Bund, Ländern und Gemeinden glauben, durch Anbiederung an islamische Wertvorstellungen würde man die Zugewanderten milde stimmen. Dabei verkennen sie sträflich, dass viele von ihnen nicht das geringste Interesse an den Werten haben, die unsere Gesellschaft erst zu dem erfolgreichen, friedlichen und freiheitliche Land gemacht haben, zu dem Deutschland nach 1949 wurde, und die uns jahrzehntelang auszeichneten.

Im Gegenteil; sie lehnen sie oftmals zutiefst ab, und jeder Schritt, den wir zurückweichen, wird nicht als freundschaftliche Geste, sondern als Schwäche verstanden. So wie die widerrechtliche Genehmigung des Muezzinruf, der nunmehr auch in der Domstadt Köln allen zuruft, dass es „keinen Gott außer Allah” gibt. Letztendlich ist dies ein Befehl an alle Muslime, ihren eigenen Glauben bei den sogenannten Ungläubigen zu verbreiten – im Extremfall, korankonform, eben auch mit Gewalt.

Ex-Muslime und Renegaten leben gefährlich

Natürlich stimmen dem nicht alle Zuwanderer zu. Es ist enervierend, immer wieder auf diese triviale Tatsache hinweisen zu müssen. Auch die meisten Zuwanderer sind keine Messertäter – aber die meisten Messertäter sind Zuwanderer. Fraglos gibt es viele tolle Menschen unter ihnen, auch etliche, die vor den Zuständen in islamischen Ländern geflohen sind und die unsere Gesellschaft bereichern; nur wird es ihnen nicht gedankt. Im Gegenteil, es wird aus den eigenen kulturellen Kreisen dann als störend oder unwürdig empfunden, wenn gerade Ex-Muslime sich zu den Werten unserer Gesellschaft bekennen und vor dem Einfluss des Islams warnen; viele äußern entsprechende Kritik um dem Preis, dann selbst in Deutschland bedroht und verfolgt zu werden. Viele von ihnen können nur noch unter Polizeischutz leben oder verlassen Deutschland gleich ganz in Richtung anderer Länder, in denen die Islamisierung weniger weit fortgeschritten ist.

Damit nicht genug: Es ist sogar zu beobachten, dass solchen Menschen, die ihre Herkunft nicht verschleiert haben, einer geregelten Arbeit nachgehen und eine feste Wohnanschrift besitzen, einer größeren Gefahr unterliegen, zu den wenigen zu gehören, die überhaupt abgeschoben werden – selbst dann wenn sie aufgrund ihrem offenen Bekenntnis, den Islam verlassen zu haben oder aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung in ihren Heimatländern besonders gefährdet sind. Die anderen, oft fanatischen Muslime, bleiben dagegen in der Regel hier; sofern sie im Untergrund sind, wird der Staat ihrer ohnehin nicht habhaft oder wagt sich nicht an die Durchsetzung geltender Gesetze – der Umgang mit Clankriminalität spricht diesbezüglich Bände. Viele dieser geduldeten Illegalen holen sogar noch ihre Großfamilie nach und bilden ihrerseits clanähnliche Strukturen, die alle Normen dieses Landes – bis natürlich auf die für sie vorteilhafte Sozialgesetzgebung – bestenfalls ignorieren, aber zumeist verachten, während sie immer größere Gebiete okkupieren, in denen deutsches Recht nicht mehr anerkannt wird, wo eigene Sicherheitsdienste und Friedensrichter als Autoritäten wirken und von wo aus das hiesige Rechtssystem weiter ausgehöhlt und von innen heraus zerstört wird.

2022 wird 2015 übertreffen

Selbst Angela Merkel, die den Startschuss für diese unverantwortliche Zuwanderung gegeben hat, musste nach wenigen Jahren einräumen, dass sich 2015 nicht wiederholen darf. Als ob es seitdem wirklich besser geworden wäre! Jedes Jahr sind mit Familiennachzug mehrere hunderttausend Muslime nach Deutschland eingewandert, und nur die wenigsten haben sich integriert oder sind wenigstens zu Nettosteuerzahlern geworden. Im Gegenteil, sie belasten die Steuerzahler jedes Jahr um einen vermutlich dreistelligen Milliardenbetrag. Und das Jahr 2022 wird das Jahr 2015 sogar noch übertreffen – denn neben den wirklichen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine kommen jetzt wieder mehrere Hunderttausende (entsprechend mehrerer kompletter Großstädte) aus dem Nahen Osten und Afrika ins Land.

Und vor allem sind es wieder junge Männer aus patriarchalischen, bildungsfernen Gesellschaften, die ohne Kontrollen über die Grenzen kommen, aber wahrscheinlich nie wieder herauszubekommen sind – selbst wenn sie, wie die meisten, nicht vor Verfolgung geflohen sind, sondern als Glücksritter am vermeintlichen Wohlstand der westlichen Gesellschaften partizipieren wollen. Wie viele von ihnen islamistische Schläfer oder Kriminelle sind, weiß niemand. Unabhängig davon wird dieser eklatante Männerüberschuss zu einer Zunahme von Gewalt führen, vor allem junge Frauen werden darunter leiden, aber auch alle anderen, die es für selbstverständlich erachtet haben, in einer weitgehend friedlichen Gesellschaft zu leben und deswegen jegliche Wehrhaftigkeit verloren haben, müssen damit rechnen zu Opfern zu werden. So wie die drei jungen Männer gestern in Ludwigshafen.