Aus für den “Öko-Token” in Bayern: Erfolg für die AfD

Im Kampf gegen staatliche Überwachungstendenzen und digitale Dystopien kann sich die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag mit Recht einen bedeutenden Erfolg auf die Fahnen schreiben: Die Söder-Staatsregierung hat nach langem Hickhack nun das Projekt des sogenannten “Öko-Tokens“ offiziell aufgegeben. Ursprünglich von der ehemaligen Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) initiiert, sah sich ihr Nachfolger, Digitalminister Florian Mehring von den Freien Wählern, nun gezwungen, das Ende dieses umstrittenen Projekts einzugestehen. Das Öko-Token-Projekt war eigentlich als Mittel zur Förderung „klimafreundlichen“ Verhaltens unter den bayerischen Bürgern eingeführt. Kritiker warnten von Anfang an vehement vor diesem Vorhaben, das sie als potenzielle Vorstufe zum chinesischen Social-Credit-System betrachtete.

Besonders alarmierend wäre die Kombination des Öko-Tokens mit digitalen Identitäten und dem digitalen Euro gewesen. Die AfD als größte Realoppositionspartei im Bayrischen Landtag hatte als einzige stets öffentlich vor den Gefahren des Öko-Tokens gewarnt und in mehreren Anträgen das Ende dieses Projekts gefordert. Die Einführung von an Sozialkredit-Systeme erinnernden oder als deren Vorstufe geeigneten “Neuerungen” wie dieser war von Söders Kabinett jedoch kaltschnäuzig zurückgewiesen worden.

Sang- und klanglos beerdigt

Florian Köhler, der digitalpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, erinnert sich: “All unsere Anträge wurden von der Staatsregierung pauschal und überheblich abgelehnt.” Dabei hatten, wohl im Bewusstsein um die Tragweite des Token-Konzepts, sogar die Leitmedien vergleichsweise ausführlich über den AfD-Kampf gegen diese grüne digitale Dystopie berichtet – auch wenn “Faktenchecker” der linken Systemmedien natürlich nichts unversucht ließen, um die Gefahr eines Einsteigs in Kontroll- und Überwachungssysteme zur Erziehung und Sanktionieren des Bürgers zu bestreiten und Kritiker lächerlich zu machen.

Köhler gab nun am Freitag bekannt, dass das Digitalministerium auf seine Anfrage 19/377 im Landtag hin endlich eingestanden habe , dass der Öko-Token in Bayern nicht mehr weiterverfolgt wird. Sang- und klanglos wurde das Projekt beerdigt. “Dies ist ein großer Sieg der AfD für die Freiheit der Bürger gegen grüne ‚Big Brother‘-Fantasien!”, kommentierte Köhler. Trotz dieses Erfolgs bleibe jedoch ein bitterer Beigeschmack: Für das gescheiterte Projekt wurden bereits 180.000 Euro an Steuergeldern verschwendet.