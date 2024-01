Die kleine Frontnotiz

Es sind die vermeintlichen Kleinigkeiten, die Auskunft zum gegenwärtigen Deutungskampf geben. So wie diese: Stiefeletten-Markus erklärt jetzt im Podcast dem Kemenaten-Richard, wie erstaunt und überfordert er doch war, als die schöne Sahra in seinem Studio (plötzlich und unerwartet) preisgab, dass sie den Organisator der Wannseekonferenz 2.0., Gernot Mörig, persönlich kenne und sogar mit ihm (und Volker Pispers) zu Abend gegessen habe. Der Hintergrund: Lanz hatte nach der Sendung massive Kritik dafür einstecken müssen, dass er gemeinsam mit seinen beiden Sekundanten fast eine halbe Stunde lang versucht hatte, Sarah Wagenknecht mit Zahnarztnähe, Höckezitaten und der Kontoführung ihrer Partei irgendwie einen braunen Schatten anzudichten. Deshalb erklärte er diese Hexenjagd im Nachhinein nun mit seinem Überrumpeltsein und der journalistischen Pflicht des “spontanen Nachfragens”.

Ich habe nochmal nachgesehen: Im Mitschnitt der ZDF-Sendung kann man ab Minute 11 ff. sehr genau beobachten, wie Lanz und Bensmann von “Correctiv” unmittelbar nach dem – sehr wahrscheinlich erzwungenen – „Outing“ erheitert wissende Blicke austauschen (siehe auch ab Minute 22 ff.) – weil es jetzt gleich „zur Sache Mörig“ gehen wird. Lanz zeigt sich im Studio in keiner Weise überrascht (selbstverständlich hat man sich wie immer gründlichst vor der Sendung über die Themen und die sich dann im Triumvirat zuzuwerfenden Bälle ausgetauscht!), sondern fragt sofort insistierend, wie denn die von rechts Umworbene so reagiert habe.

Gewohnt schleimig

Ab da will er dann gar nicht mehr von der „skandalträchtigen“ Geschichte lassen. Bensmann kommt dann noch gewohnt schleimig von der Seite: Ob denn beim Essen die völkische Gesinnung im Raum nicht schon irgendwie deutlich geworden wäre? Zuvor hatte der akribische Hobbyspitzel aus lauter Begeisterung über seinen sorgfältigen Recherchecoup schon ständig aus Mörig den „Möring“ und – wohl in einer Freud’schen Entgleisung – aus Martin Sellner den dritten Markus im Sendeorbit gemacht. Postfaktische Eingebungen, wie sie im Eifer schon mal vorkommen.

Was uns das sagen soll? Wie schon Maischberger, die als politischer Medienprofi das von Chrupalla angesprochene, zuvor durch alle Medien gegangene Aachener Transparent “AfDler töten” vor Millionen Zuschauern nicht gekannt haben will, lügt auch die Lanz’sche Lichtgestalt des Polittalks einfach wie gedruckt und agiert damit weit jenseits irgendwelcher berufsethischer Linien. Fazit: Die Gebührenfunker verstricken sich immer mehr in der eigenen Arroganz, lassen erstaunliche Einblicke in ihre propagandistischen Hintergründe zu und geraten zusehends in die Defensive.