Deutschland im Frühling – das sind Spargel und Erdbeeren, Maibowle, neue Kartoffeln, Riesling und wunderschöne, sich sanft in die Landschaft einschmiegende, optisch gelungene Luftbeweger im Sonnenuntergang (oder, im Falle von Frühaufstehern, auch Sonnenaufgang). Heimatgefühle kommen bei allen Beobachtern auf, wenn die majestätischen Windkraftrotoren überall lautlos die Luft zerschneiden und ab und an dramatisch-apart eine Fledermaus oder einen Raubvogel filetieren.

Allen ist dabei natürlich klar, das die ästhetisch reizvollen Megaschrauben für die Zukunft Buntschlands unerlässlich sind. Hören die Luftflügler auf zu propellern, hört auch Deutschistan auf, die Welt moralisch überlegen und intellektuell gravitätisch anzuleiten und zu vergutmenschlichen.

Technische Probleme halten den Siegeszug der Landschaftsverschöner nicht auf

Nun haben diese Betonsockelwindmühlen einige technischen Aspekte, die der Aufmerksamkeit bedürfen; böse Zungen würden von Schwachstellen oder von einer mechanischen Achillesferse sprechen. Diesen Spöttern sei gesagt: Papperlapapp! Grüne Ideen und Technologien haben schon immer effizient, kostengünstig und nachhaltig funktioniert! Ein Widerspruch ist ideologisch verwerflich und wird daher nicht akzeptiert.

Doch zurück zu den technischen Unumgänglichkeiten für einen reibungslosen Produktionsprozess und eine lange Lebensdauer der Infraschall-Generatoren: Abgebrochene Rotorblätter müssen ausgetauscht, angebrochene Windmühlenflügel reparariert und nachlackiert werden. Einstellwinkel der fragilen Balsaholz-Faserverbundwerkstoff-Windräder gilt es regelmäßig zu justieren. Unwuchten müssen ermittelt und beseitigt werden; Brandschäden, Schimmelschäden, Überspannungsschäden, Betonstaubschäden, Ölleckagen und Säureschäden runden die Bedürfnisse der Miefquirls vollendet ab.

Stilllegung aus Kostengründen

Im Laufe der Jahre summieren sich daher Wartungskosten für die pittoresken Räderlein auf recht erkleckliche Summen. Laufen die Subventionen für einen zukunftsweisenden, bei Flauten auch gerne mit Hilfe von Dieselmotoren in Betrieb gehaltenen Reichskraftluftquirl aus, wird das Produzieren von Strom schnell unrentabel. Geldgierige und kapitalistisch-ruchlose, boomergeborene Windstromunternehmer, denen ihr Geldbeutel wichtiger ist als das Richtige (spricht: das Rotzgrüne) zu tun, neigen dann dazu, die Propeller einfach abzustellen. Die Formel lautet: Kein Geld vom Staat – keinen Strom von der Mühle.

Lieber baut der Investor dann neue Luftmühlen, zerstört Wälder und Wiesen mit riesigen Betonfundamenten, ruiniert die Gesundheit der Anlieger und dezimiert die Fauna in der Umgebung. Dank der neu in Betrieb zu nehmenden Reichskraftmühle kassiert er daraufhin wieder tüchtig Finanzspritzen vom Staat. Attraktive Steuerersparnis- und Abschreibemodelle tun ihr Übriges, um tüchtige Unternehmer dieses Kalibers zu aktivieren.

Die Schönheit ausrangierter Lufträder bleibt uns erhalten – zum Glück

Die Gehirnathleten der „Generation Z wie kleben“ sollten auf Grund dessen Strategien entwerfen, die Nutzung abgeschriebener Anlagen zu verlängern und den Neubau neuer Propeller zu behindern. Eine sinnvolle Maßnahme dahingehend wäre es, sich als Zeichen des Protestes in die Betonsockel einbetonieren zu lassen, um daraus publizistisch professionell Kapital zu schlagen. Mafia-Opfer tun das seit vielen Jahren, bloß nimmt die Öffentlichkeit davon leider keine Notiz.

Der fachgerechte Rückbau und die umweltschonende Entsorgung der Komponenten einer Reichskraftmühle sind, wie gesagt, extrem aufwendig und kostenintensiv. Dazu gesellt sich der Umstand, dass viele mit der Entfernung der Türmchen in Verbindung stehende Probleme nach wie vor nicht zufriedenstellend gelöst sind. Rotorblätter einfach nur verbuddeln, da man keine andere Lösung parat hat, ist die denkbar schlechteste Methode.

Rückbau mit Hammer und Sichel

Das Verfahren zur Beseitigung der Betonfundamente ist allerdings schon durchdacht, bedarf aber noch einer gewissen Wartezeit. In einer nicht allzu fernen Zukunft werden Parteifunktionäre der Popelgrünen mit den Insignien der Bolschewiken, nämlich Hammer und Sichel, tatkräftig den Rückbau vorantreiben dürfen.

Es ist daher nur allzu verständlich, dass kein Windanlagen-Betreiber Interesse daran hat abgeschriebene Stromspargel fachgerecht zu entfernen und Wiese und Wald wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen. Auch Straßen, die gebaut wurden, um die Materialien an den jeweiligen Bauplatz zu transportieren, bleiben selbstverständlich bestehen und gammeln – letztlich wie alle anderen Straßen in Schlandistan – ehrwürdig vor sich hin. Danke an alle Beteiligten, dass uns daher die rotorblätterlosen, weißlackierten und rotbeleuchteten Reste der einstmals stolzen Windkraftanlagen auch in vielen Jahren noch sichtbar erhalten bleiben! Deutschistan wird so auf immer ein begehbares Freiluftmuseum der gutmenschlichen Dämlichkeit bleiben.