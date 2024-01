Die Ausschaltung der Opposition

Wie den meisten nicht entgangen sein wird, läuft das Framing und die Agitation des politmedialen Komplexes dieser Tage auf Hochtouren, und zwar in einem bislang selten gesehenen Ausmaß. Die regierungskritischen Proteste der Bauern, Spediteure, Handwerker und weiter Teile der arbeitenden Bevölkerung? Räächts, (proto-)faschistisch, undemokratisch, zahlenmäßig überschaubar, voller dummer und ewiggestriger Provinzler und anderer nicht satisfaktionsfähiger Kleingeister – jedenfalls wenn man den Mainstream-Medien und der von ihnen publizierten Meinung folgen mag. Die linken Demonstrationen gegen die AfD und für den Entzug der Grundrechte für unliebsame räächte Politiker? Flächendeckend, jeweils von Abertausenden friedlichen Demonstranten getragen, zivilgesellschaftlich, grunddemokratisch, progressiv, antifaschistisch, durch und durch anständig.

Das alles geschieht im Übrigen im unmittelbaren chronologischen Anschluss an die vermeintliche Investigativbombe in Form der Nazi-Deportations-Schauermär, die ein staatlich gefördertes, semiprofessionelles Propaganda- und Desinformationskollektiv kürzlich platzen und anschließend über sämtliche ideologisch gleichgesinnten Medienkanäle verbreiten ließ. Die Internet-Suchmaschinen, Wikipedia und die KI wurden derweil bereits mit den Eckdaten der neuen, alternativen, politisch korrekten Realität gefüttert. Eine staatlich erzwungene Gleichschaltung ist dazu nicht nötig, denn die Globalisten in Gestalt diverser Lenker und Profiteure der Großen Transformation (sogenannte “Philanthropen“, halbstaatliche NGOs, linke Think Tanks, Großkonzerne und Big Tech, Medien, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und weitere) arbeiten zur Erreichung des großen gemeinsamen Ziels ganz freiwillig Hand und Hand.

Das Ziel des Hegemons

Wir sehen uns offensichtlich einer Machtdemonstration gegenüber; einer konzertierten, seit längerem geplanten, bestens vorbereiteten Aktion zur Ausschaltung jeglicher Opposition. Diese Ausschaltung jeglicher Opposition kann jedoch nur gelingen, wenn sich der widerständige Gedanke an sich ersticken, wenn sich die oppositionelle Stimme zum Verstummen bringen lässt. Selbst Parteiverbote vermögen solches nicht zu bewirken, jedenfalls nicht dauerhaft. Das Ziel des Hegemons lautet deshalb in erster Linie vollständige Demoralisierung und daraus resultierende Selbstaufgabe der Opposition. Indem man den Unzufriedenen, den Aufsässigen, den nicht zur Genüge untertänigen Gehorsamsverweigerern wieder und wieder einhämmert, sie seien nur eine sehr kleine, verirrte, unanständige und grundsätzlich falsche Ansichten vertretende Minderheit, die einer gigantischen Übermacht der vermeintlich Guten, Anständigen und moralisch Gerechten gegenüberstehe und dieser nichts entgegenzusetzen habe, hofft man zu erreichen, dass der widerständige Gedanke von selbst aufgegeben wird und erlischt.

Der Hegemon soll übermächtig und unbesiegbar erscheinen und Opposition somit als zwecklos. Die Unzufriedenen sollen klein beigeben, die Waffen strecken, sich ins Private zurückziehen und in ihr Schicksal fügen, auf dass sie die Kreise der Weltenveränderer nicht länger stören mögen. Es ist eine Strategie der Zersetzung durch systematische Täuschung, durch Konstruktion einer alternativen Realität, die mit der objektiven, nach dem Willen der Mächtigen zu dekonstruierenden Wirklichkeit kaum noch Berührungspunkte hat. Dieser Täuschung sollten wir nicht anheimfallen. Tun wir es doch, reagieren wir exakt so, wie es das Establishment wünscht und verlangt.