Deutschland, wann wachst du auf?

Vorab, ich gestehe: Ich wollte eigentlich schreiben: „Deutschland erwache!“ Aber diese naheliegend prägnante, ungleich direktere und bessere Anwendung der deutschen Sprache wäre ja vermutlich verboten, da diese Formulierung in der braunen Zeit – wie viele griffige Parolen – propagandistisch missbraucht und damit dauert desavouiert worden ist. Und ich bin, wie bereits in früheren Artikeln aus meiner Feder dargelegt – weder Anhänger von irgendeiner Partei, noch lasse ich mich von irgendeiner politischen Richtung hereinnehmen. Auch Rechtsextremismus liegt mir absolut fern. Das sage ich nicht nur als Schweizer.

Und doch erscheint mir nun dieser Weckruf dringend notwendig zu sein. Konkreten Anlass dazu gab mir ein Artikel des „Stern“ zum Fall von Ribnitz-Damgarten: „Schülerin löst mit Tiktok-Post Polizeieinsatz aus – unbegründet, wie sich herausstellt“. Die Leser kennen den Fall zur Genüge: Da befand es doch der Direktor des örtlichen Gymnasiums, ein SPD-Mitglied, für notwendig, einen Polizeieinsatz gegen eine Schülerin auszulösen, weil die in einem TikTok-Video einen witzigen Schlumpf-Clip und angeblichen AfD-Werbespot platziert hatte. Zudem hatte sie gepostet, dass Deutschland für sie kein Ort, sondern Heimat sei, und eine Menge völlig harmloser, aber bösartig uminterpretierter “Symbole” wie etwa ein Kleidungsstück der Marke “Helly Hansen” , das ihr als Hitler-Verherrlichung unterstellt wurde. Der Vorfall an sich lief bekanntermaßen glimpflich aus; selbst die Polizei wertete die Postings der Schülerin als zulässige Meinungsäußerung. Freunde werden der Direktor und die Schülerin (und ihre Eltern) wohl nicht mehr, aber nun gut.

Groteske Hysterie

Also alles eitel Freude, Eierkuchen? Von wegen… denkste! Dieser Fall ist vielmehr ein Alarmzeichen höchster Güte, denn er steht sinnbildlich für eine Verengung des Meinungsklimas und die Rückkehr von Einschüchterung und Angst in den öffentlichen Raum. Mit den sogenannten “Präventionsmaßnahmen” zur “Stärkung der Demokratie“, mit der die Ampelregierung Meinungsäußerungen bereits „unter der Grenze der Strafbarkeit“ bekämpfen will, haben ihre willigen Parteisoldaten ganz offensichtlich Probleme. Sogar die Landeskirchen lassen sich heute wieder willig von den Regierenden vereinnahmen, wie die Entlassung des Quedlinburger Pfarrers beweist: Eine Kandidatur für eine im Parlament zugelassene Partei genügt heute schon, um den Pfarramtsdienst nicht mehr ausüben zu dürfen. Die groteske Hysterie, mit der nun Verfassungsfeinde an jeder Ecke gesucht werden, lassen schlimmste Befürchtungen aufkommen. War es denn nicht eben diese braune Blockwart-Mentalität des Dritten Reiches, dieses staatlich geförderte Denunziantentum, wie es heute in Berlin wieder eingeführt wird? War es nicht eben dieser so geschmähte Stasi-Alptraum, gegen das Bündnis 90 einst gekämpft hatte? Haben wir das berühmte Zitat von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben – „Der größte Schuft im ganzen Land / das ist und bleibt der Denunziant“ – so wie in der braunen und der tiefroten Phase der Republik schon wieder vergessen?

In die gleiche Kategorie gehört die staatlich inszenierte Massenhysterie, basierend auf News, die keinen wirklichen “Faktencheck” bestehen würden. Das Treffen von Konservativen, der Werteunion sowie einigen Vertretern der AfD in einer Potsdamer Villa, zusammen mit dem Publizisten Martin Sellner, ehemals Sprecher der Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ), genügte, um einen Sturm der Entrüstung loszutreten, der in der deutschen Geschichte einmalig sein dürfte. Das Angsterzeugen ging sogar so weit, dass bereits von einer „Wannseekonferenz 2.0“ gesprochen wurde. Diese Inszenierung, durchgeführt von einem mit staatlichen Mitteln subventionierten NGO-Medium namens „Correctiv“, lässt schaurige Erinnerungen an das Goebbels’sche Propagandaministerium des Dritten Reiches aufkommen. Wenn nun die Ampelregierung als weitere Eskalationsstufe noch einen Gesetzesentwurf mit dem Titel „Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung“ in den Bundestag einbringt, muss man sich wirklich die Frage stellen, wie weit denn die Ampel auf dem Weg bis zum Totalitarismus noch gehen will. Ebenso muss man sich die Frage stellen, wie lange sich dies die sogenannte “demokratische Opposition”, als die sich CDU/CSU versteht, noch mittragen will.

Weit fortgeschrittene Panik

Eine weitere zentrale Frage, die sich aufdrängt, ist die nach dem Warum. Warum diese Hysterie? Auch ohne groß nachdenken zu müssen, lässt sich diese Frage leicht beantworten: Ursächlich ist die pure Angst der sogenannten etablierten, demokratischen Parteien vor Machtverlust. Die Umfragewerte der regierenden Ampel sind dermaßen desaströs, dass in deren Augen dringender Handlungsbedarf besteht. Wie sich nun zeigt, ist die Panik derart weit fortgeschritten, dass auch die von den Protagonisten stets so hochgepriesenen demokratischen Werte schamlos über Bord geworfen werden. Auf andere Weise lässt sich diese völlig überzogene Panikmache kaum erklären. Was sie jedoch vermutlich noch mehr verunsichern wird, sind die erzielten Resultate dieses Possenspiels, wenn man das denn so nennen darf. Die Umfragewerte haben sich dermaßen marginal verändert, dass man ganz simpel von einem totalen Misserfolg aus Sicht der Ampelstrategen sprechen muss, auch wenn vollmundig von einer Trendwende gesprochen wird.

Da stellt sich die Frage, was in Deutschland wohl alles möglich wäre, wenn die Energien, die die Regierenden verbrauchen, um die sogenannten “Demokratiefeinde” zu bekämpfen, in die Bekämpfung der Ursachen dieses Phänomens stecken würden?!? Dabei ist es doch so einfach; man möchte es ihnen zurufen: Macht endlich den Job, für den ihr gewählt wurdet! Ihr seid die Vertreter des Volkes! Das Volk hat euch gewählt – nicht umgekehrt! Hört endlich auf mit den unsäglichen Umerziehungsversuchen, mit der Bevormundung und Gängelung, mit den Verboten, mit der Etikettierung und Diffamierung Andersdenkender! Nicht alle, die nicht so ticken und denken wie ihr, sind Idioten! Hört endlich auf die Stimme des Volkes! Denn das Volk ist der Souverän im Staat – und nicht die Regierung. Besinnt euch zurück auf „Alten Fritz“, der sich stets als erster Diener des Staates sah! Dient endlich dem Volk und nicht eurem Ego, verqueren Ideologien oder dem eigenen Geldbeutel!