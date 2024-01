Die Masken-Zombies lassen nicht locker

Egal, wie viele Meldungen über schwere Impfnebenwirkungen oder verunreinigte Impfstoffe ans Licht kommen oder wie oft die Sinnlosigkeit der Maskenpflicht noch nachgewiesen wird – die Corona-Propaganda der Mainstream-Medien nimmt einfach kein Ende. Der “Bayerische Rundfunk” (BR) hielt es nun wieder einmal für nötig, die ewig gleichen Ammenmärchen auch im neuen Jahr wieder unter die Leute zu bringen. „Die Erkältungswelle ist da“, hieß es zu Beginn. Von Anfang Oktober bis zum Jahresende 2023 habe es, laut Robert Koch-Institut (RKI), knapp 20 Millionen Arztbesuche aufgrund von Atemwegserkrankungen gegeben. Und in den vergangenen Wochen seien die Infektionszahlen bei Grippe, RS-Virus und Corona „deutlich“ angestiegen.

Die Zahl an akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) steige in Deutschland in jedem Jahr zur Herbst- und Wintersaison, „wenn die Temperaturen draußen sinken“, informiert der BR weiter. Dies liege unter anderem daran, „weil die Menschen mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen“, wo Viren und andere Keime es leicht hätten, sich über die Atemluft auszubreiten und neue Infektionen auszulösen. Um diese zu vermeiden könne es – neben Impfungen natürlich – helfen, „eine medizinische Maske oder partikelfiltrierender Halbmasken wie FFP2-Masken zu tragen“. Diese würden „einen Teil der Tröpfchen und Aerosole mit den in der Atemluft enthaltenen Keimen zurück“. Die Wirksamkeit von Masken habe sich während der Corona-“Pandemie” gezeigt und sei angeblich auch wissenschaftlich belegt, unter anderem durch die Royal Society. Tatsächlich ergab eine Auswertung von 78 Studien, dass die Masken so gut wie wirkungslos waren.

“Gebot der Stunde”

Bedauernd wird dann festgestellt, dass zwar in einigen bayerischen Kliniken Mitte Dezember wieder eine Maskenpflicht eingeführt worden sei, eine flächendeckende Maskenpflicht gebe es jedoch nicht; tieftraurig heißt es außerdem, es sei „höchst unwahrscheinlich, dass sie in den kommenden Monaten wiederkehrt“. Daher liege die Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht, „nun bei jeder und jedem Einzelnen“. Der Infektiologe Wulf Schneider darf bestätigen: „Natürlich macht es Sinn, in engen Räumen, wo viele zusammenkommen, eine Maske zu tragen, um sich selbst und andere zu schützen“. Eine Maske zu tragen, sei eine “gute Maßnahme”, um viele Erkrankungen zu vermeiden. Auch die absurde Behauptung der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach, das freiwillige Tragen von Masken sei in bestimmten Situationen “das Gebot der Stunde”, wird angeführt.

Kein Wort natürlich darüber, dass Länder wie Schweden, in denen es praktisch keine Corona-Maßnahmen gab, nicht nur deutlich besser durch die “Pandemie” kamen, sondern auch noch deutlich weniger Tote zu verzeichnen hatten. Unbeirrt hält man am Masken- und Bevormundungswahn fest. Es ist die ewig gleiche Litanei, die seit Corona immer wieder abgespult wird, bl0ß dass nun die seit Jahrzehnten übliche Grippewelle wird plötzlich zur außerordentlichen Gefahr aufgeblasen wird – genau so, wie ein paar heiße Sommertage plötzlich zum Ausdruck der „Klimakrise“ werden. Völlig normale Vorgänge werden bis zum Exzess dramatisiert. Bis vor vier Jahren wäre jeder (vermutlich sogar von denselben “Experten”) für verrückt erklärt worden, der auf den Gedanken gekommen wäre, Millionen von Menschen das Tragen von Gesichtsmasken während der alljährlichen Herbst- und Wintergrippe auch nur zu empfehlen, geschweige denn sogar eine entsprechende Pflicht zu fordern. Doch nun, im Zeitalter künstlich geschürter Hysterie, folgt jedoch eine Angstkampagne nach der anderen. Die Menschen werden in ständiger Angst und Verunsicherung gehalten und der Politik und Interessengruppen damit die Möglichkeit zur Abschaffung von immer mehr Freiheiten gegeben.