Die Reiselust der Heuchler: Deutschlands Klima-Journalisten glauben selbst nicht an das, was sie predigen

Dass bei den Klimafanatikern Heuchelei und Dummheit offenbar eng beieinander liegen, ist nichts Neues, wurde nun aber wieder eindrucksvoll von der Journalistin Elena Matera bestätigt. Nach eigenen Angaben ist sie „Politik- und Biowissenschaftlerin (M.A.) und Preisträgerin des Helmut-Schmidt-Nachwuchspreises 2020 für die Serie ‘Mission Nachhaltigkeit – es geht auch anders’“, außerdem rangiert sie laut Eigenlob „unter den Top Ten der Wissenschaftsjournalist:innen des Jahres 2022 ,Medium-Magazin. IJP-Fellow in Litauen 2022“. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind „Umwelt, Klima, Politik und Gesellschaft in Deutschland und Litauen“. Helmut Schmidt dürfte im Grab rotieren angesichts des Schindluders, der inzwischen mit seinem Namen getrieben wird, würdigt der nach ihm benannte Förderpreis inzwischen vor allem strammlinke und regierungsgefällige Nachwuchsideologen in der Larve des Journalisten. Materas Verlautbarungen und ihr persönliches Verhalten jedenfalls hätte der legendäre Alt-Kanzler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht für preiswürdig befunden.

Doch zur Sache: Während Matera einerseits allen Ernstes beklagt, dass es angeblich zu wenige Brennpunkte und Titelseiten zur „Klimakatastrophe“ gebe und die Menschen deshalb den behaupteten Ernst der Lage gar nicht erfassen könnten, entblödet sie sich gleichzeitig nicht, in aller Offenheit Fotos ihrer zahlreichen Welt- und Fernreisen zu posten, etwa aus Kuba, Sri Lanka, Uganda oder Georgien. Nach dem Motto “CO2 einsparen müssen erstmal die anderen” juckt sie ihr eigener “ökologischer Fussabdruck“ auf diesen Urlaubstrips offenbar nicht.

Mit dieser gelebten Heuchelei befindet sie sich jedoch in bester Gesellschaft: Auch die „Aktivisten“ der “Letzten Generation” sind inzwischen bekannt, sich zwischen ihren Protestaktionen zur Rettung von Klima und Menschheit gerne mal Reisen nach Bali oder nach Mexiko zu gönnen – um nach ihrer Rückkehr dann gleich mit ihrer Sektenpropaganda weiterzumachen dem Rest der Menschheit das Fliegen verbieten zu wollen. Wenn es um die eigene Erholung geht, verliert die „Klimakrise“ hingegen schnell an Dramatik. Dies stellte auch der WDR-Redakteur Lorenz Beckhardt schon mehrfach unter Beweis: 2019 hatte er in einem ARD-„Tagesthemen“-Kommentar von der Politik gefordert: „Macht Fleisch, Auto fahren und fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte! Schnell! Dann wählen wir auch Euch alle!“

Es brauche “mutige Politiker“, um den konsumsüchtigen Europäern endlich ihre Ressourcenverschwendung auszutreiben. Seither hat natürlich auch Beckhardt – als weiterer Mustervertreter jeder kognitiven Dissonanz im Land – so viele Bilder seiner ausgedehnten Urlaubsreisen – unter anderem nach Ägypten, den Oman und Costa Rica – gepostet, dass man damit den Werbekatalog eines Reisebüros füllen könnte. Damit nicht genug, ließ Beckhardt, der auch ein Fleischverbot forderte, seine Social-Media-Follower am genüsslichen Verzehr seines fleischhaltigen Frühstücks teilhaben. Wer so unterwegs ist, kann billigerweise selbst nicht an die von ihm öffentlich propagierten Klima-Lehren glauben.

Auch Neubauer & Co. mit dreisten Lebenslügen

Auch die Vielfliegerpartei der Grünen fiel immer wieder mit verschwenderischen und dekadenten Flugtrips auf – natürlich auf Steuerzahlerkosten -, was nicht nur die feministischen Beglückungsreisen der peinlichsten Außenministerin aller Zeiten rund um den Globus einschließt, sondern auch an Schizophrenie grenzende Reiseaktivitäten grüner EU-Apparatschiks wie etwa Sven Giegold, der 2019 – ironischerweise für die Abstimmung zur Ausrufung eines “Klima-Notstands” durch das EU-Parlament – nach Straßburg und zurück nach Berlin jettete. Aber auch Luisa Neubauer und ihre “Genoss*Innen” nehmen gerne den internationalen Flugverkehr in Anspruch, um zu den zahllosen Klimarettungskonferenzen in aller Welt zu jetten – natürlich nur für den guten Zweck der Weltrettung und um den CO2-Ausstoß anzuprangern, zu dem sie selbst am meisten beitragen.

Für “Langstrecken-Luisa” mit ihrem Lifestyle des gehobenen Wohlstandstöchterchens, das vor ihrem Klima-“Engagement” auf Instagram die Öffentlichkeit an ihren Erlebnissen im Globetrotter-Luxus-Jetset teilhaben ließ, änderte sich durch ihre neuerlangte Prominenz wenig: Heute fliegt sie immer noch um die Welt, diesmal allerdings zu “Klimakonferenzen“, um dort von klimatisierten Hotelzimmern aus über den drohenden Weltuntergang zu jammern. Angesichts von so viel Verlogenheit ist es kein Wunder, dass die Klimahysterie ihren Zenit längst überschritten hat und von immer mehr Menschen als der unwissenschaftliche Schwindel durchschaut wird, der sie offenkundig ist.