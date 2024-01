Deutschlandfunk-Propaganda zur Sterilisation junger Frauen bleibt ohne Konsequenzen

Im November vorletzten Jahres brachte der öffentlich-rechtliche “Deutschlandfunk” (DLF) eine Sendung unter dem Titel “Sterilisation – Warum Selbstbestimmung so wichtig ist”, in der ganz unkritisch und mit affirmativem Unterton geworben wurde, die Sterilisation – und damit nachhaltige Entscheidung gegen Kinder – sei das “sicherste Verhütungsmittel” für junge Frauen. Der Beitrag, der damals für einen Aufschrei der Empörung nicht nur bei Konservativen, sondern auch bei vielen jungen Familien auslöste, hatte schlug auch politische Wellen: Unter anderem im Niedersächsischen Landtag stellte die AfD eine Anfrage (Drucksache 19/3202), ob und wie die Landesregierung ihren Einfluss im Rundfunkrat wahrzunehmen gedenke, um die öffentlich-rechtlichen Sender zu einer Rückbesinnung auf ihren eigentlichen Auftrag zu bewegen. Wenn vom gebührenfinanzierten Rundfunk Frauen ab 18 Jahren die dauerhafte Sterilisation als “sicherste Verhütungsmethode” empfohlen werde, sei schließlich eine Grenze überschritten.

Lange dauerte es, bis sich die linksgrüne Hannoveraner Landesregierung unter SPD-Ministerpräsident Stephan Weil zu einer Antwort bequemte. Nun liegt diese vor – und sie fällt wenig überraschend aus: Die Regierung meint, “keinerlei Handhabe” zu erkennen, und sieht folglich keinen Handlungsbedarf. Für den medienpolitischen Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Jens-Christoph Brockmann, ist das ein Unding: „Die Entscheidung für oder gegen Kinder und Familiengründung ist eine der höchstpersönlichen Angelegenheiten der Bürger. Eine Einflussnahme hierauf gehört nicht zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Vielmehr verpflichtet das Grundgesetz, Ehe, Familie und den Schutz des ungeborenen Lebens ernst zu nehmen.”

Unding für woke Redaktion

Der DLF hatte in den entsprechenden Beitrag damals herumgenölt, wie ungerecht es doch sei, dass “Frauen ohne Kinderwunsch” für klassische Verhütungsmethoden zwar problemlos ein Rezept bekämen, sich ihnen bei einer Sterilisation in Deutschland gewisse Widerstände in den Weg stellten; denn: “Viele Ärztinnen und Ärzte zögern, diesen Eingriff vorzunehmen – besonders bei jungen Frauen.” Ein Unding offenbar für die woke DLF-Redaktion. Verzückt berichtete der Sender anschließend von einer 24-jährigen Studentin und ihrem frühen Wunsch nach Unfruchtbarmachung: “Als Julia selbst noch ein Kind war, wusste sie: Sie möchte, wenn sie erwachsen ist, selbst keins haben. Doch damals nimmt sie niemand ernst. ‘Ich hatte schon das Gefühl, dass mir immer wieder abgesprochen wurde, dass ich diese Entscheidung treffen kann aufgrund meines Alters’, erzählt sie. Heute ist Julia 24 und studiert in Marburg. An ihrem Wunsch hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, sie ist sich so sicher, dass sie sich mit 22 Jahren sterilisieren lässt. Für Julia ist die OP ein Mittel zur selbstbestimmten Verhütung.”

Die vermeintliche Beständigkeit der jungen Frau, sich durch regenerative Selbstverstümmelung zeitlebens der Chance auf Fortpflanzung zu berauben, wurde vom DLF damals als “gewisser Pragmatismus” gefeiert. Zustimmend hieß es weiter: “Einmal gemacht, muss Julia sich um das Thema Empfängnisverhütung keine Gedanken mehr machen.” Dass die junge Frau damit nicht nur bei ihrer Mutter, sondern vor allem bei ihrer Frauenärztin “auf Unverständnis stößt“, war für den DLF ein halber Skandal: “Vor allem jungen Frauen wird die Fähigkeit, über den eigenen Körper frei entscheiden zu können, häufig abgesprochen.”

Gesendete Ungeheuerlichkeit

Offenkundig bestrebt, die Fortpflanzung der biodeutschen Wohlstandsgesellschaft um jeden Preis zu verhindern (vielleicht ja aus dem unausgesprochenen Wunsch heraus, so noch mehr Lebensraum für eingewanderte Großfamilien zu schaffen?), versuchte der DLF-Beitrag anschließend sogar sogar Ärzten, die sich Sterilisationseingriffen bei gesunden jungen Frauen verweigern, die Bedenken zu nehmen. Zwar bleibe “bei vielen Ärzt*innen die Angst, die Patientin könnte den Eingriff bereuen und im Zweifelsfall gegen den Arzt oder die Ärztin klagen.” Diese Sorge sei jedoch “unbegründet” – wofür der DLF ausgerechnet der Verein “Selbstbestimmt Steril” aufbietet, der die Sterilisation quasi als neue Lifestyle-Norm propagiert: Dieser erklärte, “geklagt werden” könne “zwar immer”, aber solche Klagen hätten “praktisch keine Aussicht auf Erfolg”.

Dass diese gesendeten Ungeheuerlichkeiten ohne jede medienpolitische Konsequenz bleiben, ist für Brockmann schwer zu fassen: “Die niedersächsische Landesregierung drückt sich vor ihrer Verantwortung, wenn sie sich auf die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beruft!” Vom Impfdruck zur Klimaideologie über die Zuwanderungspolitik, so Brockmann, habe sich ihn den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass der Staat sehr wohl Einfluss auf die Programmgestaltung nehme, wo ihm dies opportun erschien; ihn all diesen Fällen wurde dann kein Fehlen einer “Handhabe” festgestellt. Umgekehrt jedoch werde hier die unverhohlene Empfehlung freiwilliger Kinderlosigkeit zumindest billigend in Kauf genommen. Stattdessen müsste der Schwerpunkt von ÖRR und Politik genau auf dem Gegenteil liegen: Auf eine “wertewahrenden kinder- und familienfreundlichen Politik“.